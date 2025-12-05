Arsène Wenger, ex DT del Arsenal, explica por qué nunca la Selección Mexicana trasciende en los Mundiales

El francés describe el ciclo que condena al Tri y la razón por la que no llega lejos en la competencia internacional. (Ilustración: Jovani Pérez)

Previo al sorteo del Mundial 2026, la Selección Mexicana vuelve a colocarse en el centro del análisis internacional. Y una de las voces más respetadas del fútbol europeo, Arsène Wenger, ha compartido un diagnóstico que toca un punto sensible para el Tricolor: sus constantes fracasos en la Copa del Mundo.

El legendario entrenador francés, hoy vinculado al desarrollo global del fútbol, habló con claridad sobre el motivo que, en su opinión, ha impedido que México dé el salto que tanto se le exige.

Para Wenger, el desempeño del Tri no se explica a partir de deficiencias técnicas, sino de una limitante emocional que aparece una y otra vez cuando llega el momento crucial del torneo.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Panel with FIFA's Chief of Global Football Development Arsene Wenger, FIFA's Chief Football Officer Jill Ellis, FIFA's Director of Innovation Johannes Holzmuller and former referee Pierluigi Collina - John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts, Washington D.C., District of Columbia, U.S. - December 4, 2025 FIFA's Chief Football Officer Jill Ellis looks on as FIFA's Chief of Global Football Development Arsene Wenger speaks during the panel REUTERS/Jeenah Moon

“México tiene cultura de futbol, cualidades futbolísticas y quizá ha sido la parte mental la que no le ha permitido llegar al menos a los Cuartos de Final”, afirmó, señalando de manera directa un aspecto que suele debatirse entre especialistas y aficionados, pero que pocas figuras de su calibre mencionan abiertamente.

El francés también se refirió a la constante participación del Tricolor en las últimas Copas del Mundo, un logro que reconoce como meritorio, pero que no ha evitado que la selección repita el mismo destino en cada edición.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Panel with FIFA's Chief of Global Football Development Arsene Wenger, FIFA's Chief Football Officer Jill Ellis, FIFA's Director of Innovation Johannes Holzmuller and former referee Pierluigi Collina - John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts, Washington D.C., District of Columbia, U.S. - December 4, 2025 FIFA's Chief of Global Football Development Arsene Wenger speaks during the panel REUTERS/Jeenah Moon

“México siempre califica, no lo hicieron en esta ocasión de la forma normal, pero en los últimos años siempre han estado calificando, ellos siempre están presentes”, recordó. Sin embargo, destacó que la presencia continua no ha ido acompañada de una evolución real.

En su análisis, Wenger dejó entrever que la próxima Copa del Mundo podría ser un escenario distinto si el equipo consigue romper con sus barreras internas.

“Es un buen momento para que ellos puedan hacerlo o mejor dicho, tener un progreso; pueden ser una sorpresa”, añadió, aunque sin suavizar la crítica implícita: México tiene materia prima, pero no ha logrado traducirla en resultados cuando la exigencia se dispara.

Además, el extécnico del Arsenal fue consultado sobre la nominación de Javier Aguirre al Balón de Oro como entrenador. Aunque evitó profundizar en su desempeño, su respuesta fue contundente. “Sí, claro que lo merece, respuesta corta”, declaró, dejando claro su reconocimiento al estratega mexicano.

Arsène Wenger junto a Carlos Vela en 2005

La visión de Wenger no surge desde la distancia. Él mismo fue responsable de abrir la puerta a Europa para Carlos Vela, uno de los talentos más destacados del país en este siglo. Bajo su instrucción, el Arsenal adquirió la carta del delantero surgido de Chivas, un movimiento que permitió al atacante construir una carrera sólida en el fútbol europeo, especialmente durante su etapa en la Real Sociedad.