México Deportes

Cuáles son los jugadores colombianos de la Liga Mx que podrían jugar en México durante el mundial 2026

Colombia disputará dos partidos de la Copa del Mundo en México, uno en Guadalajara y otro en Ciudad de México

Guardar
Willer Ditta y Kevin Mier
Willer Ditta y Kevin Mier tambalean para formar parte de la lista final. (Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports)

Con los dos partidos que disputará la selección colombiana en México durante el Mundial 2026, repasaremos a los jugadores colombianos que actualmente militan en la Liga MX y que podrían ser considerados para formar parte de los convocados por Néstor Lorenzo.

A lo largo de su historia, el futbol mexicano se ha consolidado como un destino frecuente para futbolistas colombianos, fungiendo como una plataforma clave para que estos jugadores den el salto hacia ligas de mayor nivel y proyección internacional.

Qué jugadores de la Liga Mx pueden ser convocados al mundial 2026

Camilo Vargas, James Rodríguez y
Camilo Vargas, James Rodríguez y Álvaro Angulo, entre los jugadores de la liga mexicana que podrían ser convocados con Colombia en el mundial 2026. (Club León)

Desde que llegó en 2022, tras la ausencia de Colombia en el Mundial de Catar, Néstor Lorenzo ha puesto su atención en los futbolistas de la liga mexicana, quienes han sido una constante en cada una de sus convocatorias.

James Rodríguez

James Rodríguez, uno de los futbolistas más destacados en la historia de la selección colombiana, recientemente anunció su salida del Club León. Sin embargo, varios rumores indican que el mediocampista podría mantenerse en la Liga MX, buscando una nueva oportunidad dentro del fútbol mexicano.

Entre los equipos interesados en sus servicios, Pumas UNAM ha sonado con fuerza como posible destino para James. El club universitario buscaría integrar al talentoso jugador para fortalecer su mediocampo y reunirlo con su ex compañero en el Real Madrid, Keylor Navas.

El mediocampista es una pieza fundamental en el esquema de la selección cafetera, ya que aporta dinamismo y creatividad a la hora de buscar generar jugadas a la ofensiva.

Camilo Vargas

Desde que asumió la titularidad en la selección colombiana, ha demostrado ser una pieza fundamental, ganándose la confianza del cuerpo técnico y dejando atrás a David Ospina en la disputa por el puesto bajo los tres palos.

El histórico guardameta de los rojinegros del Atlas se presenta como la principal opción del entrenador Néstor Lorenzo para ser el titular en el Mundial de 2026.

Incluso, el portero tendrá la ventaja de jugar en casa, ya que aunque el Mundial no se dispute en su estadio habitual, uno de los partidos de Colombia será en el Estadio de Chivas, en Guadalajara, ciudad donde él milita y donde contará con el apoyo de su afición local.

Kevin Mier

A lo largo de todo el proceso, el guardameta de Cruz Azul ha luchado por ganarse un lugar como segundo portero de la selección, compitiendo mano a mano con David Ospina. Sin embargo, sus posibilidades se han visto seriamente afectadas tras sufrir una fractura de tibia por una fuerte entrada de Adalberto Carrasquilla en la última jornada del Apertura 2025 frente a Pumas.

De acuerdo con el reporte médico, el tiempo de recuperación estimado para esta lesión es de cuatro a seis meses, lo que dificulta considerablemente su inclusión en la convocatoria para el Mundial 2026 y abre la puerta a que otro portero ocupe ese lugar en el equipo nacional.

Álvaro Ángulo

El lateral izquierdo se ha mantenido como una presencia constante en las convocatorias de la selección colombiana, demostrando su importancia para el esquema táctico del equipo, dentro de un sistema que prioriza el ataque por las bandas.

Junto a Daniel Muñoz, quien actúa por la banda derecha, Ángulo forma un dúo de laterales que permiten a Colombia desplegar un juego veloz y agresivo, apoyando tanto en la generación de juego como en el repliegue defensivo.

El jugador fue adquirido esta temporada por Pumas UNAM en la Liga MX, por lo que durante el Mundial 2026 también estará jugando en Ciudad de México, ciudad en la que habitualmente milita y conoce bien.

Willer Ditta

Willer Ditta, junto con Kevin Mier, es uno de los futbolistas cuyo lugar en la convocatoria para el Mundial 2026 aún genera dudas. A diferencia de jugadores como James Rodríguez, Álvaro Ángulo y Camilo Vargas, quienes han sido convocados de manera constante, Ditta no ha tenido tanta regularidad en las listas recientes.

Sin embargo, si el defensa mantiene su buen nivel durante los próximos seis meses, su desempeño podría brindarle una oportunidad que lo lleve a ser considerado por el cuerpo técnico de la selección colombiana﻿.

Temas Relacionados

Selección Colombiana Mundial 2026Liga MxColombiaMundial 2026mexico-deportes

Últimas Noticias

Nicolás Larcamón recuerda la lesión de Kevin Mier tras eliminación ante Tigres

El estratega de Cruz Azul recalcó que la derrota en la última jornada afectó gran parte de las aspiraciones del equipo en la temporada

Nicolás Larcamón recuerda la lesión

Sergio Ramos anuncia su salida de Monterrey tras caer ante Toluca

El futbolista español se despidió de la afición a través de un mensaje en redes sociales, donde agradeció todo el apoyo brindado

Sergio Ramos anuncia su salida

Brandon Moreno pierde por nocaut técnico ante Tatsuro Taira en la UFC 323

Este golpe en la carrera del ‘Assasin baby’ deja abierto cuál será su futuro dentro del máximo circuito de las artes marciales mixtas

Brandon Moreno pierde por nocaut

TUDN incorpora a los comediantes Iztaparrasta y Ojitos de Huevo a su equipo para el Mundial 2026

La cadena suma frescura y dinamismo a la transmisión del torneo con la participación de dos figuras del stand up

TUDN incorpora a los comediantes

Rafael Márquez, quien marcó gol ante Sudáfrica en 2010, regresa para enfrentar a los Bafana Bafana como asistente técnico

El ex defensa de la selección mexicana llegó al banquillo tricolor con el objetivo de tomar las riendas rumbo al mundial 2030

Rafael Márquez, quien marcó gol
MALDITOS NERDS
Splitgate 2 renace como Splitgate:

Splitgate 2 renace como Splitgate: Arena Reloaded para PC y consolas

Netflix cierra acuerdo millonario para adquirir Warner Bros., incluyendo HBO Max y Warner Bros. Games

REVIEW | Kirby Air Riders - Un pequeño gran videojuego

Let it Die: Inferno lanza un comunicado para aclarar su uso de Inteligencia Artificial

Sega enfrenta polémica tras decisión de usar IA generativa en áreas específicas de sus juegos

ENTRETENIMIENTO
Brooke Mueller reclama más de

Brooke Mueller reclama más de 15 millones de dólares a Charlie Sheen por manutención infantil

Gene Simmons atribuyó la muerte de Ace Frehley a su estilo de vida: “Pasó de una mala decisión a otra”

Así fue la reacción del elenco de “Stranger Things” ante el impactante giro de Will Byers

RM, integrante de BTS, reveló que el grupo de K-Pop contempló la posibilidad de separarse

Sydney Sweeney aconseja a jóvenes actores enfrentar el rechazo para triunfar en Hollywood

INFOBAE AMÉRICA

Crisis energética en Cuba: el

Crisis energética en Cuba: el 60% de la isla quedará a oscuras este domingo por el colapso de las principales termoeléctricas

Japón denunció maniobras peligrosas de cazas chinos cerca de Okinawa y alertó sobre el aumento de la hostilidad de Beijing

Nuevo escándalo en el Louvre: una filtración de agua dañó cientos de obras en el departamento egipcio

El regreso del jabalí: cómo la pausa por la pandemia del coronavirus multiplicó la cantidad de ejemplares

Cuáles son las pruebas que permiten evaluar el bienestar y estado físico