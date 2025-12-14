México Deportes

Isaac del Toro cumple su sueño: correrá la Tour de Francia en 2026

El ascenso del pedalista de Ensenada en el ciclismo internacional se consolida con su inclusión en la máxima competencia junto a Pogacar y el UAE Team Emirates

El gran año que tuvo
El gran año que tuvo al convertirse en subcampeón del Giro de Italia y ganar diversas carreras lo llevó a cumplir su más grande sueño. (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Luego de robarse las portadas durante todo este año, la esperada confirmación de la participación de Isaac del Toro en la Tour de Francia 2026 representa un avance significativo para el ciclismo mexicano.

El UAE Team Emirates anunció que el ciclista de 22 años formará parte de la alineación que disputará la carrera más prestigiosa del mundo, donde asumirá el papel de gregario para el esloveno Tadej Pogacar, una de las figuras más destacadas del pelotón internacional y que se ha convertido en una inspiración para el bajacaliforniano.

Esta decisión sitúa a Del Toro en el centro de la atención de esta disciplina en toda Latinoamérica y refuerza su proyección en el ciclismo de élite con una carrera que va en ascenso gracias a sus espectaculares cierres de carrera.

El mexicano se coronó como
El mexicano se coronó como campeón de la Vuelta a Burgos, lo que lo impulsó dentro de su equipo para dar el salto a las grandes ligas. (Crédito @TeamEmiratesUAE/X)

¿Qué sigue para Isaac del Toro?

El calendario de competencias de Del Toro para la temporada 2026 refleja la confianza del UAE Team Emirates en su potencial. Antes de llegar a la ronda francesa, el mexicano participará en el UAE Tour, que se celebrará del 16 al 22 de febrero.

Posteriormente, afrontará varias pruebas de alto nivel en Europa: la Strade Bianche el 7 de marzo, la Tirreno-Adriático del 9 al 15 de marzo, la Milán-San Remo el 21 de marzo, la Vuelta al País Vasco del 6 al 11 de abril y el Tour Auvernia-Ródano-Alpes del 7 al 14 de junio. Finalmente, el Tour de Francia, programado del 4 al 26 de julio, será el punto culminante de su temporada.

Tras darse a conocer la noticia, Del Toro expresó la importancia personal que tiene para él esta oportunidad: “El Tour de Francia era un sueño que tenía desde niño y ahora lo va a cumplir”.

Tras una excelente actuación en
Tras una excelente actuación en Italia, el ciclista azteca volvió a gritarle al mundo que es el futuro de esta disciplina. (Olimpismo mexicano)

El ascenso del mexicano con los más grandes

El ciclista subrayó la emoción que le genera el calendario de la temporada y la posibilidad de compartir equipo con Pogacar, de quien afirmó que aprende cada día. Además, consideró que disputar el Tour es fundamental para conocer la carrera y aspirar a ganarla en el futuro. Del Toro también manifestó su satisfacción por representar a México en el pelotón internacional y destacó el valor de ver la bandera nacional en las grandes vueltas.

El desempeño de Del Toro en el Giro de Italia 2025 fue uno de los factores que impulsaron su inclusión en el Tour de Francia. En la pasada edición de la ronda italiana, el ciclista de Ensenada finalizó en la segunda posición y vistió la ‘maglia rosa’ de líder durante once etapas, hasta que el británico Simon Yates se adjudicó el triunfo final. Del Toro calificó al Giro como una carrera especial y reconoció que aprendió lecciones valiosas de esa experiencia, lo que refuerza su determinación de seguir creciendo en el circuito profesional.

La presencia de Del Toro en el Tour de Francia 2026 no solo representa un paso adelante en su carrera, sino que también simboliza el orgullo de México en el ciclismo internacional, una emoción que el propio corredor ha transmitido a lo largo de la temporada.

