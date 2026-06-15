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Maru Campos responde a Morena: “No necesita uno venir a Palacio para estar trabajando”

La gobernadora de Chihuahua salió al paso de las acusaciones de Andrea Chávez, quien denunció 12 días de ausencia en el Palacio de Gobierno

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En un video en redes, la legisladora con licencia de Morena afirma que la mandataria panista no acude a su oficina ni a la mesa de seguridad, y la emplaza a pedir licencia o retomar funciones. (Infobae-Itzallana)
En un video en redes, la legisladora con licencia de Morena afirma que la mandataria panista no acude a su oficina ni a la mesa de seguridad, y la emplaza a pedir licencia o retomar funciones. (Infobae-Itzallana)

La senadora morenista con licencia Andrea Chávez lanzó un video en redes sociales en el que acusó a la gobernadora panista María Eugenia Campos de acumular doce días de ausencia total en el cargo: sin pisar su oficina, sin asistir a las reuniones de la mesa de seguridad y sin participar en ningún evento público.

Chávez fue más allá y afirmó que desde los propios círculos de la mandataria le reconocen —siempre en privado— que Campos decidió tomarse un descanso. La legisladora también recordó que, a lo largo de cinco años de gobierno, la panista ha estado ausente “casi una cuarta parte de su mandato” entre viajes oficiales, vacaciones y días sin agenda.

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Entre los argumentos más duros del video, Chávez señaló que Chihuahua se convirtió en el estado más violento del país y, según datos del INEGI, en la entidad con mayor número de casos de corrupción per cápita. Ante ese escenario, la senadora planteó dos opciones para la gobernadora: solicitar licencia ante el Congreso local o, de lo contrario, presentarse a trabajar y poner orden en su gabinete.

“Si la gobernadora —que cobra tres veces más que la presidenta de la República— está cansada, no puede o ya no le interesa estar frente al gobierno, debe solicitar licencia”, afirmó Chávez en el video.

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La senadora morenista con licencia Andrea Chávez lanzó un video en redes sociales en el que acusó a la gobernadora panista María Eugenia Campos de acumular doce días de ausencia total en el cargo: sin pisar su oficina, sin asistir a las reuniones de la mesa de seguridad y sin participar en ningún evento público.

La respuesta de Campos: trabajo sin Palacio

Horas después, Maru Campos, en declaraciones a medios, la mandataria aseguró haber estado trabajando “muy duro” junto con secretarios de su gabinete en temas de salud, hacienda y obras públicas, con miras a concluir la ejecución de infraestructura antes del cierre de su administración.

"No necesita uno venir a Palacio de Gobierno para estar trabajando“, respondió Campos, al tiempo que anunció una visita a Delicias para entregar equipo de seguridad pública a elementos policiales.

La gobernadora también aprovechó para contraatacar al gobierno federal, acusándolo de eliminar fideicomisos y recortar fondos a los cuerpos de seguridad estatales. "Somos un gobierno de la vida, no somos un gobierno de la muerte como el que tenemos en el Gobierno federal“, declaró, en referencia a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Maru Campos responde que ha trabajado intensamente con su gabinete en salud, hacienda y obras públicas para finalizar proyectos de infraestructura antes de terminar su gestión. Asegura que no es necesario acudir al Palacio de Gobierno para trabajar y anuncia una próxima visita a Delicias para entregar equipo policial. Aprovecha para criticar al gobierno federal por eliminar fideicomisos y recortar fondos a la seguridad estatal, y afirma que su administración es “de la vida”, en contraste con la de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El contexto político

El intercambio ocurre en medio de una disputa permanente entre el PAN y Morena en Chihuahua, agudizada por los procesos legales que enfrenta Campos ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas violaciones constitucionales. Con la administración de Campos a poco más de un año de concluir, el debate sobre su gestión promete intensificarse.

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