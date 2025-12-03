México Deportes

Este es el ganador que predice la IA para el duelo de ida entre Toluca y Monterrey en las semifinales de la Liga MX

El modelo otorga mayores probabilidades de victoria a los Rayados en el Estadio BBVA, pero el equipo de Antonio Mohamed podría sorprender gracias al poder de su ofensiva

La IA predice una duelo
La IA predice una duelo ofensivo entre ambas escuadras en el que Monterrey concluirá imponiéndose 2-1 sobre los Diablos. Ilustración de Jesús Aviles / Infobae México

La Inteligencia Artificial impulsada por Copilot ya tiene un pronóstico revelador para el duelo entre Monterrey y Toluca en la ida de las semifinales del Apertura 2025: el análisis proyecta que Monterrey se impondrá 2-1 sobre los Diablos en el Estadio BBVA.

La semifinal entre Monterrey y Toluca promete ser uno de los duelos más atractivos de la liguilla 2025. Rayados llega con la presión de aprovechar su localía en el Estadio BBVA, mientras que Toluca busca dar un golpe de autoridad en un territorio ajeno con su ofensiva dinámica.

En este sentido, el partido de ida será clave para marcar el rumbo de la eliminatoria. Monterrey intentará imponer condiciones desde el inicio, mientras que Toluca apostará por la velocidad y el contragolpe para sorprender. Ambos equipos tienen plantillas de calidad y técnicos con experiencia, lo que anticipa una serie muy pareja.

En un duelo que promete
En un duelo que promete mucha tensión y ofensiva, se enfrentan el primer y el último lugar de la tabla general. REUTERS/Eloisa Sanchez

Antecedentes del partido de ida entre Monterrey y Toluca

Después de derrotar a rivales como América y Bravos de Juárez en duelos relativamente cómodos, esta semifinal no sólo enfrenta a dos de las plantillas más sólidas del torneo, sino que también revive una rivalidad marcada por partidos de alto voltaje en liguillas anteriores.

Los Rayados de Domènec Torrent Font llegan con la presión de hacer valer su condición de local en el Estadio BBVA, respaldados por una afición que exige resultados a figuras como Sergio Ramos y Germán Berterame. Por su parte, los Diablos Rojos, bajo la dirección de Antonio Mohamed, han encontrado equilibrio entre experiencia y juventud, con figuras como Paulinho y Marcel Ruiz aportando desequilibrio y gol.

En uno de los que
En uno de los que podrían ser los últimos partidos de Sergio Ramos con Rayados, el central será una pieza clave para lograr vencer al líder del torneo. REUTERS/Eloisa Sanchez

En los últimos enfrentamientos, Toluca ha tenido ligera superioridad sobre Monterrey, logrando victorias importantes tanto en casa como de visitante. Estos partidos han sido de alta intensidad y con marcadores abultados, lo que refleja la naturaleza ofensiva de ambos equipos.

Condiciones actuales de Monterrey y Toluca para la ida de semifinales

Monterrey

  • Los Rayados han mostrado altibajos, pero se mantienen fuertes en casa.
  • El Estadio BBVA suele ser un factor determinante, con el implacable apoyo de su afición.
  • Jugadores como Germán Berterame y el “Tecatito” Corona tendrán que hacerse presentes si el equipo desea imponer condiciones.
  • Han mostrado irregularidad en el mediocampo y falta de contundencia en partidos decisivos.

Toluca

  • Los Diablos Rojos han sido más consistentes, con una ofensiva que destaca por velocidad y creatividad.
  • A la espera de la recuperación de su máxima figura, Alexis Vega, dependerán de la creatividad de jugadores como Marcel Ruiz, Paulinho y Héctor Herrera.
  • Su mayor fortaleza es su gran capacidad de remontar y su efectividad en liguillas.
  • Esto deriva en una debilidad en la línea defensiva, ya que suele conceder espacios, lo que puede ser aprovechado por Monterrey.
Antonio "el turco" Mohamed busca
Antonio "el turco" Mohamed busca el bicampeonato con Toluca después de conseguir el liderato. REUTERS/Eloisa Sanchez

Pronóstico final del duelo entre Monterrey y Toluca

Los números, las tendencias y el estilo de cada conjunto permiten trazar un escenario probable para la ida de semifinal en el Estadio BBVA. Con los antecedentes y las condiciones actuales de ambos equipos sobre la mesa, el pronóstico indica que las probabilidades para la vuelta son:

  • Empate en la ida: 15%
  • Triunfo de Monterrey: 55%
  • Triunfo de Toluca: 30%

Es por estos motivos que Monterrey parte como ligero favorito en la ida por su localía. Sin embargo, Toluca ha demostrado tener armas suficientes para complicar y dejar la serie abierta en un duelo de vuelta que sin lugar a dudas mantendrá el suspenso por la calidad de ambos.

