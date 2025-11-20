¿El adiós a Costa Rica? Con este mensaje Keylor Navas anuncia el siguiente paso en su carrera

Keylor Navas Pumas UNAM (Christopher Carmona Iturbe)

El portero Keylor Navas utilizó sus redes sociales para expresar un mensaje de dolor después de la eliminación de Costa Rica rumbo al Mundial 2026.

Tras el empate sin goles frente a Honduras en San José, el arquero compartió un mensaje en Instagram en el que reconoció su frustración. “Nos vamos dolidos por la eliminación y por no haber podido dar a Costa Rica la alegría de vivir otro Mundial”, escribió, en un tono que muchos interpretaron como de despedida.

La publicación resonó bastante, pues Navas es considerado por muchos como el máximo referente del futbol costarricense en el nuevo siglo.

"Gracias a Dios por la vida y a la afición por su apoyo hasta el final…" - Así se despidió Keylor Navas de la oportunidad de llevar a Costa Rica a otro Mundial. Crédito: Instagram/ keylornavas1

Su mensaje, acompañado de una fotografía con la camiseta nacional, fue leído como un cierre de ciclo, dejando abierta la posibilidad de que el partido contra Honduras haya sido su último con su Selección.

Cómo se despidió Costa Rica del Mundial 2026

Costa Rica, que en la jornada anterior se encontraba en la tercera posición del Grupo C con 6 puntos, llegaba obligada a ganar su último partido frente a Honduras.

Sin embargo, el empate 0-0 dejó sin posibilidades al conjunto tico, que cerró las eliminatorias con apenas 7 puntos. Es así que el grupo en el que Haití terminó de líder con 11 puntos le arrebató el sueño de asistir a un nuevo Mundial a la escuadra costarricense.

Reacción de Keylor Navas tras el empate 0-0 contra Honduras. REUTERS/Mayela Lopez

En este sentido, el fracaso es histórico: desde Sudáfrica 2010, Costa Rica siempre había estado presente en la máxima cita del futbol. La ausencia en 2026 marca un retroceso doloroso para una generación que había mantenido al país en la élite mundial.

El técnico Miguel Herrera fue señalado por la afición y la prensa, mientras que figuras como Navas asumieron públicamente la responsabilidad.

Cuál es el siguiente paso para la carrera de Keylor Navas

Mientras su futuro con la selección es incierto, Navas demostró su intención de pasar a la siguiente página, dándole prioridad a su próximo compromiso inmediato con los Pumas de la UNAM, que enfrentarán a Pachuca en el Play-In del Apertura 2025.

Keylor Navas ya se encuentra en camino a su siguiente compromiso con Pumas. En un partido en el que su participación estará en duda, los Pumas se jugarán la vida frente a Pachuca. Crédito: Instagram/ keylornavas1

El partido se disputará el jueves 20 de noviembre en el Estadio Hidalgo y definirá el pase a la Liguilla. La participación de Navas, y de otros jugadores de la plantilla se encuentra en duda debido a la regla FIFA que exige 72 horas de descanso tras fecha internacional.

Pumas viajó sin él y otros seleccionados, aunque la decisión final se tomará horas antes del encuentro. Su ausencia sería una baja sensible, pues desde su llegada se consolidó como el líder y referente en la portería universitaria.

A la espera de información al respecto del papel que Navas desempeñará en este duelo, Pumas dependerá de su experiencia fuera o dentro de la cancha para enfrentar un partido decisivo que podría definir el cierre de una era y el inicio de un nuevo desafío para los auriazules.