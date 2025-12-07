Cuáles son los jugadores colombianos de la Liga Mx que podrían jugar en México durante el mundial 2026

Willer Ditta y Kevin Mier tambalean para formar parte de la lista final. (Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports)

Con los dos partidos que disputará la selección colombiana en México durante el Mundial 2026, repasaremos a los jugadores colombianos que actualmente militan en la Liga MX y que podrían ser considerados para formar parte de los convocados por Néstor Lorenzo.

A lo largo de su historia, el futbol mexicano se ha consolidado como un destino frecuente para futbolistas colombianos, fungiendo como una plataforma clave para que estos jugadores den el salto hacia ligas de mayor nivel y proyección internacional.

Qué jugadores de la Liga Mx pueden ser convocados al mundial 2026

Camilo Vargas, James Rodríguez y Álvaro Angulo, entre los jugadores de la liga mexicana que podrían ser convocados con Colombia en el mundial 2026. (Club León)

Desde que llegó en 2022, tras la ausencia de Colombia en el Mundial de Catar, Néstor Lorenzo ha puesto su atención en los futbolistas de la liga mexicana, quienes han sido una constante en cada una de sus convocatorias.

James Rodríguez

James Rodríguez, uno de los futbolistas más destacados en la historia de la selección colombiana, recientemente anunció su salida del Club León. Sin embargo, varios rumores indican que el mediocampista podría mantenerse en la Liga MX, buscando una nueva oportunidad dentro del fútbol mexicano.

Entre los equipos interesados en sus servicios, Pumas UNAM ha sonado con fuerza como posible destino para James. El club universitario buscaría integrar al talentoso jugador para fortalecer su mediocampo y reunirlo con su ex compañero en el Real Madrid, Keylor Navas.

El mediocampista es una pieza fundamental en el esquema de la selección cafetera, ya que aporta dinamismo y creatividad a la hora de buscar generar jugadas a la ofensiva.

Camilo Vargas

Desde que asumió la titularidad en la selección colombiana, ha demostrado ser una pieza fundamental, ganándose la confianza del cuerpo técnico y dejando atrás a David Ospina en la disputa por el puesto bajo los tres palos.

El histórico guardameta de los rojinegros del Atlas se presenta como la principal opción del entrenador Néstor Lorenzo para ser el titular en el Mundial de 2026.

Incluso, el portero tendrá la ventaja de jugar en casa, ya que aunque el Mundial no se dispute en su estadio habitual, uno de los partidos de Colombia será en el Estadio de Chivas, en Guadalajara, ciudad donde él milita y donde contará con el apoyo de su afición local.

Kevin Mier

A lo largo de todo el proceso, el guardameta de Cruz Azul ha luchado por ganarse un lugar como segundo portero de la selección, compitiendo mano a mano con David Ospina. Sin embargo, sus posibilidades se han visto seriamente afectadas tras sufrir una fractura de tibia por una fuerte entrada de Adalberto Carrasquilla en la última jornada del Apertura 2025 frente a Pumas.

De acuerdo con el reporte médico, el tiempo de recuperación estimado para esta lesión es de cuatro a seis meses, lo que dificulta considerablemente su inclusión en la convocatoria para el Mundial 2026 y abre la puerta a que otro portero ocupe ese lugar en el equipo nacional.

Álvaro Ángulo

El lateral izquierdo se ha mantenido como una presencia constante en las convocatorias de la selección colombiana, demostrando su importancia para el esquema táctico del equipo, dentro de un sistema que prioriza el ataque por las bandas.

Junto a Daniel Muñoz, quien actúa por la banda derecha, Ángulo forma un dúo de laterales que permiten a Colombia desplegar un juego veloz y agresivo, apoyando tanto en la generación de juego como en el repliegue defensivo.

El jugador fue adquirido esta temporada por Pumas UNAM en la Liga MX, por lo que durante el Mundial 2026 también estará jugando en Ciudad de México, ciudad en la que habitualmente milita y conoce bien.

Willer Ditta

Willer Ditta, junto con Kevin Mier, es uno de los futbolistas cuyo lugar en la convocatoria para el Mundial 2026 aún genera dudas. A diferencia de jugadores como James Rodríguez, Álvaro Ángulo y Camilo Vargas, quienes han sido convocados de manera constante, Ditta no ha tenido tanta regularidad en las listas recientes.

Sin embargo, si el defensa mantiene su buen nivel durante los próximos seis meses, su desempeño podría brindarle una oportunidad que lo lleve a ser considerado por el cuerpo técnico de la selección colombiana﻿.