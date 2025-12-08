México Deportes

Óscar de la Hoya destroza a Crawford por no pagar al CMB tras ganarle el cinturón a Canelo

El “Golden Boy” cuestionó arduamente al “Bud” por las opiniones que expresó del organismo y contra Mauricio Sulaimán

Guardar
Óscar de la Hoya destroza
Óscar de la Hoya destroza a Crawford por no pagarle al CMB tras ganarle el cinturón a Canelo (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Terence Crawford, uno de los nombres más destacados del boxeo mundial, perdió recientemente el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) tras negarse a abonar la cuota de sanción correspondiente a su combate millonario contra Saúl Canelo Álvarez.

Esta decisión no solo le costó el título, sino que también provocó críticas públicas de Óscar de la Hoya, quien lo acusó de desconocer el sistema que lo impulsó en su carrera y de ignorar el impacto social de los fondos recaudados por el organismo. El CMB defendió la sanción y detalló el destino de los recursos, mientras que Crawford respondió con cuestionamientos sobre la legitimidad y el trato del organismo.

Óscar de la Hoya, promotor y ex campeón mundial, utilizó su espacio en redes sociales para lanzar un mensaje directo a Crawford, señaló que su negativa a pagar la cuota de sanción representa una falta de gratitud hacia el sistema que lo posicionó en la élite del boxeo.

Óscar de la Hoya, promotor
Óscar de la Hoya, promotor y ex campeón mundial, utilizó su espacio en redes sociales para lanzar un mensaje directo a Crawford (Joe Camporeale-Imagn Images)

“¿Cómo crees que ascendiste a ese nivel? A través del sistema de ranking (del organismo). Te posicionaron para ganar ese tipo de dinero. Vamos, tienes 38 años, has estado pagando tarifas de sanción durante mucho tiempo en el pasado, esto no es nada nuevo”, afirmó De la Hoya en su segmento “Clapback Thursday” que realiza en Instagram.

Óscar de la Hoya se lanza contra Crawford por desconocer reglas del CMB

El ex boxeador insistió en que las cuotas no solo benefician a los organismos, sino que cumplen una función social relevante. “Pensé que tenías respeto por el boxeo y el deporte. ¿Sabes qué hace la Fundación José Sulaimán con esas tarifas que te niegas a pagar? Ayuda a niños a salir de las calles, da hogar a ex peleadores”, explicó De la Hoya, subrayando la importancia de estos recursos para el bienestar de la comunidad boxística.

El CMB respaldó la postura de De la Hoya y, a través de su presidente Mauricio Sulaimán, explicó los motivos detrás de la sanción a Crawford. Sulaimán detalló que la cuota estándar del 3% sobre la bolsa fue reducida de manera extraordinaria a 0,6% para la pelea contra Canelo, lo que representó un pago de aproximadamente USD 300 mil sobre una bolsa estimada en USD 50 millones. De ese monto, cerca del 75% se destina al Fondo de Boxeadores José Sulaimán, administrado por la Nevada Community Foundation, que ha distribuido entre USD 1.5 y 2 millones en apoyo médico y económico a boxeadores y ex boxeadores de diferentes países.

(IG/ @tbudcrawford)
(IG/ @tbudcrawford)

El organismo defendió que estas cuotas son esenciales para financiar programas de retiro, cubrir facturas hospitalarias y ofrecer asistencia a quienes no lograron consolidar una carrera exitosa en el ring. La reducción de la cuota para Crawford fue presentada como una medida excepcional, en reconocimiento a la magnitud del combate y la relevancia de los involucrados.

Crawford, lejos de aceptar la sanción, utilizó sus propias plataformas para expresar su desacuerdo y lanzar críticas tanto al CMB como a su presidente. El boxeador estadounidense cuestionó la legitimidad del retiro del título y acusó al organismo de mostrar favoritismo, especialmente hacia Canelo Álvarez, a quien derrotó en septiembre para unificar los títulos de las 168 libras.

Temas Relacionados

Terence CrawfordÓscar de la HoyaCMBCanelo ÁlvarezMauricio Sulaimánboxeomexico-deportes

Últimas Noticias

Jai Opetaia manda mensaje al Zurdo Ramírez tras conseguir un brutal nocaut: “Estoy persiguiendo cinturones”

El pugilista australiano quiere subirse al ring a enfrentar al mexicano para conseguir la unificación en el peso crucero

Jai Opetaia manda mensaje al

Sin despedida ni declaraciones, así dejó Sergio Ramos las instalaciones de Monterrey tras jugar su último partido

la despedida del histórico central deja incertidumbre sobre su próximo destino europeo y marca el cierre de una etapa en el fútbol mexicano

Sin despedida ni declaraciones, así

Fernando Valenzuela queda fuera del Salón de la Fama de Beisbol

El “Toro” Valenzuela, histórico beisbolista de Los Ángeles Dodgers, no fue incluido entre las mejores leyendas del diamante

Fernando Valenzuela queda fuera del

Así reaccionó Checo Pérez al triunfo de Lando Norris con McLaren sobre Max Verstappen y Red Bull

El gesto del piloto mexicano en redes sociales reavivó la discusión sobre la gestión de equipos y el futuro de la escudería austríaca

Así reaccionó Checo Pérez al

¿En qué canal se podrá ver el partido de Cruz Azul vs Flamengo en la Copa Intercontinental 2025?

La Máquina debutará en el torneo internacional el próximo 10 de diciembre

¿En qué canal se podrá
MALDITOS NERDS
Splitgate 2 renace como Splitgate:

Splitgate 2 renace como Splitgate: Arena Reloaded para PC y consolas

Netflix cierra acuerdo millonario para adquirir Warner Bros., incluyendo HBO Max y Warner Bros. Games

REVIEW | Kirby Air Riders - Un pequeño gran videojuego

Let it Die: Inferno lanza un comunicado para aclarar su uso de Inteligencia Artificial

Sega enfrenta polémica tras decisión de usar IA generativa en áreas específicas de sus juegos

ENTRETENIMIENTO
Lisa de BLACKPINK protagonizará una

Lisa de BLACKPINK protagonizará una película de Netflix junto a Don Lee

Brooke Mueller reclama más de 15 millones de dólares a Charlie Sheen por manutención infantil

Gene Simmons atribuyó la muerte de Ace Frehley a su estilo de vida: “Pasó de una mala decisión a otra”

Así fue la reacción del elenco de “Stranger Things” ante el impactante giro de Will Byers

RM, integrante de BTS, reveló que el grupo de K-Pop contempló la posibilidad de separarse

INFOBAE AMÉRICA

Una muestra ingresa en la

Una muestra ingresa en la I.A. y las conspiraciones, con una instalación que invita a desafiar la realidad

Un viaje por los 500 años de México: un relato épico que desafía los estereotipos

Un historiador asegura que “lo poco que creemos que sabemos de Caravaggio es mentira”

La belleza de la semana: elogio de la trampa

Donald Trump cuestionó a Zelensky por demorar su respuesta al plan de paz que discute Washington con Moscú