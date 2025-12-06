México Deportes

Este será el primer partido del Mundial 2026 en el Estadio Akron

El estadio de Chivas inaugurará su agenda el 11 de junio con un duelo clave del Grupo A

FIFA dio a conocer las
FIFA dio a conocer las fechas y horarios de los partidos que se disputarán en el Estadio Akron. Crédito: Especial

El Estadio Akron ya tiene definido el partido con el que abrirá sus puertas al mundo durante la Copa del Mundo 2026, un torneo histórico que por primera vez contará con 48 selecciones y más de un centenar de enfrentamientos. Guadalajara será una de las 16 sedes oficiales del certamen, consolidándose como uno de los escenarios protagonistas de la primera fase del torneo que reunirá a México, Estados Unidos y Canadá como anfitriones.

La Perla Tapatía vivirá su debut mundialista el jueves 11 de junio de 2026, fecha en la que el inmueble rojiblanco albergará el primer choque de los cuatro asignados a su calendario. El encuentro inaugural en territorio jalisciense tendrá como protagonistas a la Selección de Corea del Sur, un equipo habituado a competir con intensidad en torneos internacionales, y al representante que resulte vencedor del repechaje intercontinental entre Irlanda, Macedonia, Dinamarca o Chequia. Este duelo está pactado para arrancar a las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

(Especial)
(Especial)

Este será oficialmente el primer partido del Mundial 2026 celebrado en Guadalajara, convirtiéndose además en el segundo juego oficial del torneo a nivel global, apenas horas después del encuentro inaugural que se disputará en el Estadio CDMX. Con ello, el Estadio Akron escribirá un nuevo capítulo en su historia, marcando su regreso como sede mundialista después de 40 años desde que la ciudad albergó partidos en México 1986.

Más allá del partido de apertura para la sede tapatía, el estadio recibirá otros enfrentamientos de alto perfil que prometen captar la atención internacional.

Corea del Sur es el
Corea del Sur es el primer rival anunciado para la selección mexicana Crédito: TV Azteca

El jueves 18 de junio, México hará su aparición en casa ante Corea del Sur en punto de las 19:00 horas, en uno de los duelos más esperados por la afición nacional. Después, el martes 23 de junio, Colombia regresará al inmueble para medirse al primer clasificado del repechaje interconfederaciones, en un partido programado para las 20:00 horas.

(Especial)
(Especial)

Finalmente, el viernes 26 de junio, Uruguay y España cerrarán la actividad en Guadalajara con un choque de potencias a las 18:00 horas.

Con cuatro partidos de gran calibre, el Estadio Akron se prepara para recibir a miles de aficionados locales y extranjeros en un Mundial que promete romper récords de asistencia, impacto mediático y emoción futbolística.

