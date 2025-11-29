Este es el ganador que predice la IA para el duelo entre Juárez y Toluca en la vuelta de cuartos de final de la Liga MX

La IA predice una victoria 2 – 0 de Toluca sobre Juárez en la vuelta del partido del Apertura 2025. Ilustración de Jesús Aviles / Infobae México

La Inteligencia Artificial impulsada por Copilot ya tiene un pronóstico revelador para el duelo entre Toluca y Juárez en la vuelta de los cuartos de final del Apertura 2025: el análisis proyecta que los Diablos se impondrán con un 2-0 sobre los Bravos.

El análisis de rendimiento y estadísticas recientes sugiere que, tras imponerse 2‑1 en la frontera, los Diablos Rojos llegarán al Estadio Nemesio Diez con ventaja y el respaldo de su afición.

El modelo plantea a los Bravos con escasas probabilidades de sobreponerse, pero no descarta la posibilidad de soñar con dar la sorpresa.

Históricamente, los Diablos suelen sobreponerse sobre los Bravos de Juárez. (Twitter/@LigaBBVAMX)

Antecedentes del partido de ida entre Toluca y Juárez

Toluca dio un golpe de autoridad al vencer 2‑1 en Ciudad Juárez, con goles de Antonio Briseño y Paulinho. Esa victoria no sólo le otorgó ventaja en el marcador global, sino también confianza en su planteamiento táctico.

Los Bravos de Martín Varini, por el contrario, quedaron obligados a arriesgar desde el primer minuto en la vuelta, lo que podría derivar en una mayor apertura de espacios para el ataque escarlata.

Probabilidades de Toluca y Chivas para clasificarse a semifinales

El resultado dejó una eliminatoria bastante compleja para los fronterizos que buscarán que sobreponerse al líder del campeonato. Con base en el resultado de la ida en el Estadio Olímpico Benito Juárez (Toluca 2-1 Juárez) y el rendimiento reciente de ambos equipos, el pronóstico indica que las probabilidades para la vuelta son:

Empate en la vuelta: 20%

Triunfo de Toluca (para este partido): 65%

Triunfo de Juárez (para este partido): 15%

Avance de Toluca (en el global): 80%

Avance de Juárez (en el global): 20%

El "Turco" ha destacado por saber lidiar con partidos de instancias finales. Aunado a ello, el Nemesio Diez se presenta como un escenario complejo para equipos visitantes. REUTERS/Eloisa Sanchez

El Estadio Nemesio Diez es un escenario complicado para cualquier visitante. La presión de la afición y la experiencia de Antonio Mohamed en liguillas son elementos que juegan a favor de Toluca. Juárez deberá superar un ambiente hostil y mantener la calma si quiere aspirar a revertir la serie.

Pronóstico final del duelo entre Toluca y Juárez

Los números favorecen claramente a los Diablos Rojos: Toluca ha ganado cuatro de los últimos cinco enfrentamientos contra Juárez, mientras que el restante terminó en empate. Este dominio histórico refuerza la percepción de que el conjunto choricero tiene la fórmula para imponerse en este tipo de duelos.

El análisis de rendimiento sugiere que Toluca tiene alrededor de un 75‑80% de probabilidades de ganar el partido de vuelta. El marcador más probable es un 2‑0 a favor de los Diablos, consolidando su pase a semifinales. Sin embargo, un gol tempranero de los Bravos podría añadir dramatismo a la serie.

El Nemesio Diez es de los escenarios más complejos por el gran apoyo de la afición de Toluca. REUTERS/Eloisa Sanchez

Es así que aunque el pronóstico favorezca ampliamente a Toluca, la Liguilla siempre deja espacio para sorpresas. El cuadro dirigido por Varini intentará convertirse en la revelación del torneo con un gol tempranero que cambie la dinámica del encuentro.