Reportan que Mercedes Roa, influencer mexicana, sufrió un ataque en Marsella: ¿Cuál es su estado de salud?

Reportan que Mercedes Roa, influencer mexicana, sufrió un ataque en Marsella (Especial)

Mercedes Roa, influencer mexicana reconocida por su participación en la Kings League, fue agredida en el centro de Marsella, Francia, durante la madrugada del lunes 8 de diciembre. El reporte del ataque que sufrió rápidamente generó conversación en redes sociales, y sus seguidores desde México mostraron preocupación por la expresidenta de Club de Cuervos.

De acuerdo con los primeros reportes de la prensa francesa, la tiktokera fue atacada tras asistir a un partido de leyendas en el Estadio Velódromo, la también futbolista resultó con heridas leves y fue hospitalizada.

El incidente ocurrió en el barrio de la Ópera, poco después de que Roa y un grupo de amigos concluyeran su jornada tras el evento deportivo que reunió a figuras como Zinédine Zidane, Franck Ribéry y Gerard Piqué, de acuerdo con Le Figaro.

¿Qué le pasó a Mercedes Roa?

Mercedes Roa sufrió un ataque en Marsella, Francia (IG/ @mercedes_roa)

Alrededor de las 06:00 horas, un grupo de al menos cuatro jóvenes agredieron a una de las acompañantes de Mercedes Roa. Según información policial citada por La Provence, la influencer intervino para auxiliar a su amiga, lo que derivó en que ambas sufrieran lesiones leves.

Las autoridades detuvieron a tres de los presuntos agresores, mientras que la situación generó reacciones oficiales y mensajes de apoyo en redes sociales. La rápida intervención de la policía municipal, alertada por la Central de Vigilancia Urbana (CSU), permitió que tres de los agresores fueran detenidos poco después del incidente, mientras que los demás lograron huir, según detallaron Le Figaro y La Provence.

Autoridades se encargaron de atender a las víctimas, incluida Mercedes Roa. Las heridas fueron trasladadas en ambulancia de bomberos a un hospital local para recibir atención médica. Posteriormente, se presentaron denuncias ante la policía nacional, que asumió la investigación bajo cargos de agresión con agravantes.

Autoridades locales lamentaron el ataque que sufrió la influencer mexicana Mercedes Roa (X/ @BenoitPayan)

El alcalde de Marsella, Benoît Payan, expresó públicamente en sus redes sociales su condena al ataque y manifestó su respaldo a las víctimas. “Ofrezco todo mi apoyo a Mercedes Roa y sus amigas, víctimas de este ataque inaceptable. Agradezco a nuestros agentes de policía municipal por la rápida detención de los agresores; la justicia debe hacerse lo antes posible”, declaró Payan en un comunicado.

¿Cuál es el estado de salud de Mercedes Roa?

En paralelo, la noticia se difundió ampliamente en redes sociales, donde PipePunk, amigo y streamer cercano a Mercedes Roa, compartió un mensaje en la plataforma X para informar sobre el estado de la influencer.

PipePunk aclaró que, aunque no le correspondía abordar el tema, la influencer mexicana se encuentra bien y fuera de peligro, y que será ella quien decida cuándo hablar públicamente sobre lo sucedido. Por ahora, la futbolista mexicana permanece en recuperación y mantiene su decisión de reservarse cualquier declaración hasta que lo considere oportuno.