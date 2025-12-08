México Deportes

Philadelphia Eagles vs Los Angeles Chargers, cuándo y dónde ver el juego que será transmitido de forma animada en México

Por tercera temporada consecutiva, la NFL tendrá una versión animada de un juego, apelando a la nostalgia y buscando atraer un público más joven

Guardar
La NFL reproducirá totalmente en
La NFL reproducirá totalmente en vivo lo que vaya ocurriendo dentro del terreno de juego, en el mundo de Monsters Inc. (Jovani Pérez Infobae México)

Las Águilas de Filadelfia y los Cargadores de los Ángeles se enfrentarán este lunes por la noche para cerrar la semana 14 de la NFL, en una transmisión especial que fusionará el deporte con la animación del mundo de Pixar.

Como cada año, la NFL se alía con Disney y Pixar para entregar una experiencia innovadora, recreando en tiempo real la acción del campo dentro del universo de una película animada.

Esta vez, el filme elegido es Monsters, Inc., por lo que todo lo que ocurra dentro del terreno de juego se replicará simultáneamente en el mundo de Monstropolis.

Previamente se han realizado transmisiones animadas con Toy Story, Los Simpsons y Nickelodeon, las cuales han tenido gran respuesta por parte de la audiencia. Por ello, la NFL continúa implementando esta innovadora fórmula año con año para ampliar su alcance y captar más público, especialmente familias y generaciones jóvenes.

Transmisiones especiales que ha hecho la NFL

La NFL recreó el juego
La NFL recreó el juego entre Falcons y Jaguars en la habitación de Andy. (NFL)

Antes de las innovadoras transmisiones con películas animadas de Pixar y Disney, la NFL ya había explorado colaboraciones creativas con Nickelodeon para ofrecer alternativas lúdicas y coloridas.

En 2024, Nickelodeon transmitió el Super Bowl LV entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers con la temática de ”Slime time”, incorporando personajes como Bob Esponja y Patricio para captar la atención de audiencias jóvenes.

A pesar de no ser una representación animada en tiempo real, los televidentes podían ver el juego tal y como normalmente lo hacen, pero con efectos especiales.

Esta experiencia sentó las bases para las posteriores “Funday Football”, demostrando el potencial de las animaciones en vivo para expandir el alcance del fútbol americano más allá del público tradicional.

Toy Story Funday Football (2023)

La primera edición de una película animada presentó a los Atlanta Falcons y Jacksonville Jaguars compitiendo en la habitación de Andy, rodeados de los icónicos juguetes de Toy Story. Transmitida en vivo desde Londres, recreó la acción real en tiempo real con animación Pixar, marcando el debut exitoso de la iniciativa para atraer audiencias familiares.​

The Simpsons Funday Football (2024)

En la temporada pasada, el Atoms Stadium de Springfield albergó el duelo entre Cincinnati Bengals y Dallas Cowboys dentro del universo de Los Simpsons, integrando a personajes como Homero y Bart para una experiencia nostálgica y divertida.

Cuándo y dónde ver el juego en México

Los televidentes podrán elegir si
Los televidentes podrán elegir si ver la transmisión normal o de forma animada. (Bill Streicher-Imagn Images)

El duelo entre las Águilas de Filadelfia y los Cargadores de Los Ángeles podrá sintonizarse a través de las pantallas de ESPN en punto de las 19:15 horas (tiempo del centro de México).

Sin embargo, la transmisión animada en Monstropolis estará disponible exclusivamente a través de Disney+ para el público en México.

Temas Relacionados

Philadelphia EaglesLos Angeles ChargersNFLFútbol Americanomexico-deportes

Últimas Noticias

Toluca vs Tigres: quedan definidos los horarios de la Final del torneo Apertura 2025

La final inédita de la Liga MX nos presentará dos encuentros donde llegaron los mejores equipos de la temporada regular

Toluca vs Tigres: quedan definidos

Sheinbaum insiste en que no irá a la inauguración del Mundial 2026 y aclara que lo verá desde el Zócalo

La presidenta de México compartió detalles de los pláticas que tuvo en Washington con el ministro de Canadá y Donald Trump

Sheinbaum insiste en que no

Revelan que la selección mexicana tendrá tres amistosos para comenzar el 2026: estos son los equipos

Los rivales de México son de tres Confederaciones diferentes, de acuerdo con una versión periodística

Revelan que la selección mexicana

Sauber se despide de la F1: Checo Pérez fue el piloto con más podios en la historia de la escudería

El equipo fue el primero en darle la oportunidad al mexicano dentro de la máxima categoría en 2010

Sauber se despide de la

Partidos de los jugadores mexicanos en Europa de esta semana

Te presentamos todos los detalles de los encuentros que disputarán los jugadores nacionales en las diferentes ligas del continente europeo

Partidos de los jugadores mexicanos
MALDITOS NERDS
Los juegos más esperados de

Los juegos más esperados de 2026 #2: Nioh 3

Let it Die confirma que recibirá una versión offline tras años de peticiones

Retrocultura Activa | Policenauts: la otra joya olvidada de Hideo Kojima

PRIMERAS IMPRESIONES | Moonlighter 2: The Endless Vault - Una oferta difícil de rechazar

Splitgate 2 renace como Splitgate: Arena Reloaded para PC y consolas

ENTRETENIMIENTO
Miss Jamaica resultó con una

Miss Jamaica resultó con una fractura y hemorragia intracraneal tras grave caída en Miss Universo

Sylvester Stallone genera preocupación tras ser visto usando un bastón en su reciente aparición pública

Kate Winslet lanza un contundente mensaje contra los fármacos para adelgazar: “El desprecio por la propia salud es aterrador”

Globos de Oro 2026: lista completa de nominados a la premiación

La madre de Sean “Diddy” Combs arremetió contra el nuevo documental de Netflix sobre el rapero

INFOBAE AMÉRICA

Tinamus resonans: la singular ave

Tinamus resonans: la singular ave hallada en la Amazonía que podría desaparecer antes de ser estudiada por completo

El sorprendente papel de los priones: ¿fueron claves en el origen de la vida?

“Tuve mi propia crucifixión”: los poemas autobiográficos de “Hospital pediátrico”, de Marina Cavalletti

Los mercados globales se mantienen cautelosos ante la inminente decisión de la Reserva Federal sobre tasas

Prisión preventiva para la aliada de Evo Morales que logró la encarcelación de sus opositores en Bolivia