México Deportes

Toluca vs Tigres: Antonio Mohamed acecha récord de títulos de Manuel Lapuente y Víctor Manuel Vucetich

el desenlace de la final podría marcar un antes y un después en la carrera del técnico argentino

Guardar
El ícono de Toros Neza
El ícono de Toros Neza en los 90 regresó al fútbol mexicano para conquistar la liga, pero ahora desde el banquillo. (Jovani Pérez | Infobae México)

Antonio Mohamed está a punto de jugar una nueva final con Toluca que enfrentará a los Tigres UANL en el Apertura 2025. El entrenador argentino está muy cerca de sumar su quinto título de liga en México, lo que igualaría la marca de figuras como Manuel Lapuente, Javier de la Torre y Víctor Manuel Vucetich. Además, este triunfo representaría el primer bicampeonato de su carrera, un logro que consolidaría su legado en el fútbol mexicano.

A lo largo de su trayectoria, Mohamed ha construido una reputación como técnico confiable y exitoso. Ha conquistado títulos de liga con cuatro equipos distintos: Xolos de Tijuana en el Apertura 2012, América en el Apertura 2014, Rayados de Monterrey en el Apertura 2019 y Toluca en el Clausura 2025.

Este último campeonato puso fin a una sequía de 15 años sin títulos de liga para el club escarlata, reforzando la imagen de Mohamed como un entrenador capaz de transformar equipos y romper malas rachas.

El 'Turco' se ha caracterizado
El 'Turco' se ha caracterizado por imprimir su carácter en los equipos donde ha dirigido. (AP Foto/Fernando Llano)

Entrenadores históricos con cinco títulos de liga

El contexto en el que Mohamed podría inscribir su nombre es de alto calibre. Manuel Lapuente dejó huella en los torneos largos al coronarse con Puebla en las temporadas 1982-83 y 1989-90.

Posteriormente, dirigió al Necaxa, equipo que dominó la década de los 90 y logró el bicampeonato en las temporadas 1994-95 y 1995-96, superando en las finales a Cruz Azul y Celaya. Su consagración definitiva llegó con América, al romper una sequía de 13 años sin títulos para las Águilas en el Apertura 2002.

El extécnico americanista formó parte
El extécnico americanista formó parte de una época dorada del fútbol mexicano de clubes. (Crédito: Cuartoscuro)

Javier de la Torre también figura entre los entrenadores más laureados, tras conquistar cinco títulos de liga con Chivas en las temporadas 1960-61, 1961-62, 1963-64, 1964-65 y 1969-70.

Por su parte, Víctor Manuel Vucetich, conocido como el “Rey Midas”, alcanzó campeonatos con León en 1991-92, Tecos UAG en 1993-94, Pachuca en el Clausura 2007 y Monterrey en los torneos cortos del Apertura 2009 y Apertura 2010.

El estratega mexicano dirigió más
El estratega mexicano dirigió más de mil encuentros en el balompié azteca. (X/Rayados)

El valor del bicampeonato y su selecto grupo

El bicampeonato en torneos cortos, por su parte, es una distinción reservada a pocos entrenadores en la historia reciente de la Liga MX. Hugo Sánchez lo consiguió con Pumas en 2004, Gustavo Matosas con León en el Apertura 2013 y Clausura 2014, y Diego Cocca con Atlas en el Apertura 2021 y Clausura 2022. André Jardine ostenta el único tricampeonato, tras ganar con América el Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024.

Mohamed destaca no solo por la cantidad de títulos, sino también por la diversidad de equipos con los que ha triunfado. Esta característica lo coloca en un grupo selecto junto a Ignacio Trelles, quien también logró campeonatos con cuatro clubes diferentes y ostenta la marca máxima de siete títulos de liga, igualado únicamente por Ricardo “Tuca” Ferretti. Además, Mohamed ya igualó en títulos a Enrique Meza, otro referente del banquillo mexicano.

El brasileño se encuentra entre
El brasileño se encuentra entre los mejores técnicos que llegaron al fútbol azteca. (CREDITO OBLIGADO USA TODAY/Kevin Jairaj)

El desenlace de la Final del Apertura 2025 representa mucho más que un trofeo para Mohamed y Toluca. Está en juego la posibilidad de que el técnico argentino alcance una marca histórica, se una al grupo de los más ganadores y sume un bicampeonato inédito en su carrera, consolidando su estatus entre los grandes estrategas del fútbol mexicano.

Temas Relacionados

Antonio MohamedLiga MXTolucaBicampeonatoManuel LapuenteVíctor Manuel VucetichApertura 2025mexcio-deportes

Últimas Noticias

Toluca vs Tigres: quedan definidos los horarios de la Final del torneo Apertura 2025

La final inédita de la Liga MX nos presentará dos encuentros donde llegaron los mejores equipos de la temporada regular

Toluca vs Tigres: quedan definidos

Philadelphia Eagles vs Los Angeles Chargers, cuándo y dónde ver el juego que será transmitido de forma animada en México

Por tercera temporada consecutiva, la NFL tendrá una versión animada de un juego, apelando a la nostalgia y buscando atraer un público más joven

Philadelphia Eagles vs Los Angeles

Sheinbaum insiste en que no irá a la inauguración del Mundial 2026 y aclara que lo verá desde el Zócalo

La presidenta de México compartió detalles de los pláticas que tuvo en Washington con el ministro de Canadá y Donald Trump

Sheinbaum insiste en que no

Revelan que la selección mexicana tendrá tres amistosos para comenzar el 2026: estos son los equipos

Los rivales de México son de tres Confederaciones diferentes, de acuerdo con una versión periodística

Revelan que la selección mexicana

Sauber se despide de la F1: Checo Pérez fue el piloto con más podios en la historia de la escudería

El equipo fue el primero en darle la oportunidad al mexicano dentro de la máxima categoría en 2010

Sauber se despide de la
MALDITOS NERDS
Capcom afirma que tiene grandes

Capcom afirma que tiene grandes planes para el futuro de Monster Hunter a pesar de las críticas

REVIEW | The Beatles Anthology - Cómo convertirse en leyenda en 9 episodios

Los juegos más esperados de 2026 #2: Nioh 3

Let it Die confirma que recibirá una versión offline tras años de peticiones

Retrocultura Activa | Policenauts: la otra joya olvidada de Hideo Kojima

ENTRETENIMIENTO
Britney Spears alarmó a sus

Britney Spears alarmó a sus seguidores con un video quitándose la parte superior del bikini

Miss Jamaica resultó con una fractura y hemorragia intracraneal tras grave caída en Miss Universo

Sylvester Stallone genera preocupación tras ser visto usando un bastón en su reciente aparición pública

Kate Winslet lanza un contundente mensaje contra los fármacos para adelgazar: “El desprecio por la propia salud es aterrador”

Globos de Oro 2026: lista completa de nominados a la premiación

INFOBAE AMÉRICA

Trump y Netanyahu se reunirán

Trump y Netanyahu se reunirán en la Casa Blanca para coordinar la segunda fase del acuerdo sobre Gaza

Con celebraciones en todo el territorio, Siria conmemoró el primer aniversario del fin del régimen de Bashar Al Assad

Hongos, miel y sangre: los insólitos materiales que podrían revolucionar la electrónica biodegradable

Ecuador se convierte en la “superautopista” global de la cocaína: por su territorio cruza el 70% del tráfico mundial

Nuevos bombardeos rusos dejan a Ucrania sin electricidad: el país enfrenta apagones récord de hasta 16 horas