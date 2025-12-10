Un rechazo, una persecución y una denuncia: Mercedes Roa cuenta cómo fue su noche de terror en Marsella

Luego de horas de angustia, la joven decidió relatar con sus propias palabras los momentos de angustia que vivió en calles europeas. (IG Mercedes Roa)

Mercedes Roa, influencer mexicana, relató el ataque violento que sufrió en Marsella, Francia, tras participar en el evento Universe League. En los últimos días, la noticia de las agresiones de las que fue víctima generaron dudas sobre su estado de salud actual, por lo que ella salió a dar su versión.

De acuerdo con sus palabras, la agresión comenzó cuando, junto a dos amigas francesas y un amigo mexicano, esperaba un taxi en la vía pública. La situación se volvió peligrosa después de rechazar una oferta de drogas, lo que desencadenó una serie de hechos violentos que incluyeron golpes, amenazas con arma blanca y maltrato en un hospital.

“Ayer estaba en Marsella, Francia con dos amigas que son francesas y un amigo que viene de México… estábamos esperando para pedir un taxi en unas banquitas y mi amigo quería fumar y a él se le hizo muy natural pedir un encendedor, ‘No, no tenemos encendedor,’ pero por el traductor le dijeron que tenían cocaína y mi amigo le dijo que no”, relató Roa al describir el inicio del incidente.

La hermana de la influencer agradeció el apoyo que le brindaban en redes sociales.

Las instituciones no garantizaron su seguridad

La negativa a la oferta de drogas marcó el comienzo de la agresión,, incluso al interior de un hospital en donde hay personal autorizado de seguridad quienes no velaron por el bienestar de los implicados.

“Dos chicos nos persiguen, uno alto y él que ofreció la cocaína a mi amigo… el chico alto empieza a buscarse en el pantalón y no encuentra nada, pero nos persigue, luego nos entramos cuando llegamos a la policía que lo que estaba buscando es un cuchillo”, explicó la influencer, detallando cómo la situación escaló rápidamente hasta convertirse en una persecución y un intento de ataque con arma blanca.

Mercedes Roa sufrió un ataque en Marsella, Francia (IG/ @mercedes_roa)

¿Qué sucedió con Mercedes y sus amigos?

Después del ataque en la calle, Roa y sus acompañantes buscaron ayuda en un hospital local. Sin embargo, su experiencia en el centro médico fue negativa. “Nos agredieron en el hospital también y se empezaron a reír de nosotros después de que nos golpearon en la calle de que nos tiraron, nos agredieron sin ninguna razón, de que nos intentaron sacar un cuchillo”, denunció, señalando que, pese a esperar más de una hora, no recibieron atención y fueron expulsados del recinto.

La creadora de contenido mexicana reveló cuáles fueron las circunstancias sobre el ataque que recibió en Francia. Crédito: Instagram @mercedes_roa

La situación concluyó cuando, al regresar al hotel, la policía ya los esperaba. Posteriormente, Roa fue llevada a la comisaría para formalizar la denuncia contra tres personas, quienes resultaron detenidas por su presunta participación en los hechos, agregando la forma en la que insistieron para vender sustancias ilícitas.

El testimonio de Mercedes Roa refleja la vulnerabilidad que experimentó durante el ataque y la gravedad de los hechos, que pudieron haber tenido consecuencias aún más graves.