Philadelphia Eagles vs Los Angeles Chargers, cuándo y dónde ver el juego que será transmitido de forma animada en México

La NFL reproducirá totalmente en vivo lo que vaya ocurriendo dentro del terreno de juego, en el mundo de Monsters Inc. (Jovani Pérez Infobae México)

Las Águilas de Filadelfia y los Cargadores de los Ángeles se enfrentarán este lunes por la noche para cerrar la semana 14 de la NFL, en una transmisión especial que fusionará el deporte con la animación del mundo de Pixar.

Como cada año, la NFL se alía con Disney y Pixar para entregar una experiencia innovadora, recreando en tiempo real la acción del campo dentro del universo de una película animada.

Esta vez, el filme elegido es Monsters, Inc., por lo que todo lo que ocurra dentro del terreno de juego se replicará simultáneamente en el mundo de Monstropolis.

Previamente se han realizado transmisiones animadas con Toy Story, Los Simpsons y Nickelodeon, las cuales han tenido gran respuesta por parte de la audiencia. Por ello, la NFL continúa implementando esta innovadora fórmula año con año para ampliar su alcance y captar más público, especialmente familias y generaciones jóvenes.

Transmisiones especiales que ha hecho la NFL

La NFL recreó el juego entre Falcons y Jaguars en la habitación de Andy. (NFL)

Antes de las innovadoras transmisiones con películas animadas de Pixar y Disney, la NFL ya había explorado colaboraciones creativas con Nickelodeon para ofrecer alternativas lúdicas y coloridas.

En 2024, Nickelodeon transmitió el Super Bowl LV entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers con la temática de ”Slime time”, incorporando personajes como Bob Esponja y Patricio para captar la atención de audiencias jóvenes.

A pesar de no ser una representación animada en tiempo real, los televidentes podían ver el juego tal y como normalmente lo hacen, pero con efectos especiales.

Esta experiencia sentó las bases para las posteriores “Funday Football”, demostrando el potencial de las animaciones en vivo para expandir el alcance del fútbol americano más allá del público tradicional.

Toy Story Funday Football (2023)

La primera edición de una película animada presentó a los Atlanta Falcons y Jacksonville Jaguars compitiendo en la habitación de Andy, rodeados de los icónicos juguetes de Toy Story. Transmitida en vivo desde Londres, recreó la acción real en tiempo real con animación Pixar, marcando el debut exitoso de la iniciativa para atraer audiencias familiares.​

The Simpsons Funday Football (2024)

En la temporada pasada, el Atoms Stadium de Springfield albergó el duelo entre Cincinnati Bengals y Dallas Cowboys dentro del universo de Los Simpsons, integrando a personajes como Homero y Bart para una experiencia nostálgica y divertida.

Cuándo y dónde ver el juego en México

Los televidentes podrán elegir si ver la transmisión normal o de forma animada. (Bill Streicher-Imagn Images)

El duelo entre las Águilas de Filadelfia y los Cargadores de Los Ángeles podrá sintonizarse a través de las pantallas de ESPN en punto de las 19:15 horas (tiempo del centro de México).

Sin embargo, la transmisión animada en Monstropolis estará disponible exclusivamente a través de Disney+ para el público en México.