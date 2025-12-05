Entrenador de Sudáfrica reacciona al partido inaugural contra México en la Copa del Mundo 2026: “Es un juego fantástico”

Hugo Broos se pronunció tras saber que enfrentará a México en el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 (REUTERS)

El día de hoy en el sorteo rumbo al Mundial 2026, México conoció a los equipos con los que jugará la Fase de Grupos en la sección A. El cuadro nacional se medirá ante Sudáfrica, Corea del Sur, y todavía espera a su último rival que saldrá del repechaje de la UEFA donde compiten Dinamarca, Macedonia, República de Irlanda y República Checa.

Cabe indicar que esta será la segunda vez que la Selección Mexicana se enfrente a Sudáfrica en una Copa del Mundo, un hecho que no pasó inadvertido para Hugo Broos, actual entrenador del seleccionado sudafricano, quien expresó su sentir por el desafío de jugar el partido inaugural.

El Tricolor se medirá a Sudáfrica, Corea del Sur y a un representativo de Europa

Entrenador de Sudáfrica reacciona al partido inaugural donde se enfrentará a México

En entrevista con Carlos Guerrero para Azteca Deportes, Hugo Broos aseguró que el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 contra México será un duelo fantástico. Además, el estratega también recordó cuando estuvo en el Mundial de 1986 con el equipo de Bélgica.

“Es un juego fantástico, es una apertura fantástica para nosotros para jugar la Copa del Mundo en el otro lado es algo sentimental para mí. También en 86 (Mundial de México de 1986) fui con la Selección Nacional de Bélgica, también en México jugamos también el primer partido en el Estadio Azteca , así que sí, estoy deseando volver hacerlo ahora como entrenador.

¿Cómo fue el primer partido inaugural en una Copa del Mundo entre México y Sudáfrica?

El único antecedente mundialista entre Sudáfrica y México se dio el 11 de junio de 2010 en el Estadio de Johannesburgo, cuando empataron 1-1. Siphiwe Tshabalala marcó el primer gol al minuto 55 tras una acción de contragolpe, mientras que Rafa Márquez igualó el partido al 79. Cabe señalar que ese enfrentamiento fue el cuarto y más reciente entre ambas selecciones.

Dieciséis años más tarde, ambos conjuntos se encontrarán de nuevo, pero a diferencia de aquel duelo, México será el anfitrión, lo que otorga un carácter especial a la ceremonia inicial del campeonato.

¿Cómo será el camino de México en la Copa del Mundo tras el partido contra Sudáfrica?

El 11 de junio, México ejercerá como anfitrión en el duelo inaugural del Grupo A ante Sudáfrica, con el Estadio Azteca como escenario principal y sumando así su tercer inicio mundialista en ese recinto. Posteriormente, la Selección Nacional viajará a Guadalajara para enfrentarse a Corea del Sur el 18 de junio en el Estadio Akron, que corresponde a su segundo compromiso en la fase de grupos.

La presidenta Claudia sheibaum durante el sorteo del Mundial 2026 Crédito: Presidencia

El 24 de junio, el conjunto nacional volverá a la capital para disputar el último encuentro del grupo ante el ganador del Repechaje UEFA D en el Estadio CDMX. De acuerdo al desempeño del equipo mexicano, este estadio podría recibir nuevamente al equipo en las etapas siguientes del torneo.