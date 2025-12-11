João Neves sueña con el Estadio Azteca: así habló el mediocampista portugués sobre la reinauguración del inmueble

El joven luso dijo que México es “increíble” y que espera estar convocado para el amistoso. (Ilustración: Jovani Pérez)

El regreso de la Selección Mexicana al Estadio Azteca ya genera expectativa internacional, especialmente en Portugal, donde uno de sus futbolistas más prometedores habló sobre la emoción que le provoca pisar el renovado Coloso de Santa Úrsula.

João Neves, mediocampista del PSG y una de las nuevas joyas del futbol europeo, compartió sus impresiones tras el empate 0-0 frente al Athletic de Bilbao en la Champions League, dejando ver el entusiasmo con el que espera la visita a México.

Soccer Football - World Cup - UEFA Qualifiers - Group F - Portugal v Armenia - Estadio do Dragao, Porto, Portugal - November 16, 2025 Portugal's Joao Neves celebrates scoring their third goal REUTERS/Pedro Nunes

El jugador se refirió directamente a la reinauguración del Azteca, escenario donde se disputará el amistoso entre México y Portugal el próximo 28 de marzo, duelo que también marcará el regreso de Cristiano Ronaldo al país. Para el futbolista lusitano, el inmueble tiene un peso especial por lo que representa en la historia del deporte.

“Yo sé que el Estadio Azteca va a ser reinaugurado, es un lugar histórico. Me acuerdo que me han dicho allá que fue de Maradona el gol de, con la…. pero si lo esperamos muy bien”, expresó Neves, haciendo referencia a uno de los episodios más icónicos en la memoria del futbol mundial.

Neves también comentó el ambiente que espera vivir en México, reconociendo la grandeza del país y el interés que tiene por experimentar un partido en el renovado recinto mundialista.

Usuarios denunciaron irregularidades en la preventa para el México vs Portugal (X/ @miseleccionmx)

“México es un país increíble. Estoy con ganas de jugar ahí, de jugar en el Azteca. Creo que voy, voy a estar ahí para jugar, pero no lo sé, es la decisión de Roberto Martínez (entrenador de la Selección de Portugal). Va a ser un gran partido y estoy muy, muy ansioso”, señaló en entrevista con TNT Sports.

El amistoso del 28 de marzo no solo será la primera prueba del Estadio Azteca tras su remodelación rumbo al Mundial 2026, sino que también representa un plato fuerte para la afición mexicana, que ya anticipa un lleno absoluto por la presencia de Cristiano Ronaldo. La selección portuguesa llegará con figuras juveniles como Neves, quienes buscan consolidarse en el combinado dirigido por Roberto Martínez.

Soccer Football - Nations League - Semi Final - Germany v Portugal - Allianz Arena, Munich, Germany - June 4, 2025 Portugal's Joao Neves with Portugal's Cristiano Ronaldo before the match REUTERS/Angelika Warmuth

Para México, el encuentro significa un ensayo de alto calibre en el camino hacia la Copa del Mundo, donde el Azteca volverá a ser protagonista como sede histórica de tres ediciones mundialistas. El debut del renovado estadio, acompañado de una rivalidad de renombre y estrellas internacionales, convierte este duelo en uno de los eventos más esperados del año futbolístico.