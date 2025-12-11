Esto dijo Diego Lainez de la ausencia de Alexis Vega en la final de ida Tigres vs Toluca

México Deportes

Está por iniciar la gran final del Apertura 2025 de la Liga MX, en este cierre de torneo habrá un partido único, pues por primera vez Tigres y Toluca se enfrentan por el título de campeón, situación que ha elevado las expectativas del duelo. Como parte de las actividades previas a la final, jugadores de ambas escuadras ofrecieron unas palabras en conferencia de prensa.

Una de las grandes ausencias del campeonato será la de Alexis Vega, quien sigue lesionado y con problemas musculares, Antonio Turco Mohamed confirmó que no tendrá minutos en el duelo de ida.

En la antesala de la final, Diego Lainez, extremo de Tigres, se refirió a la influencia de Alexis Vega en Toluca y al desafío que representa el conjunto de los Diablos. “Todos sabemos de la capacidad de Alexis, es un jugador que en Toluca lo ha hecho muy bien, le da un plus a Toluca, pero Toluca no es solo Alexis, tiene un equipo que trabaja bien, con jerarquía, será igualado con o sin Alexis”, expresó Lainez durante el Día de Medios previo al partido decisivo.

El futbolista de Tigres subrayó que, aunque Vega es capaz de marcar diferencia, el peligro de Toluca radica en su fortaleza colectiva. “Es un jugador que marca diferencia, pero tenemos que estar concentrados en todos los jugadores de Toluca, que tienen un recorrido importante”, afirmó, dejando claro que la atención de su equipo no puede centrarse únicamente en la ausencia de Vega, quien no estará disponible para el encuentro de ida debido a una lesión.

En el análisis previo a la final, Lainez también destacó la importancia de la experiencia dentro del plantel de Tigres, señalando al guardameta Nahuel Guzmán como un elemento determinante. “Nahuel siempre puede ser un factor clave para nosotros, portero con jerarquía, experiencia, lo ha demostrado y esperemos nos transmita su experiencia para sacar los resultados”, comentó y resaltó el papel que puede desempeñar el arquero en la búsqueda del noveno título para la institución.

Ambos equipos llegan a la final con situaciones contrastantes en sus plantillas. Mientras Toluca afronta la baja de Vega para el primer partido, Tigres contará con plantel completo tras la recuperación de Nicolás Ibáñez y Jesús Angulo, quienes ya entrenaron junto al resto del grupo en el estadio Universitario. La experiencia de jugadores como Guzmán y la confianza en el trabajo colectivo marcan el ambiente previo a un duelo que promete intensidad y equilibrio.

En el vestuario felino, la consigna es clara: la concentración y el enfoque en el juego colectivo serán determinantes ante un rival que destaca por la solidez de su plantel.

