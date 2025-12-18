México Deportes

Cartelera navideña en la NFL: dónde y a qué hora ver los juegos en México

Netflix llevará por segundo año consecutivo la transmisión de los dos primeros juegos del día de Navidad

Por segunda vez consecutiva, Netflix
Por segunda vez consecutiva, Netflix transmitirá un par de encuentros de la cartelera navideña. (Jovani Pérez: Infobae México)

Como ya es una tradición, la NFL ha preparado una emocionante triple cartelera para el día de Navidad. Este 25 de diciembre, los aficionados al fútbol americano podrán disfrutar de tres partidos estelares transmitidos en horario estelar, diseñados para llenar de emoción las celebraciones navideñas con el mejor espectáculo deportivo.

A partir de 2024, la NFL selló una alianza estratégica con Netflix para transmitir algunos juegos del NFL Christmas Gameday.

Según informó la revista Forbes, la plataforma de streaming desembolsó 150 millones de dólares por los dos partidos de esa edición, una inversión que resultó todo un éxito.

Esta apuesta funcionó a la perfección, pues de acuerdo con las primeras estadísticas de audiencia, casi un tercio de sus suscriptores en todo el mundo se conectaron para ver los encuentros.

El acuerdo, vigente por tres años, asegura que Netflix siga llevando lo mejor del fútbol americano a sus aficionados este 2025 y el próximo, consolidando esta tradición navideña como un evento imperdible en streaming.

Qué juegos de futbol americano habrá esta Navidad y dónde verlos

Dallas Cowboys vs Washington Commanders

Ambos equipos ya están eliminados
Ambos equipos ya están eliminados de cualquier posibilidad de entrar a la postemporada. (Raymond Carlin III-Imagn Images)

Los Vaqueros de Dallas y los Washington Commanders abrirán la triple cartelera de Navidad con un duelo divisional de la NFC Este, donde ambos equipos ya están eliminados de la postemporada. Este enfrentamiento servirá únicamente para orgullo y la satisfacción de ganar en el día de Navidad.

Washington vivió una temporada complicada por lesiones clave en posiciones fundamentales, ya que su receptor principal Terry McLaurin se perdió gran parte del año, mientras que su QB Jayden Daniels ha estado lidiando con problemas físicos toda la temporada.

La campaña pasada, los Commanders sorprendieron llegando hasta la final de Conferencia, donde cayeron ante las Águilas de Filadelfia. Por ello, se esperaba mucho más de ellos durante esta temporada, la cual ha sido mermada por las lesiones.

El juego comenzará a mediodía y será transmitido por Netflix para todo el mundo.

Detroit Lions vs Minnesota Vikings

Los Leones de Detroit buscan
Los Leones de Detroit buscan el milagro de acceder a la postemporada. (Gary A. Vasquez-Imagn Images)

El segundo juego de la doble cartelera nos presenta un rivalidad de la División Norte de la NFC, donde los Leones de Detroit se juegan sus últimas cartas para ingresar a la postemporada frente a unos Vikingos de Minnesota que ya están eliminados.

La NFL replicará el formato del espectáculo de medio tiempo de Beyoncé del año pasado con un show estelar en el partido navideño entre los Vikings y los Lions, encabezado por el rapero Snoop Dogg.

Snoop Dogg lo anunció en sus redes sociales, generando euforia entre sus fans. Esta no será la primera vez del rapero en un espectáculo de medio tiempo, ya que participó junto a Dr. Dre, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar y 50 Cent en el Super Bowl LVI.

El juego será transmitido para todo el mundo por Netflix este jueves 25 de diciembre en punto de las 15:30 horas (tiempo del centro de México).

Denver Broncos vs Kansas City Chiefs

Broncos busca ser el sembrado
Broncos busca ser el sembrado #1. (AP Foto/David Zalubowski)

Esta batalla de la AFC Oeste cerrará la triple cartelera navideña con un duelo cargado de contrastes. Los Broncos de Denver llegan ya clasificados a playoffs, buscando ser el sembrado número 1 de la Conferencia Americana.

Por otra parte, los Jefes de Kansas City llegan después de ser eliminados, ya que por primera vez en 10 años no irán a la postemporada.

Además, no podrán contar con Patrick Mahomes, quien sufrió una lesión que lo mantendrá fuera hasta la próxima campaña.

Cómo surgió la tradición de tener juegos en Navidad

Beyoncé canta durante el show
Beyoncé canta durante el show de medio tiempo el 25 de diciembre de 2024. (AP Foto/David J. Phillip)

A diferencia del Día de Acción de Gracias, la NFL mantuvo una relación distante con el 25 de diciembre durante décadas. Desde 1920 hasta 2016, solo se programaron 17 juegos en esa fecha, con la intención de respetar esta festividad familiar.

Sin embargo, en 1971 la NFL no pudo evitar más el 25 de diciembre y agendó dos juegos de postemporada para esa fecha.

En uno de los encuentros, los Miami Dolphins visitaron a los Kansas City Chiefs en un duelo bastante parejo, catalogado como uno de los juegos más parejo de la historia, ya que ambos equipos forzaron dos tiempos extra para definir el ganador.

Este duelo se convirtió en el partido más largo de la historia de la NFL, con 80 minutos efectivos de juego con cerca de cuatro horas y media de duración con pausas y comerciales.

En una era de fuerte influencia religiosa en Estados Unidos, la NFL fue acusada de profanar el día más sagrado del cristianismo y las críticas fueron masivas, forzando a la liga a evitar juegos en esa fecha durante los siguientes 17 años.

El regreso triunfal llegó en 1989 con Vikings vs. Bengals en Monday Night Football. El formato nocturno sirvió de pretexto para esquivar misas y cenas familiares, resultando en un éxito rotundo de audiencia que abrió las puertas a la tradición.

Desde entonces, la NFL abrazó la Navidad como fecha clave, llevando a programar cada vez más juegos y convirtiendo estos encuentros en una tradición.

El auge de los juegos navideños ha atraído a plataformas mundiales como Netflix, que firmó acuerdos históricos para transmitir estos eventos con espectáculos de medio tiempo incluidos.

