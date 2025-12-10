Pato O’Ward destaca en las pruebas de postemporada de Fórmula 1: así fueron sus tiempos frente a los rivales

El desempeño de O’Ward dejó buenas sensaciones en el equipo. (REUTERS/Jakub Porzycki)

A dos días de que concluyó la temporada 2025 de Fórmula 1, en la que Lando Norris obtuvo su primer campeonato, equipos y pilotos regresaron al circuito para las pruebas de neumáticos organizadas por Pirelli.

La sesión reunió a titulares, reservas y jóvenes talentos, entre ellos el mexicano Pato O’Ward, quien volvió a tomar el volante de McLaren en un día clave para su preparación dentro de la categoría.

Una jornada intensa para O’Ward en el programa de McLaren

(REUTERS/Amr Alfiky)

O’Ward participó junto a los pilotos oficiales de la escudería, Óscar Piastri y el campeón Lando Norris. También destacaron nombres como Isack Hadjar (en su proceso de integración a Red Bull) y Arvid Lindblad, quien ocupará asiento en Racing Bulls la próxima campaña.

El regiomontano acumuló 127 vueltas, convirtiéndose en uno de los pilotos con mayor carga de trabajo del día. Dentro del grupo de jóvenes sin asiento titular en F1, terminó como el quinto con más giros, superado únicamente por Federico Vesti (145), Arvid Lindblad (139), Luke Browning (129) y Kush Maini (128).

En su mejor intento, O’Ward marcó un 1:25.418, registro que lo colocó en el séptimo lugar de la sesión. Más allá del tiempo final, la jornada le permitió completar simulaciones de ritmo medio y tandas largas, siendo el integrante de McLaren que más tiempo estuvo en pista.

“Siempre es un gran día cuando puedes conducir un coche de Fórmula 1. Después de una sesión exitosa en los FP1 la semana pasada, fue bueno poder seguir construyendo sobre eso”, declaró O’Ward al cierre del día. “Cumplimos bien con nuestro plan, logrando un buen progreso y continuando aprendiendo cada vez más”.

Desde el equipo, Randy Singh, director de competición de McLaren, resaltó el desempeño del mexicano:

“Pato participó en nuestra prueba de jóvenes pilotos, cerrando un programa muy ocupado este año entre IndyCar y F1. Como siempre, Pato rindió bien y ofreció comentarios e información útiles. Gracias a él por su apoyo inestimable esta temporada”.

Resultados completos de las pruebas de postemporada

(REUTERS/Amr Alfiky)

Las pruebas dejaron a Jak Crawford (Aston Martin) como el más rápido con un tiempo de 1:23.766. A continuación, los resultados registrados durante la jornada:

Jak Crawford — Aston Martin — 1:23.766 — 119 vueltas

Paul Aron — Kick Sauber — 1:23.847 — 126 vueltas

Luke Browning — Williams — 1:23.920 — 129 vueltas

Federico Vesti — Mercedes — 1:24.568 — 145 vueltas

Ayumu Iwasa — Red Bull Racing — 1:24.925 — 121 vueltas

Kimi Antonelli — Mercedes — 1:25.170 — 157 vueltas

Pat O’Ward — McLaren — 1:25.418 — 127 vueltas

Ryo Hirakawa — Haas — 1:25.463 — 121 vueltas

Dino Beganovic — Ferrari — 1:25.720 — 122 vueltas

Óscar Piastri — McLaren — 1:26.099 — 85 vueltas

Lewis Hamilton — Ferrari — 1:26.138 — 73 vueltas

Lando Norris — McLaren — 1:26.142 — 71 vueltas

Alex Albon — Williams — 1:26.289 — 92 vueltas

Charles Leclerc — Ferrari — 1:26.417 — 75 vueltas

Carlos Sainz — Williams — 1:26.454 — 76 vueltas

Liam Lawson — Racing Bulls — 1:26.505 — 141 vueltas

Arvid Lindblad — Racing Bulls — 1:26.519 — 139 vueltas

Gabriel Bortoleto — Kick Sauber — 1:26.767 — 78 vueltas

Nico Hülkenberg — Kick Sauber — 1:27.004 — 76 vueltas

Pierre Gasly — Alpine — 1:27.433 — 144 vueltas

Isack Hadjar — Red Bull Racing — 1:27.515 — 111 vueltas

Kush Maini — Alpine — 1:27.544 — 128 vueltas

Stoffel Vandoorne — Aston Martin — 1:27.743 — 108 vueltas

Oliver Bearman — Haas — 1:27.827 — 80 vueltas

Esteban Ocon — Haas — 1:31.407 — 4 vueltas

Con el cierre de las pruebas de Pirelli, O’Ward completó una jornada que refuerza su presencia dentro del programa de la ‘escudería papaya’ y mantiene vivo su perfil competitivo en la máxima categoría.