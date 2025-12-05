México Deportes

Cuáles son las selecciones que no se pueden enfrentar a México en el mundial 2026

Por reglas de FIFA, la selección mexicana no podrá medirse ante Curazao, Haití ni Panamá, además de que evitará a los países de su mismo bombo

El Tri se prepara para
El Tri se prepara para conocer a sus rivales en la Copa del Mundo, mientras ya se definen las selecciones que no podrá enfrentar en la fase de grupos. (REUTERS/Henry Romero/File Photo)

Estamos a tan solo unas horas de conocer el camino que la selección mexicana recorrerá en la próxima Copa del Mundo, con el sorteo programado para este viernes 5 de diciembre a las 11:00 de la mañana, tiempo del Centro de México.

Aunque aún no se conocen los rivales del tricolor, lo que sí se sabe con certeza son los países que no podrán enfrentarse a México, lo cual ayuda a delimitar el panorama y comenzar a pensar sobre quién podría ser el rival en la fase de grupos.

Qué selecciones no pueden enfrentarse a México

Además, México evita a las
Además, México evita a las mejores selecciones rankeadas por ser anfitrión. (REUTERS/Molly Darlington)

De acuerdo con las reglas oficiales de la FIFA, no puede haber más de un equipo perteneciente a la misma confederación dentro de un mismo grupo, salvo en el caso de la UEFA. Por esta razón, México no podrá enfrentarse en la fase de grupos a selecciones como Panamá, Haití ni Curazao, que pertenecen a la Concacaf.

Además, al estar ubicado en el Bombo 1, México quedará excluido de enfrentar a otros equipos de los bombo principales, como Canadá, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania, lo que delimita aún más las opciones para su posible grupo en el mundial.

Dentro de los posibles rivales de México, se encuentran los siguientes:

  • Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia.
  • Bombo 3: Noruega, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita, Sudáfrica.
  • Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Nueva Zelanda, Repechaje UEFA (A, B, C y D) y Repesca Intercontinental (Playoff 1 y Playoff 2).

Muchas son las combinaciones posibles para México. Sin embargo, en pocos minutos conoceremos cuál será el destino para los dirigidos por Javier “El Vasco” Aguirre.

Lo que sí se sabe sobre el sorteo

El Estadio Azteca y Guadalajara
El Estadio Azteca y Guadalajara serán testigos de los encuentros del Tri, con el partido inaugural contra un rival del Bombo 3 programado en la Ciudad de México.(REUTERS/Christian Hartmann)

Es un hecho que el rival procedente del Bombo 3 será el adversario de México en el partido inaugural, que se disputará en el Estadio Azteca. Este encuentro marcará comienzo de la participación del tricolor en la justa mundialista, siendo la tercera ocasión que el Coloso de Santa Úrsula alberga el primer juego de la Copa del Mundo.

Por otro lado, el oponente que enfrentará México en Guadalajara saldrá del Bombo 2, mientras que el tercer rival que visitará Ciudad de México provendrá del Bombo 1. Así, los escenarios y los rivales para los partidos en México ya comienzan a tomar forma.

