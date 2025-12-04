México Deportes

Confirman a los árbitros que pitarán la vuelta de las Semifinales del Apertura 2025

Ambos silbantes cuentan con experiencia en instancias finales de la Liga MX

La vuelta de las Semifinales
La vuelta de las Semifinales del Apertura 2025 se disputarán este fin de semana (REUTERS)

La Comisión de Arbitraje de la Liga MX confirmó los nombres de los árbitros que estarán al frente de los partidos de regreso en las semifinales del Torneo Apertura 2025. Las designaciones se producen tras unos encuentros de ida que mantuvieron en vilo a las aficiones, ya que el empate entre Cruz Azul y Tigres, junto con la ajustada victoria de Rayados sobre Toluca 1 por 0, dejaron ambas llaves sin un claro favorito para la final.

El conjunto dirigido por Larcamón, tras el empate ante Tigres, aún mantiene vivas sus aspiraciones a pesar de tener un panorama complicado. Por su parte, Rayados lleva una ventaja mínima frente a Toluca, lo que introduce una dosis extra de incertidumbre y expectativa en la antesala de la gran final.

(Jovani Pérez / Infobae México)
(Jovani Pérez / Infobae México)

Confirman a los árbitros que pitarán la vuelta de las Semifinales del Apertura 2025

La Comisión de Árbitros de México dio a conocer el día de hoy quiénes serán los árbitros encargados de pitar las Semifinales de vuelta del Apertura 2025. Luis Enrique Santander pitará el partido entre Toluca y Rayados de Monterrey, mientras que Víctor Alfonso Cáceres será el silbante central del encuentro entre Tigres y Cruz Azul.

Toluca vs Rayados

  • Árbitro Central: Luis Enrique Santander Aguirre
  • Árbitro asistente 1: Michel Ricardo Espinoza Ávalos
  • Árbitro asistente 2: Enedina Caudillo Gómez
  • Cuarto Árbitro: Guillermo Pacheco Larios
  • Quinto Árbitro: Jaime Daniel González Ramírez
  • Árbitro VAR: Diana Stephania Pérez Borja
  • Árbitro VAR Asistente: Salvador Pérez Villalobos
Santander expresó "inpenal" al anular
Santander expresó "inpenal" al anular el penal que marcó y que el VAR echó atrás Foto: Cuartoscuro

Tigres vs Cruz Azul

  • Árbitro Central: Víctor Alfonso Cáceres Hernández
  • Árbitro asistente 1: Jaime Antonio Sánchez Espinoza
  • Árbitro asistente 2: Jessica Fernanda Morales Morales
  • Cuarto Árbitro: Maximiliano Quintero Hernández
  • Quinto Árbitro: Sandra Elizabeth Ramírez Alemán
  • Árbitro VAR: Erick Yair Miranda Galindo
  • Árbitro VAR Asistente: Joaquín Alberto Vizcarra Armenta

Enrique Santander y Alfonso Cáceres: árbitros centrales para las Semifinales del vuelta

La designación arbitral para la vuelta de las Semifinales del Apertura 2025 ha generado grandes, principalmente por la aparición de Víctor Cáceres, quien volverá a dirigir en Liga MX tras una extensa ausencia. Su último desempeño en esta competencia ocurrió en la jornada 16, a principios de noviembre. Desde entonces, el silbante no había participado en encuentros oficiales.

Por otra parte, se mantiene la tendencia de confiar partidos trascendentales a perfiles experimentados. Santander representa un ejemplo de esta línea, pues ha sido constante en semifinales anteriores y su presencia se asocia con citas de alto riesgo.

Jul 31, 2025; Seattle, Washington,
Jul 31, 2025; Seattle, Washington, USA; Referee Victor Caceres issues a yellow card to Cruz Azul midfielder Ignacio Rivero (15) while midfielder Erik Lira (6) protests during the first half against the Seattle Sounders at Lumen Field. Mandatory Credit: Stephen Brashear-Imagn Images

La intervención más reciente de Santander ocurrió durante la semifinal de ida del Clausura 2025, en el tenso enfrentamiento entre Cruz Azul y América. Cabe señalar que a lo largo de su trayectoria, ha estado al frente de casi cuarenta compromisos en la llamada “fiesta grande”, cifra que lo posiciona entre los árbitros más recurridos en las fases definitivas del campeonato.

Fechas y horarios de las Semifinales de vuelta del Apertura 2025

Toluca se medirá ante Monterrey el sábado siete de diciembre de 2025, en punto de las 19:00 horas, bajo el horario del centro de México. El escenario será el estadio Nemesio Diez, donde ambos equipos buscarán asegurar su presencia en la final del torneo. El líder del torneo busca ratificar su condición y avanzar según lo previsto, mientras Rayados anhela retornar a una final, aspiración postergada ya varias temporadas.

Más tarde, ese mismo día, el partido entre Tigres y Cruz Azul tendrá lugar en el Estadio Universitario, con inicio programado para las 21:10 horas, también en tiempo del centro de México. Esta cita definirá al segundo finalista del Apertura 2025.

