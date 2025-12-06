México Deportes

Toluca vs Monterrey: confirman que Tecatito Corona perderá la semifinal de vuelta

La ausencia del mediocampista obliga a los Rayados a replantear su estrategia ante los Diablos en su visita al Estado de México

Uno de los jugadores más desequilibrantes del equipo regiomontano no verá acciones en el partido más importante de la temporada. (EFE/ Miguel Sierra)

La ausencia de Jesús ‘Tecatito’ Corona marcará el partido de vuelta de la Semifinal Apertura 2025 entre Monterrey y Toluca. El mediocampista mexicano quedó completamente descartado para el encuentro en el Estadio Nemesio Díez en donde los Rayados buscarán meterse a la final.

El conjunto regiomontano llega a esta instancia con la presión de un campeonato, principalmente por la contratación de figuras como Sergio Canales, Sergio Ramos y el francés Anthony Martial que marcan una de las plantillas más completas del fútbol mexicano y la cual no ha podido levantar ningún título pese a su talento.

Sergio Canales no ha logrado consagrarse en el equipo de Monterrey. (EFE/ Miguel Sierra)

¿Por qué no jugará Tecatito?

De acuerdo con el reporte médico oficial, su ausencia se debe a molestias en la rodilla derecha, lo que representa un golpe para las aspiraciones de Monterrey en esta instancia de la Liga MX.

Corona no viajó a la capital mexiquense por precaución, ya que no logró recuperarse completamente durante los trabajos regenerativos. El jugador presentó inflamación y dolor en la articulación, situación que obliga al entrenador Domènec Torrent a modificar su planteamiento táctico para enfrentar al vigente campeón del fútbol mexicano. La baja del atacante afecta la generación ofensiva de Rayados y limita las variantes disponibles para el cuerpo técnico.

Ante este panorama, Torrent evalúa ajustar la formación habitual del equipo. Una de las alternativas es implementar una línea de cinco defensores para fortalecer la zona baja y compensar la falta de profundidad en el ataque.

También existe la opción de mantener el esquema tradicional y apostar por Lucas Ocampos, quien sí realizó el viaje a Toluca y podría sumar minutos en el duelo ante los Escarlatas. La presencia del argentino se perfila como una de las principales cartas para mantener la competitividad en una eliminatoria que sigue abierta.

El jugador reportó con el equipo luego de la lesión de mano que sufrió en semanas pasadas. (IMAGN IMAGES/Katie Stratman)

¿Cómo llegan los equipos a la Semifinal de vuelta?

En cuanto al contexto de la serie, Monterrey llega con una ventaja mínima obtenida en el partido de ida. El equipo regiomontano buscará capitalizar ese resultado para asegurar su pase a la final, mientras que Toluca, dirigido por Antonio Mohamed, intentará revertir la situación en su estadio. Ambos conjuntos afrontan el compromiso con la presión de alcanzar el último partido del torneo, conscientes de que cualquier detalle puede definir el desenlace.

Toluca también enfrenta dificultades, ya que Mohamed no podrá contar con algunos de sus jugadores más determinantes. Entre las ausencias destaca la de Alexis Vega, pieza clave en la Liguilla anterior y quien ahora solo aspira a participar en una eventual final. Esta baja representa un desafío adicional para los Diablos Rojos, que deberán buscar alternativas para suplir la creatividad y el desequilibrio que aporta el atacante mexicano.

Monterrey busca regresar a la disputa por el título tras haber perdido la final del Apertura 2024, mientras que Toluca aspira a sumar un nuevo campeonato consecutivo y consolidarse entre los equipos más exitosos de los torneos cortos.

