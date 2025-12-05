México Deportes

La IA pronostica los grupos del Mundial: habría enfrentamiento entre México y Portugal

La proyección sugiere que la Selección Mexicana podría enfrentar a Cristiano Ronaldo y compañía en la fase inicial del torneo, anticipando un reto considerable para el equipo nacional

La Inteligencia Artificial predice los
La Inteligencia Artificial predice los grupos del Mundial 2026, de cara al sorteo que se realizará el 5 de diciembre. Ilustración de Jesús Aviles / Infobae México

Mañana se celebrará el esperado sorteo de grupos del Mundial 2026, un evento que marcará el inicio de la fiesta más grande del futbol internacional.

Con 48 selecciones participantes y un formato renovado, la expectativa es máxima: millones de aficionados estarán atentos para conocer los rivales de sus selecciones. En este contexto, la Inteligencia Artificial impulsada por Copilot ofrece un vistazo anticipado a lo que podría suceder antes de que las bolas salgan de los bombos.

Entre los pronósticos más destacados de la IA destaca la posibilidad de que México comparta grupo con Portugal, potencia europea liderada por figuras de talla mundial como Cristiano Ronaldo, Vitinha o Nuno Mendes. Este escenario pondría a prueba la capacidad del conjunto mexicano en su papel de anfitrión y abriría la puerta a un enfrentamiento que podría convertirse en uno de los partidos más atractivos de la primera fase.

El sorteo del Mundial 2026
El sorteo del Mundial 2026 se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre, definiendo los destinos de las selecciones para el próximo año. -(Imagen Ilustrativa Infobae)

El nuevo formato del Mundial 2026

El torneo contará con 48 selecciones distribuidas en 12 grupos de 4 equipos cada uno, lo que representa la mayor expansión en la historia de la Copa del Mundo. Los dos primeros de cada grupo avanzarán a la siguiente ronda, junto con los ocho mejores terceros, conformando un cuadro de 32 equipos en los dieciseisavos de final.

La ampliación de cupos ha permitido una mayor representación de África, Asia y Concacaf, lo que asegura una diversidad inédita en el torneo. Para México, esto significa que podría enfrentarse no sólo a potencias europeas o sudamericanas, sino también a selecciones emergentes que buscan sorprender en el escenario mundial.

Esta fue la publicación que
Esta fue la publicación que colocó la organización deportiva, y que incluyó a CR7 - crédito @fifaworldcup_es / X

Simulación con IA de los grupos del Mundial 2026

Aunque el sorteo oficial se realizará mañana, las proyecciones de Inteligencia Artificial permiten imaginar cómo podrían quedar conformados los 12 grupos del Mundial 2026. Esta simulación respeta las reglas de distribución de confederaciones y los enfrentamientos del repechaje que se jugarán en marzo de 2026, ofreciendo un escenario hipotético que podría ilusionar a más de un aficionado:

Grupo A (México – anfitrión)

  • México
  • Portugal
  • Colombia
  • Panamá

Grupo B (Canadá – anfitrión)

  • Canadá
  • Francia
  • Corea del Sur
  • Marruecos

Grupo C

  • Argentina
  • Croacia
  • Japón
  • Ecuador

Grupo D (Estados Unidos – anfitrión)

  • Estados Unidos
  • Alemania
  • Uruguay
  • Arabia Saudí

Grupo E

  • Brasil
  • Bélgica
  • Ghana
  • Haití

Grupo F

  • Inglaterra
  • Países Bajos
  • Australia
  • Túnez

Grupo G

  • España
  • Suiza
  • Irán
  • Paraguay

Grupo H

  • Noruega
  • Austria
  • Senegal
  • Qatar

Grupo I

  • Escocia
  • Argelia
  • Costa de Marfil
  • Bolivia

Grupo J

  • Croacia
  • Egipto
  • Cabo Verde
  • Italia

Grupo K

  • Curazao
  • Sudáfrica
  • Uzbekistán
  • Ucrania

Grupo L

  • Jordania
  • Portugal
  • Suiza
  • Irak
Todas las selecciones clasificadas de
Todas las selecciones clasificadas de forma directa al Mundial 2026.

Expectativas y posibles escenarios para México en el Mundial 2026

Aunque el sorteo aún no se ha realizado, la expectativa está sobre la mesa y estas simulaciones permiten imaginar distintos escenarios. En el caso de México, además de Portugal, podrían aparecer rivales como Colombia, Japón o Panamá, conformando un grupo equilibrado pero exigente.

Las mejores selecciones del planeta
Las mejores selecciones del planeta se citarán por la gloria en el Mundial con más países participantes en la historia. Crédito: FIFA

El sorteo de mañana no sólo definirá los grupos, sino también el camino que cada selección deberá recorrer para alcanzar la gloria. Para México, la posibilidad de enfrentar a estos combinados representaría tanto un reto como una oportunidad: demostrar que está listo para competir al máximo nivel en su Mundial.

Ex campeón mundial revela qué

Javier Aguirre arribó a Washington

Pedro Caixinha se convierte en

Esto es lo que necesitan

Estos fueron los últimos grupos
Asesinan a "Chucho Robles", sicario

Esta fue la reacción del

Ex campeón mundial revela qué

