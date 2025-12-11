México Deportes

Marco Verde vs Raphael Igbokwe: a qué hora y dónde ver al olímpico mexicano en Mazatlán

El boxeador quiere continuar con su carrera arriba del ring enfrentando a un peligroso rival

El boxeador mexicano buscará ampliar
El boxeador mexicano buscará ampliar su palmarés dentro del boxeo profesional. (Luz Coello/ Infobae México)

El Centro de Usos Múltiples (CUM) de Mazatlán, Sinaloa, será el escenario de una de las peleas más esperadas del cierre de año en el boxeo mexicano: Marco Verde, joven promesa local, se enfrentará al estadounidense Raphael Igbokwe en un combate de peso mediano que ha despertado gran expectación tanto a nivel nacional como internacional.

El evento destaca por el enfrentamiento entre dos estilos y trayectorias distintas, así como por el contexto que rodea a ambos púgiles. Marco Verde, originario de Mazatlán, llega a este combate tras un año debut como profesional en el que ha sumado tres victorias consecutivas.

Después de su inesperada plata en los pasados Juegos Olímpicos de París 2024, se habló sobre su preparación de cara a lanzarse como un boxeador profesional. Si bien durante la competencia demostró que cuenta con cualidades, el camino para consagrarse no ha sido sencillo.

Marco Verde ya se ha
Marco Verde ya se ha enfrentado a rivales con mayor experiencia. (Captura de pantalla)

¿Cómo llegan los boxeadores?

Su récord incluye dos triunfos por nocaut —uno de ellos en el primer asalto ante Michel Pollina y otro por nocaut técnico frente a Sona Akale en una cartelera internacional en Las Vegas—, así como una victoria por decisión unánime sobre Cristian Montero. Este inicio ha consolidado a Verde como una de las figuras emergentes del boxeo nacional, y pelear en su ciudad natal le garantiza el respaldo de su afición y familiares, un factor que podría influir en su desempeño sobre el ring.

En la esquina opuesta estará Raphael Igbokwe, boxeador estadounidense con una trayectoria considerablemente más extensa. Igbokwe suma diecisiete victorias, siete de ellas por la vía del nocaut, y ha sufrido seis derrotas, tres de las cuales también han sido por nocaut.

Su experiencia y combinación de potencia y técnica representan un reto para Verde, quien deberá demostrar su capacidad de adaptación y estrategia ante un rival de mayor recorrido profesional. La presencia de Igbokwe añade un componente de exigencia y atractivo al combate, ya que el estadounidense es conocido por su estilo agresivo y su capacidad para complicar a oponentes menos experimentados, lo que ayudará al joven azteca a madurar dentro del ring y fuera desde su preparación.

El estadounidense quiere derribar al
El estadounidense quiere derribar al mexicano enfrente de su gente. (IG Trouble Igbokwe)

Cuándo y dónde ver la pelea

El enfrentamiento entre Verde e Igbokwe ha generado interés entre los seguidores del boxeo, tanto por la oportunidad que representa para el mexicano de medirse ante un adversario experimentado, como por el ambiente que se espera en el CUM de Mazatlán. La transmisión en vivo amplía el alcance del evento, permitiendo que la audiencia nacional e internacional siga de cerca la evolución de una de las jóvenes promesas del pugilismo mexicano.

La cita está programada para el sábado 13 de diciembre las 23:00 horas (centro de México) y podrá seguirse en vivo a través de Azteca 7 y la web de Azteca Deportes, lo que permitirá a los aficionados disfrutar del evento desde cualquier lugar.

Con cada combate, Marco Verde busca fortalecer su carrera profesional y ganar experiencia frente a rivales de mayor trayectoria, en su camino por consolidarse como referente del boxeo en México y a nivel internacional.

