Toluca vs Tigres: Antonio Mohamed acecha récord de títulos de Manuel Lapuente y Víctor Manuel Vucetich

El ícono de Toros Neza en los 90 regresó al fútbol mexicano para conquistar la liga, pero ahora desde el banquillo. (Jovani Pérez | Infobae México)

Antonio Mohamed está a punto de jugar una nueva final con Toluca que enfrentará a los Tigres UANL en el Apertura 2025. El entrenador argentino está muy cerca de sumar su quinto título de liga en México, lo que igualaría la marca de figuras como Manuel Lapuente, Javier de la Torre y Víctor Manuel Vucetich. Además, este triunfo representaría el primer bicampeonato de su carrera, un logro que consolidaría su legado en el fútbol mexicano.

A lo largo de su trayectoria, Mohamed ha construido una reputación como técnico confiable y exitoso. Ha conquistado títulos de liga con cuatro equipos distintos: Xolos de Tijuana en el Apertura 2012, América en el Apertura 2014, Rayados de Monterrey en el Apertura 2019 y Toluca en el Clausura 2025.

Este último campeonato puso fin a una sequía de 15 años sin títulos de liga para el club escarlata, reforzando la imagen de Mohamed como un entrenador capaz de transformar equipos y romper malas rachas.

El 'Turco' se ha caracterizado por imprimir su carácter en los equipos donde ha dirigido. (AP Foto/Fernando Llano)

Entrenadores históricos con cinco títulos de liga

El contexto en el que Mohamed podría inscribir su nombre es de alto calibre. Manuel Lapuente dejó huella en los torneos largos al coronarse con Puebla en las temporadas 1982-83 y 1989-90.

Posteriormente, dirigió al Necaxa, equipo que dominó la década de los 90 y logró el bicampeonato en las temporadas 1994-95 y 1995-96, superando en las finales a Cruz Azul y Celaya. Su consagración definitiva llegó con América, al romper una sequía de 13 años sin títulos para las Águilas en el Apertura 2002.

El extécnico americanista formó parte de una época dorada del fútbol mexicano de clubes. (Crédito: Cuartoscuro)

Javier de la Torre también figura entre los entrenadores más laureados, tras conquistar cinco títulos de liga con Chivas en las temporadas 1960-61, 1961-62, 1963-64, 1964-65 y 1969-70.

Por su parte, Víctor Manuel Vucetich, conocido como el “Rey Midas”, alcanzó campeonatos con León en 1991-92, Tecos UAG en 1993-94, Pachuca en el Clausura 2007 y Monterrey en los torneos cortos del Apertura 2009 y Apertura 2010.

El estratega mexicano dirigió más de mil encuentros en el balompié azteca. (X/Rayados)

El valor del bicampeonato y su selecto grupo

El bicampeonato en torneos cortos, por su parte, es una distinción reservada a pocos entrenadores en la historia reciente de la Liga MX. Hugo Sánchez lo consiguió con Pumas en 2004, Gustavo Matosas con León en el Apertura 2013 y Clausura 2014, y Diego Cocca con Atlas en el Apertura 2021 y Clausura 2022. André Jardine ostenta el único tricampeonato, tras ganar con América el Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024.

Mohamed destaca no solo por la cantidad de títulos, sino también por la diversidad de equipos con los que ha triunfado. Esta característica lo coloca en un grupo selecto junto a Ignacio Trelles, quien también logró campeonatos con cuatro clubes diferentes y ostenta la marca máxima de siete títulos de liga, igualado únicamente por Ricardo “Tuca” Ferretti. Además, Mohamed ya igualó en títulos a Enrique Meza, otro referente del banquillo mexicano.

El brasileño se encuentra entre los mejores técnicos que llegaron al fútbol azteca. (CREDITO OBLIGADO USA TODAY/Kevin Jairaj)

El desenlace de la Final del Apertura 2025 representa mucho más que un trofeo para Mohamed y Toluca. Está en juego la posibilidad de que el técnico argentino alcance una marca histórica, se una al grupo de los más ganadores y sume un bicampeonato inédito en su carrera, consolidando su estatus entre los grandes estrategas del fútbol mexicano.