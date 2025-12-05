La IA pronostica los grupos del Mundial: habría enfrentamiento entre México y Portugal

Mañana se celebrará el esperado sorteo de grupos del Mundial 2026, un evento que marcará el inicio de la fiesta más grande del futbol internacional.
Con 48 selecciones participantes y un formato renovado, la expectativa es máxima: millones de aficionados estarán atentos para conocer los rivales de sus selecciones. En este contexto, la Inteligencia Artificial impulsada por Copilot ofrece un vistazo anticipado a lo que podría suceder antes de que las bolas salgan de los bombos.
Entre los pronósticos más destacados de la IA destaca la posibilidad de que México comparta grupo con Portugal, potencia europea liderada por figuras de talla mundial como Cristiano Ronaldo, Vitinha o Nuno Mendes. Este escenario pondría a prueba la capacidad del conjunto mexicano en su papel de anfitrión y abriría la puerta a un enfrentamiento que podría convertirse en uno de los partidos más atractivos de la primera fase.
El nuevo formato del Mundial 2026
El torneo contará con 48 selecciones distribuidas en 12 grupos de 4 equipos cada uno, lo que representa la mayor expansión en la historia de la Copa del Mundo. Los dos primeros de cada grupo avanzarán a la siguiente ronda, junto con los ocho mejores terceros, conformando un cuadro de 32 equipos en los dieciseisavos de final.
La ampliación de cupos ha permitido una mayor representación de África, Asia y Concacaf, lo que asegura una diversidad inédita en el torneo. Para México, esto significa que podría enfrentarse no sólo a potencias europeas o sudamericanas, sino también a selecciones emergentes que buscan sorprender en el escenario mundial.
Simulación con IA de los grupos del Mundial 2026
Aunque el sorteo oficial se realizará mañana, las proyecciones de Inteligencia Artificial permiten imaginar cómo podrían quedar conformados los 12 grupos del Mundial 2026. Esta simulación respeta las reglas de distribución de confederaciones y los enfrentamientos del repechaje que se jugarán en marzo de 2026, ofreciendo un escenario hipotético que podría ilusionar a más de un aficionado:
Grupo A (México – anfitrión)
- México
- Portugal
- Colombia
- Panamá
Grupo B (Canadá – anfitrión)
- Canadá
- Francia
- Corea del Sur
- Marruecos
Grupo C
- Argentina
- Croacia
- Japón
- Ecuador
Grupo D (Estados Unidos – anfitrión)
- Estados Unidos
- Alemania
- Uruguay
- Arabia Saudí
Grupo E
- Brasil
- Bélgica
- Ghana
- Haití
Grupo F
- Inglaterra
- Países Bajos
- Australia
- Túnez
Grupo G
- España
- Suiza
- Irán
- Paraguay
Grupo H
- Noruega
- Austria
- Senegal
- Qatar
Grupo I
- Escocia
- Argelia
- Costa de Marfil
- Bolivia
Grupo J
- Croacia
- Egipto
- Cabo Verde
- Italia
Grupo K
- Curazao
- Sudáfrica
- Uzbekistán
- Ucrania
Grupo L
- Jordania
- Portugal
- Suiza
- Irak
Expectativas y posibles escenarios para México en el Mundial 2026
Aunque el sorteo aún no se ha realizado, la expectativa está sobre la mesa y estas simulaciones permiten imaginar distintos escenarios. En el caso de México, además de Portugal, podrían aparecer rivales como Colombia, Japón o Panamá, conformando un grupo equilibrado pero exigente.
El sorteo de mañana no sólo definirá los grupos, sino también el camino que cada selección deberá recorrer para alcanzar la gloria. Para México, la posibilidad de enfrentar a estos combinados representaría tanto un reto como una oportunidad: demostrar que está listo para competir al máximo nivel en su Mundial.