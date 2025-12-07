México Deportes

Steelers vs Ravens: a qué hora y dónde ver en México el partido de Pittsburgh para salvar la temporada

La rivalidad entre ambas franquicias suma un nuevo capítulo con impacto directo en la lucha por los playoffs

Nov 30, 2025; Pittsburgh, Pennsylvania,
Nov 30, 2025; Pittsburgh, Pennsylvania, USA; Pittsburgh Steelers running back Jaylen Warren (30) and Pittsburgh Steelers running back Kenneth Gainwell (14) celebrate after a play during the third quarter against the Buffalo Bills at Acrisure Stadium. Mandatory Credit: Barry Reeger-Imagn Images

El enfrentamiento entre los Pittsburgh Steelers y los Baltimore Ravens en la Semana 14 se perfila como uno de los duelos más determinantes de la temporada, ya que definirá el liderato de la AFC Norte y tendrá un impacto directo en la lucha por los playoffs de la NFL.

Ambos equipos llegan a este compromiso con un registro idéntico de seis victorias y seis derrotas, lo que añade dramatismo a un partido que, podría marcar el rumbo de la postemporada para dos franquicias históricas de la liga.

La importancia de este encuentro radica en que el ganador no solo tomará la delantera en la tabla de la AFC Norte, sino que también despejará dudas sobre su capacidad para competir en la recta final de la temporada. Tanto Steelers como Ravens vienen de sufrir derrotas en su último partido, lo que ha generado incertidumbre sobre su verdadero nivel competitivo y sus aspiraciones de título divisional.

Ambos equipos arribaron a este
Ambos equipos arribaron a este partido empatados en números. (AP Foto/Stephanie Scarbrough)

¿Cómo llegan los equipos?

El presente de ambos equipos refleja una temporada marcada por la irregularidad. Los Ravens, representantes de Maryland, lograron recuperarse de un inicio complicado de una victoria y cinco derrotas, y se posicionaron nuevamente en la pelea por la división.

Sin embargo, su reciente caída ante los Cincinnati Bengals ha puesto en entredicho su potencial, especialmente considerando que en años anteriores dominaron la AFC Norte. Esta derrota reciente ha reavivado las dudas sobre la solidez del equipo en momentos clave.

Por el lado de los Steelers, la situación tampoco es sencilla. El equipo no ha logrado consolidar una versión convincente a lo largo de la campaña. Las expectativas estaban puestas en el experimentado quarterback Aaron Rodgers, de 40 años, pero su rendimiento no ha sido el esperado.

Además, una lesión en la muñeca sufrida hace menos de un mes ha incrementado las interrogantes sobre su estado físico y su capacidad para liderar a Pittsburgh en un partido de tal trascendencia.

La historia entre ambos equipos
La historia entre ambos equipos tiene como antecedente más reciente una victoria de Baltimore sobre Pittsburgh. (AP Foto/Stephanie Scarbrough)

A qué hora y dónde ver el partido

Este será el primer enfrentamiento entre Steelers y Ravens en la presente temporada, y para Pittsburgh representa una oportunidad de revancha. El equipo acumula dos derrotas consecutivas ante su rival divisional, incluida una eliminación en la Ronda de Comodín de los playoffs del año anterior. La rivalidad entre ambas franquicias se ha intensificado en los últimos años, y el resultado de este partido podría redefinir el panorama de la AFC Norte.

El encuentro se dará este domingo 7 de diciembre a las 12:00 horas (tiempo del centro de México) en el M&T Bank Stadium. Podrás ver las acciones a través de la señal de NFL Game Pass de DAZN y Fox Sports.

Más allá de la estadística y la historia, el choque de este domingo tiene un valor simbólico para ambos conjuntos. El equipo que logre imponerse no solo se posicionará en la cima de la división, sino que también podrá dejar atrás las dudas y reafirmar su candidatura al título divisional, proyectando una imagen de fortaleza de cara a la recta final de la temporada.

