Modificaciones al T-MEC: propuesta de la UNAM para combatir la violencia digital

La balanza de la justicia ilustra el papel del TMEC en la protección de datos y la facilitación del comercio digital entre México, Estados Unidos y Canadá frente a amenazas cibernéticas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actual revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) representa una oportunidad histórica para renovar acuerdos trinacionales. Sin embargo, en el ámbito digital, urge una actualización profunda. Organizaciones de la sociedad civil y académicos, liderados por el Tlatelolco Lab del PUEDJS de la UNAM y el Movimiento Ley Olimpia, exigen reformas urgentes al Capítulo 19, denominado “Comercio Digital”, para frenar la violencia digital y garantizar los derechos humanos frente a las grandes plataformas tecnológicas.

¿Por qué es urgente reformar el “Comercio Digital” en el T-MEC?

De acuerdo con el Estudio Técnico y el Manifiesto presentado por estas organizaciones, el texto actual del tratado prioriza los intereses comerciales y pone a las instituciones públicas mexicanas en una clara desventaja.

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Esto obstaculiza el acceso a información vital para el debido proceso en casos de violencia digital y fortalece una protección desmedida hacia las empresas de tecnología.

“Hay un peligro real de que, si las cosas se mantienen como están, se pueda cimentar una impunidad, una opacidad y una extraterritorialidad que pongan en riesgo los derechos humanos de las y los mexicanos”, exoresó John M. Ackerman, director del PUEDJS.

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Diagnóstico: Vacíos y riesgos del Capítulo 19

El análisis de la UNAM y agrupaciones como la Red Latinoamericana de Defensoras Digitales identifica cuatro problemáticas graves derivadas de la redacción vigente del tratado:

El acoso digital o cyberbullying afecta la salud mental de jóvenes, generando impacto emocional y riesgos en redes sociales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Falta de jurisdicción nacional: Las plataformas no están obligadas a someterse a las leyes del país donde operan ni a colaborar en investigaciones por delitos digitales.

Dificultad de acceso a pruebas: Las autoridades mexicanas enfrentan barreras insuperables para obtener evidencia digital crucial para investigaciones penales, especialmente en violencia de género.

Inmunidad excesiva para plataformas: Inspirado en normativas de Estados Unidos, el T-MEC exime a las empresas de responsabilidad por contenidos de terceros, ignorando su papel en la amplificación algorítmica de la violencia.

Opacidad algorítmica: El tratado prohíbe requerir acceso al código fuente, lo que impide auditar decisiones automatizadas que pueden generar discriminación o desinformación.

Propuesta de modificación a los artículos clave del Capítulo 19

Para mitigar los riesgos de impunidad corporativa y proteger a las y los usuarios frente a la violencia digital, la UNAM y las organizaciones de la sociedad civil proponen transformar el actual esquema del T-MEC. El objetivo central es que las plataformas tecnológicas pasen de un modelo de inmunidad genérica a uno de inmunidad condicionada al cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos humanos.

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A continuación, se detallan las reformas específicas exigidas para los tres artículos más problemáticos:

Artículo 19.12: Jurisdicción y Acceso a la Información

Actualmente, este artículo impide que los gobiernos obliguen a las empresas a tener instalaciones locales o dar acceso a datos alojados en servidores privados, lo que obstaculiza las auditorías y la procuración de justicia.

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La propuesta exige:

Obligar a cada corporación a sujetarse a la legislación y jurisdicción del país donde opera , especialmente en controversias por violaciones a normas de orden público.

Garantizar que las autoridades nacionales tengan acceso oportuno a evidencia digital vital para investigaciones penales (con énfasis en violencia contra mujeres y niñas, trata de personas y explotación sexual).

Atender solicitudes ciudadanas e institucionales para proteger datos personales sensibles e infraestructuras críticas de seguridad nacional.

Artículo 19.16: Transparencia Algorítmica y Código Fuente

El T-MEC actual prohíbe exigir el código fuente o los algoritmos de las plataformas, permitiendo que las empresas se escuden en el “secreto corporativo” y oculten sesgos discriminatorios o políticas opacas de moderación.

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La propuesta exige:

Establecer políticas claras para acceder a códigos fuente o, como mínimo, a informes detallados sobre el funcionamiento de los algoritmos .

Exigir rendición de cuentas vinculante sobre sistemas algorítmicos clasificados como de “alto riesgo”, tales como la inteligencia artificial (IA) generativa, los sistemas de moderación de contenido y la toma de decisiones automatizadas.

Permitir auditorías tecnológicas que evalúen el impacto en los derechos fundamentales y mitiguen los sesgos discriminatorios.

Una persona adulta se sienta sola frente a una computadora portátil encendida en una habitación oscura, apenas iluminada por la pantalla y una lámpara tenue, evocando una sensación de aislamiento y trabajo nocturno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Artículo 19.17: Fin a la Inmunidad Genérica (Servicios Informáticos)

Inspirado en legislaciones extranjeras permisivas, este artículo protege legalmente a las plataformas por el contenido que generan sus usuarios, eximiéndolas de responsabilidad por su papel en la amplificación de la violencia o la desinformación.

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La propuesta exige responsabilizar a las empresas cuando:

No cuenten con mecanismos eficaces y accesibles para notificar y retirar contenido ilícito .

Excedan plazos razonables para responder a denuncias, particularmente en casos urgentes de violencia digital de género (como la difusión de contenido íntimo sin consentimiento).

Se nieguen a cooperar de forma oportuna con las autoridades en investigaciones criminales.

Mantengan en la opacidad sus procesos de moderación de contenido.

Perspectiva económica e Inteligencia Artificial

Las recomendaciones no se limitan a la esfera de los derechos humanos. Desde el sector empresarial, la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información (AMITI) sugiere optimizar el T-MEC mediante estrategias conjuntas:

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Homologar reglas comerciales y operativas entre México, Estados Unidos y Canadá.

Compartir información sobre ciberataques para crear frentes de defensa regionales.

Impulsar el desarrollo responsable y regionalmente útil de la Inteligencia Artificial (IA).

La Secretaría de Economía informó tras consultas con Washington que las exportaciones que cumplen las reglas de origen del T-MEC no entrarían en la medida, y tampoco las mercancías cubiertas por las órdenes 232. (Infobae-Itzallana)

Mientras las organizaciones promotoras invitan a la ciudadanía a respaldar esta iniciativa firmando el manifiesto en el portal oficial de la UNAM puedjs.unam.mx/digitalidad-y-derechos-humanos/), las mesas de revisión del T-MEC continúan avanzando a nivel gubernamental.

Esta semana, el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sostendrá reuniones con autoridades estadounidenses para negociar temas paralelos clave como agricultura, medio ambiente, reglas de origen del sector automotriz, acero, aluminio y el firme rechazo de México a la imposición de aranceles.

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