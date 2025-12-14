México Deportes

Artur Beterbiev revela si peleará con David Benavidez en el 2026: “Es interesante”

El peleador ruso también manifestó que su prioridad es hacer la trilogía de combates contra Dmitry Bivol

Artur Beterbiev aseguró que si
Artur Beterbiev aseguró que si quiere pelear contra David Benavidez (REUTERS)

El ex campeón del mundo unificado de las 175 libras, Artur Beterbiev, aseguró que quiere recuperar todos los campeonatos mundiales de la división por lo que está dispuesto a pelear contra David Benavidez, quien ostenta el título del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Cabe recordar que Beterbiev perdió sus cuatro fajillas mundiales (CMB, AMB, OMB y FIB) el pasado 22 de febrero cuando fue derrotado por Dmitry Bivol por decisión mayoritaria con tarjetas 114-114, 116-112 y 115-113.

Por su parte, Benavidez subió este año a la división de los semipesados con el objetivo de convertirse en campeón mundial, algo que logró poco tiempo después luego de que Bivol no aceptara pelear contra él. Y es que el CMB le entregó el cinturón sobre la mesa ya que el ruso se negó a ejercer el combate mandatorio.

Boxing - David Benavidez v
Boxing - David Benavidez v Anthony Yarde - WBC Light Heavyweight Championship - ANB Arena, Riyadh, Saudi Arabia - November 23, 2025 David Benavidez celebrates after winning his fight against Anthony Yarde by way of technical knockout REUTERS/Hamad I Mohammed

Artur Beterbiev asegura que le interesa una pelea contra David Benavidez

En entrevista con los medios durante su asistencia al Campeonato Mundial de Boxeo Masculino de la IBA en Dubai, Artur Beterbiev aseguró que sí le interesa una pelea contra David Benavidez, además, destacó el trabajo que hizo el Monstruo Mexicano en su combate contra Anthony Yarde el pasado 22 de noviembre.

“Vi algunos resúmenes (de la pelea Benavidez vs Yarde), hizo un buen trabajo. Por supuesto que quiero pelear con Benavidez. Es muy importante para mí recuperar mis títulos.

El ruso no descartó subir a peso crucero, aunque enfatizó que ahora está más concentrado en hacer la trilogía de peleas contra Dmitry Bivol.

“También es interesante (el peso crucero). Ahora estoy más concentrado en la trilogía. Nuestra pelea será más interesante en Moscú“, comentó Beterbiev.

Boxing - Light Heavy Championship
Boxing - Light Heavy Championship - Artur Beterbiev v Dmitrii Bivol - anb Arena, Riyadh, Saudi Arabia - February 23, 2025 Artur Beterbiev in action during his fight with Dmitrii Bivol REUTERS/Hamad I Mohammed

¿Qué sigue para David Benavidez?

El Bandera Roja defendió de manera exitosa su título mundial ante Anthony Yarde tras noquear en el séptimo asalto con una potente ráfaga de golpes. Con este resultado, sumó su tercer triunfo en la división y aumentó su récord invicto a 31 victorias (25 de ellas por la vía del nocaut).

Y aunque todavía no se anuncia de manera oficial quién será su próximo rival, todo parece indicar que protagonizará la cartelera de mayo de 2026 junto a Gilberto “Zurdo” Ramírez. Ambos pugilistas pelearán en el peso crucero por los campeonatos de la OMB y AMB.

David Benavidez en busca de ser la cara del boxeo mexicano

Aunque El Monstruo Mexicano no cuenta formalmente con la nacionalidad mexicana, ha manifestado sentirse identificado con la herencia que le transmitió su familia y procura reflejar esos valores durante todas sus peleas. De ascendencia estadounidense, mexicana y ecuatoriana, Benavidez ha declarado que su meta es ocupar el lugar de referente en el boxeo mexicano cuando Canelo Álvarez se retire.

A lo largo de su carrera, el peleador con raíces ha mostrado un dominio tanto técnico como físico sobre sus rivales, asegurando la mayoría de sus victorias antes de completar los asaltos reglamentarios. Este desempeño ha generado expectativas crecientes entre fanáticos y analistas sobre sus futuros combates y la proyección de su carrera dentro y fuera de la categoría semipesada.

