Cade Cowell le dice adiós a Chivas para integrarse al New York RB de la MLS

El atacante californiano inicia una nueva etapa en el club neoyorquino tras su experiencia en México

El 'Vaquero' regresará a la liga de Estados Unidos tras un paso discreto con el Rebaño. (REUTERS/Henry Romero)

Cade Cowell, delantero californiano de ascendencia mexicana, ha sido confirmado como nuevo refuerzo del New York Red Bulls para la temporada 2024 dejando de lado su etapa con Chivas y las críticas que trajo su llegad a a México por su origen.

El futbolista se incorporará al club neoyorquino en calidad de préstamo por un año, con opción de compra al finalizar la campaña, lo que marca su regreso a la MLS tras su paso por el fútbol mexicano con Guadalajara, aunque queda la posibilidad de que en un futuro pueda volver a vestir la playera rojiblanca.

Una nueva etapa en la MLS

El acuerdo establece que Cowell portará el dorsal número 7 durante su estancia en Nueva York. Como parte de la negociación, el New York Red Bulls abonará USD 50.000 al San José Earthquakes en el Fondo de Adjudicación General correspondiente a 2026, en concepto de derechos de formación, ya que el atacante se formó en las filas del club californiano.

Cowell vio poca actividad durante el torneo Aperutra 2025. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Asimismo, iniciará la siguiente temporada con uno de los equipos más competitivos del fútbol estadounidense en búsqueda de coronarse, aunque ahora deberá enfrentar a jugadores como Lionel Messi con el Inter de Miami.

Por su parte, a través de su cuenta oficial de Instagram, envió un gran agradecimiento a la afición rojiblanca pues, en su momento, fueron los únicos que le tendieron la mano y aceptaron la sangre mexicana que lo liga con el equipo.

El méxico-americano tendrá una segunda etapa tras no conseguir el título con el Guadalajara. (IG Cade Cowell)

¿Cómo el fue a Cowell en el rebaño?

En su reciente etapa en México, Cowell disputó 69 partidos oficiales con las Chivas, donde sumó 12 goles y cinco asistencias. Su llegada al Guadalajara en 2024 representó su primera experiencia fuera de la MLS, liga en la que había desarrollado toda su carrera profesional hasta ese momento.

Antes de su paso por el fútbol mexicano, Cowell se consolidó como una de las jóvenes promesas del San José Earthquakes, club en el que debutó y con el que estableció varios récords de precocidad. Entre sus logros, figura ser el jugador más joven en debutar, en ser titular y en anotar un gol en la MLS, hazaña que consiguió el 29 de agosto de 2020 frente a Los Angeles Galaxy. Además, fue seleccionado para el Juego de Estrellas de la MLS en 2021 y se convirtió en el futbolista más joven en alcanzar los 100 partidos en la historia de la liga.

El regreso de Cowell a la MLS con el New York Red Bulls representa una nueva etapa para un delantero que, desde sus primeros años como profesional, ha dejado una huella notable en el fútbol estadounidense.

