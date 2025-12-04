Cuántos partidos del Mundial 2026 se jugarán en la CDMX, Monterrey y Guadalajara (REUTERS/Henry Romero)

Este 5 de diciembre se llevó a cabo el sorteo de la FIFA para la Copa Mundial 2026, ahora la Selección Mexicana ya conoce a sus rivales, y lo más importante, sabe contra quién jugará en la inauguración del torneo el próximo 11 de junio en la cancha del Estadio Azteca.

Es así que la selección de Javier Aguirre debutará contra Sudáfrica en el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca).

Tras ese encuentro, los mexicanos se enfrentarán contra Corea del Sur.

Por ahora, no se ha definido el tercer contricante, puesto que tendrá que jugarse un repechaje entre Dinamarca, Macedonia, Irlanda y República Checa y el resultado se tendrá hasta el 26 de marzo de 2026.

El sorteo del Mundial 2026 marca un hito en la historia del futbol al reunir a cuarenta y ocho selecciones en un evento sin precedentes, que se celebró este viernes en Washington. La ceremonia, tuvo lugar en el Kennedy Center, contó con la presencia destacada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien no solo ha cedido el emblemático recinto para la ocasión, sino que también figura como invitado especial.

La organización ha dispuesto que México, Canadá y Estados Unidos —coanfitriones del Mundial— sean cabezas de serie en los grupos A, B y D, respectivamente, y que se identifiquen con bolas de colores distintos para asegurar que disputen la fase de grupos en sus propios territorios.

El sorteo de la FIFA se realizará el 5 de diciembre (Til Buergy/Keystone vía AP, Archivo)

México jugará dos partidos en Ciudad de México —incluido el inaugural— y uno en Guadalajara; Canadá debutará en Toronto y completará la fase en Vancouver; mientras que Estados Unidos abrirá y cerrará en Los Ángeles, con un desplazamiento a Seattle para el segundo encuentro.

¿Qué partidos del Mundial 2026 habrá en CDMX?

El partido más importante del Mundial 2026 será el de la inauguración, el cual se realizará en el renovado Estadio Azteca, pero, el Tri tendrá una segunda aparición en la cancha del Coloso de Santa Úrsula, por lo que aumenta la posibilidad de que los aficionados locales vean al equipo dirigido por Javier Aguirre.

Estos son los partidos que se realizarán en la CDMX

11 de junio - partido de inauguración de la Selección Mexicana (Grupo A) - México vs Sudáfrica

17 de junio - partido de fase de grupos (Grupo K) -

Portugal vs Repechaje Intercontinental 1 o Uzbekistán vs Colombia

24 de junio - fase de grupos de la Selección Mexicana (Grupo A) - Repechaje UEFA D vs México

30 de junio - fase de 16vos de final

5 de julio - octavos de final

La selección mexicana inaugurará la Copa Mundial 2026 (Daniel Jefferson-Imagn Images)

¿Qué partidos del Mundial 2026 serán en Guadalajara?

La ciudad de Guadalajara será la segunda sede donde el equipo azteca competirá como local, por lo que el 18 de junio disputará un duelo más de fase de grupos. Así que la afición tapatía también podrá ver competir a la selección en la cancha del Estadio Akron.

A continuación, estos son los partidos que tendrá el Estadio Guadalajara:

11 de junio - fase de grupos (Grupo A) - Corea del Sur vs Repechaje UEFA D

18 de junio - fase de grupos de la Selección Mexicana (Grupo A) - México vs Corea del Sur

23 de junio - fase de grupos (Grupo K) - Portugal vs Uzbekistan o Colombia vs Repechaje Intercontinental 1

26 de junio - fase de grupos (Grupo H) - Uruguay vs España o Cabo Verde vs Arabia Saudí

México jugará en Guadalajara para el Mundial 2026 (REUTERS/Daniel Becerril)

Partidos del Mundial 2026 en Monterrey

Por último, la ciudad de Monterrey tendrá cuatro partidos, uno será de la fase de 16vos. Cabe recordar que en el Estadio BBVA y en el Akron se jugarán los partidos de repechaje para la Copa Mundial.

14 de junio - fase de grupos (Grupo F) - Países Bajos vs Japón o Repechaje UEFA B (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania) vs Túnez

20 de junio - fase de grupos (Grupo F) - Países Bajos vs Repechaje UEFA B (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania) o Japón vs Túnez

24 de junio - fase de grupos (Grupo A) - Sudáfrica vs Corea del Sur

29 de junio - fase de 16vos de final