Óscar de la Hoya destroza a Crawford por no pagar al CMB tras ganarle el cinturón a Canelo

Óscar de la Hoya destroza a Crawford por no pagarle al CMB tras ganarle el cinturón a Canelo (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Terence Crawford, uno de los nombres más destacados del boxeo mundial, perdió recientemente el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) tras negarse a abonar la cuota de sanción correspondiente a su combate millonario contra Saúl Canelo Álvarez.

Esta decisión no solo le costó el título, sino que también provocó críticas públicas de Óscar de la Hoya, quien lo acusó de desconocer el sistema que lo impulsó en su carrera y de ignorar el impacto social de los fondos recaudados por el organismo. El CMB defendió la sanción y detalló el destino de los recursos, mientras que Crawford respondió con cuestionamientos sobre la legitimidad y el trato del organismo.

Óscar de la Hoya, promotor y ex campeón mundial, utilizó su espacio en redes sociales para lanzar un mensaje directo a Crawford, señaló que su negativa a pagar la cuota de sanción representa una falta de gratitud hacia el sistema que lo posicionó en la élite del boxeo.

Óscar de la Hoya, promotor y ex campeón mundial, utilizó su espacio en redes sociales para lanzar un mensaje directo a Crawford (Joe Camporeale-Imagn Images)

“¿Cómo crees que ascendiste a ese nivel? A través del sistema de ranking (del organismo). Te posicionaron para ganar ese tipo de dinero. Vamos, tienes 38 años, has estado pagando tarifas de sanción durante mucho tiempo en el pasado, esto no es nada nuevo”, afirmó De la Hoya en su segmento “Clapback Thursday” que realiza en Instagram.

Óscar de la Hoya se lanza contra Crawford por desconocer reglas del CMB

El ex boxeador insistió en que las cuotas no solo benefician a los organismos, sino que cumplen una función social relevante. “Pensé que tenías respeto por el boxeo y el deporte. ¿Sabes qué hace la Fundación José Sulaimán con esas tarifas que te niegas a pagar? Ayuda a niños a salir de las calles, da hogar a ex peleadores”, explicó De la Hoya, subrayando la importancia de estos recursos para el bienestar de la comunidad boxística.

El CMB respaldó la postura de De la Hoya y, a través de su presidente Mauricio Sulaimán, explicó los motivos detrás de la sanción a Crawford. Sulaimán detalló que la cuota estándar del 3% sobre la bolsa fue reducida de manera extraordinaria a 0,6% para la pelea contra Canelo, lo que representó un pago de aproximadamente USD 300 mil sobre una bolsa estimada en USD 50 millones. De ese monto, cerca del 75% se destina al Fondo de Boxeadores José Sulaimán, administrado por la Nevada Community Foundation, que ha distribuido entre USD 1.5 y 2 millones en apoyo médico y económico a boxeadores y ex boxeadores de diferentes países.

(IG/ @tbudcrawford)

El organismo defendió que estas cuotas son esenciales para financiar programas de retiro, cubrir facturas hospitalarias y ofrecer asistencia a quienes no lograron consolidar una carrera exitosa en el ring. La reducción de la cuota para Crawford fue presentada como una medida excepcional, en reconocimiento a la magnitud del combate y la relevancia de los involucrados.

Crawford, lejos de aceptar la sanción, utilizó sus propias plataformas para expresar su desacuerdo y lanzar críticas tanto al CMB como a su presidente. El boxeador estadounidense cuestionó la legitimidad del retiro del título y acusó al organismo de mostrar favoritismo, especialmente hacia Canelo Álvarez, a quien derrotó en septiembre para unificar los títulos de las 168 libras.