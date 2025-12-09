México Deportes

Luis Fernando Tena conserva su cargo como entrenador de Guatemala pese a no clasificar al Mundial 2026

El técnico mexicano continuará con la bicolor para el próximo proceso mundialista

Luis Fernando Tena seguirá como
Luis Fernando Tena seguirá como director técnico de Guatemala (Brad Rempel-Imagn Images via REUTERS)

Luego de que Guatemala no logró su clasificación a la Copa Mundial 2026, la Federación Nacional de Guatemala tomó una decisión con respecto al cargo de Luis Fernando Tena. Por medio de un comunicado, la Bicolor informó sobre la continuidad de El Flaco en su cargo como director técnico.

A través de sus redes sociales dieron a conocer que el entrenador mexicano seguirá al frente de los guatemaltecos para el proceso de 2026 - 2030, por lo que respaldaron el proceso de Tena. Aunque el objetivo consistía en clasificar al Mundial 2026, su trabajo le permitió continuar en su cargo para el próximo ciclo mundialista.

“La Federación de Fútbol de Guatemala confirma la continuidad del Director Técnico Luis Fernando Tena, al mando de la Selección Nacional de Guatemala para el proceso del 2026 - 2030″

Luis Fernando Tena seguirá como
Luis Fernando Tena seguirá como DT de Guatemala (X/ @fedefut_oficial)

De acuerdo con lo que explicó la federación guatemalteca, el estratega de 67 años se encargará completamente de la “conducción y manejo” en los próximos cuatro años de su gestión. “El profesor Luis Fernando Tena continuará de forma directa en la conducción, manejo y preparación de la Selección de Guatemala”, precisaron.

Cabe resaltar que, por primera vez, un técnico centroamericano afrontará dos ciclos mundialistas consecutivos, pues se ha vuelto habitual que cada cuatro años las selecciones cambien de entrenador. Esta decisión reflejó la confianza de Guatemala en el Flaco Tena.

Resultados de Luis Fernando Tena con Guatemala

Luis Fernando Tena asumió la dirección técnica de la selección de Guatemala con el objetivo de clasificar al país al Mundial 2026. Aunque no se logró esta meta principal, el equipo mostró momentos de futbol destacado y un alto nivel de competitividad bajo su mando. El cuadro dirigido por el exentrenador de Cruz Azul alcanzó la segunda semifinal en la historia de Guatemala en la Copa Oro, instancia en la cual fueron eliminados tras caer 2-1 ante Estados Unidos.

Tena alcanzó la segunda semifinal
Tena alcanzó la segunda semifinal en la historia de Guatemala en la Copa Oro (Dustin Safranek-Imagn Images)

Y es que, a diferencia del caso de Miguel El Piojo Herrera con Costa Rica, el juego táctico de Guatemala mostró un progreso pese a no alcanzar el repechaje mundialista. La semifinal en Copa Oro de Concacaf marcó un punto importante en el crecimiento del futbol guatemalteco.

En el proceso de las eliminatorias de Concacaf para el Mundial, el conjunto de los Chapines mantuvo viva la ilusión de avanzar hasta las últimas jornadas. Sin embargo, tres encuentros resultaron determinantes en la eliminación temprana del equipo. El primero de estos fue en la Jornada 1, con una derrota como local frente a El Salvador, encuentro que el propio Luis Fernando Tena consideró como “su mayor pecado”, al tratarse de un descalabro ante su público y contra un rival que no mostró un futbol superior, según contó en conferencia de prensa.

Otros resultados clave incluyeron un empate a un gol en la visita a Surinam y una derrota agónica ante Panamá, considerado el golpe definitivo para las aspiraciones chapinas. Aunque Guatemala concluyó las Eliminatorias con una goleada sobre los equipos caribeños, el equipo ya no tenía posibilidades de avanzar, quedando fuera del camino hacia la Copa del Mundo.

