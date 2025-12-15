México Deportes

Captan a Chino Huerta en Monterrey: ¿Regresará a la Liga MX para 2026?

El delantero del Anderlecht atendió a algunos aficionados que lo reconocieron, pero no explicó la razón de su visita a México

César "Chino" Huerta llegó a Monterrey en medio de su proceso de recuperación. Crédito: X/ @javialonsordz

Horas después de que Toluca se coronó bicampeón de la Liga MX y concluyó el torneo Apertura 2025, empezó a moverse el mercado de fichajes de invierno y un movimiento que captó la atención de la afición se trató de la inesperada visita de César Chino Huerta a Monterrey.

El actual jugador de Anderlecht arribó este lunes 15 de diciembre al Aeropuerto Internacional de Monterrey, de inmediato fue reconocido por algunos aficionados, así que aceptó a regalar fotografías. Pero, cuando fue cuestionado por la prensa sobre el motivo de su visita a tierras regiomontanas, se limitó a no dar alguna respuesta.

Su presencia en el aeropuerto desató especulaciones, luego de que varias personas, vestidas con tonos grises similares a la indumentaria de Tigres, se acercaron al jugador. Todo apunta a que Huerta está por reforzar a uno de los clubes regiomontanos con la vista puesta en la Copa del Mundo del próximo año.

¿Chino Huerta regresa a la Liga MX?

Actualmente Chino Huerta tiene contrato con el Anderlecht, pero, ha estado ausente de las canchas debido a una lesión que le ha impedido estar activo desde octubre. De acuerdo con diferentes reportes, su paso por Monterrey se debe a un tema médico, pues también viajará a Estados Unidos para una revisión y personal del Tri lo estaría acompañando.

Antes de emigrar al fútbol belga, Monterrey había buscado su fichaje cuando aún pertenecía a Pumas, pero el atacante eligió dar el salto a Europa y firmar con Anderlecht, lo que descartó cualquier posibilidad de negociar con equipos de la Liga MX.

Sin embargo, durante su paso por el Aeropuerto de Monterrey Claro Sports le cuestionó si tenía posibilidades de firmar con algún club regiomontano, pero el ex jugador de Pumas se limitó a explicar que no tiene autorización para hablar al respecto de la situación.

Mientras tanto, paso por el aeropuerto estuvo marcada por el acompañamiento de familiares. En su arribo no hubo representantes de Tigres ni de Rayados, lo cual eliminó cualquier versión sobre su posible incorporación a un club regiomontano para el Clausura 2026.

Chino Huerta y su ausencia con la Selección Mexicana

La ausencia de Chino Huerta en la última fecha FIFA con la selección mexicana se debió a una lesión, tras la cual se sometió a una cirugía de pelvis a finales de noviembre. Desde entonces, el extremo ha centrado sus esfuerzos en recuperarse por completo durante 2026, un año importante en sus aspiraciones por obtener un lugar en la lista rumbo a la Copa del Mundo. Según una fuente cercana, el motivo de su presencia en Monterrey radica en la realización de exámenes médicos para valorar su evolución.

Su último encuentro oficial fue el 28 de octubre, cuando anotó en la victoria de Anderlecht por 2-0 sobre el KVK Ninove en la Copa de Bélgica.

