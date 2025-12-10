Adiós Mazatlán, hola Atlante: así fue el último partido de los Potros de Hierro en primera división

Los Potros de Hierro retomarán su historia en la Ciudad de México tras una década en el olvido. (Ilustración: Jovani Pérez)

La mañana de este martes 9 de diciembre se confirmó una noticia que remeció al futbol mexicano: el Mazatlán FC ha sido vendido y se mudará a la Ciudad de México para convertirse en el Atlante. La operación marca el regreso de los Potros de Hierro a la capital tras más de una década fuera del máximo circuito, y desató de inmediato un repaso obligatorio por su historia reciente en Primera División.

El último torneo que disputó el Atlante en la Liga MX fue el Clausura 2014, una campaña que tuvo tintes dramáticos al pelear el descenso con los Tiburones Rojos del Veracruz y los Rojinegros del Atlas. En ese momento, los azulgranas estaban al mando del argentino Pablo Marini, quien llegó al banquillo como relevo del uruguayo Rubén Israel. Aquella temporada representó el capítulo final de una larga estancia del club en la Primera División.

El partido ante Santos, sentenció su destino a la segunda división. (Especial)

El desempeño del equipo fue desastroso: finalizó en la posición 17 de la tabla general con apenas 18 puntos. Su descenso quedó sellado en la jornada 15, cuando cayeron 4-3 ante Santos Laguna en un duelo que sería recordado por uno de los errores más dolorosos del torneo. En ese encuentro, el atacante ecuatoriano, Narciso Mina falló un penal que pudo cambiar el rumbo del partido. El disparo, ejecutado “con potencia”, terminó estrellándose en el travesaño frente al guardameta Oswaldo Sánchez. La falla dejó al equipo emocionalmente tocado.

A pesar de los goles de Ángel Sepúlveda y el doblete de Luis Madrigal, la reacción no alcanzó para revertir el marcador y el Atlante terminó perdiendo la categoría. El adiós definitivo llegó el 20 de abril de 2014, durante la jornada 17, cuando los Potros disputaron su último partido en el Estadio Andrés Quintana Roo. En aquella despedida, cayeron 2-1 ante los Xolos de Tijuana, con anotaciones de Fidel Martínez y Darío Benedetto. La derrota dejó un sabor amargo en un equipo que durante décadas fue protagonista en la Ciudad de México.

El regreso de los Potros obliga a recordar el Clausura 2014, el torneo que marcó su caída (Especial)

Desde su descenso, el Atlante se convirtió en uno de los clubes más consistentes en la Liga de Expansión MX. Desde el Apertura 2014, es la institución con más puntos acumulados, además de haber participado en 11 de 11 liguillas. Su paso por la categoría incluye nueve semifinales, tres títulos de liga y un Campeón de Campeones, logros que sostuvieron su reputación mientras aguardaban su eventual regreso a la primera división del futbol mexicano.

Con su mudanza y transformación desde Mazatlán, los Potros de Hierro vuelven al escenario principal donde escribieron gran parte de su historia.