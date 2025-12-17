David Faitelson reacciona al retiro de Terence Crawford y le manda mensaje a Canelo Álvarez

Faitelson se ha caracterizado por ser uno de los detractores del Canelo Álvarez. (ilustración: Jovani Pérez)

Terence “Bud” Crawford anunció su retiro del pugilismo profesional a los 38 años de edad luego de haber conquistado el campeonato indiscutido de las 168 libras el pasado mes de septiembre cuando venció a Saúl Canelo Álvarez. La noticia fue confirmada este martes 16 de septiembre por el propio estadounidense a través de sus redes sociales.

“Todo peleador sabe que ese momento llegará. Nunca sabemos cuándo. He pasado toda mi vida persiguiendo algo, ni cinturones, ni dinero ni titulares, sino ese sentimiento, ese que tienes cuando dudan de ti, pero sigues apareciendo y demostrando que están equivocados. Me estoy alejando de la competencia no porque haya terminado de luchar, sino porque he ganado un tipo diferente de batalla, uno en el que te alejas en tus propios términos. Esto no es una despedida, es sólo el final de una pelea”, indicó en un vídeo que publicó.

Bud Crawford se consolidó como uno de los mejores peleadores de la última década y escribió su nombre con letras de oro en la historia del boxeo mundial al vencer a Saúl Álvarez y quitarle su campeonato indiscutido de los supermedianos. Además, se convirtió en el primer peleador en unificar todos los títulos mundiales en tres categorías diferentes en la era de los cuatro organismos.

Crawford se retiró del boxeo profesional a los 38 años de edad (captura de pantalla)

La reacción de David Faitelson sobre el retiro de Terence Crawford y su mensaje a Canelo

El retiro del histórico peleador norteamericano causó múltiples reacciones en los aficionados y expertos del deporte, David Faitelson, uno de los periodistas más polémicos de México, opinó al respecto. A través de sus redes sociales, el periodista aseguró que esta es una gran oportunidad para Canelo Álvarez de recuperar los campeonatos mundiales de la división, aunque advirtió que el tapatío también ya debe pensar en el retiro.

“Se retira Terrence Crawford. Camino abierto para que “El Canelo” recupere el título mundial supermediano y también comience a pensar en el adiós de los cuadriláteros", escribió el periodista.

David Faitelson reacciona al retiro de Terence Crawford (captura de pantalla)

Cabe señalar que Faitelson ha sido uno de los personajes que más ha criticado la carrera de Saúl Álvarez, incluso ya fue vetado de las peleas del jalisciense.

Terence Crawford y su victoria histórica frente a Canelo

El triunfo ante Saúl, significó para Crawford una de las mejores victorias en su trayectoria. El pugilista oriundo de Omaha, Nebraska, no llegó como favorito el día del combate por la diferencia de peso, pues subió dos categorías más para llegar a las 168 libras, división que había dominado el mexicano durante varios años.

Sin embargo, el día del combate, Bud sorprendió al mundo y rompió los pronósticos al imponerse de manera unánime con tarjetas 116-112, 115-113, 115-113. Terence fue superior durante la mayor parte del combate e impuso su estilo frustrando al ex campeón mexicano.

El resumen del triunfo de Crawford ante Canelo

El legado de Terence Crawford

El estadounidense dejó un récord impecable de 41 triunfos, 31 de ellos por nocaut, sin empates ni derrotas, consolidándose como uno de los boxeadores más dominantes de la época actual. La versatilidad ha sido una constante en la carrera de Crawford, quien ha conquistado 11 campeonatos mundiales repartidos en cinco categorías distintas: ligero, superligero, wélter, superwélter y supermediano.

Su palmarés incluye el cinturón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en peso ligero, además de los títulos de la OMB, Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Federación Internacional de Boxeo (FIB) y Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en la división superligero. A esto suma coronas en otras divisiones, donde también ha reunido los campeonatos de la OMB, FIB, CMB y AMB, ubicándose de manera indiscutible en la élite del boxeo.