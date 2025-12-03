David Faitelson y Willie González se retan a golpes tras intercambiar amenazas en redes sociales: “Te buscaré”

Faitelson protagonizó discusión con Willie González (IG/ @david_faitelson// @williegzz)

El periodista Willie González, de Multimedios, se lanzó contra David Faitelson y lo retó a un enfrentamiento a golpes. Durante la emisión de su programa RG La Deportiva, el periodista deportivo expresó su molestia contra el comentarista de TUDN, así que explicó la razón para reclamarle a Faitelson su actitud.

Todo surgió luego de que Willie González compartió en vivo un supuesto video en el que Faitelson aseguró que si se encontraba al colaborador de Multimedios se lanzaría contra él y le propiciaría unos golpes. Estas declaraciones llegaron hasta oídos de Willie González, por lo que retó a Faitelson a encararse el próximo miércoles 3 de diciembre, esto con motivo del partido de ida de Rayados vs Toluca.

Y es que, Willie González es un colaborador de Multimedios en Monterrey, por lo que se especializa en la cobertura de los clubes regiomontanos, así que no dudó en señalarle a Faitelson que lo estará esperando para confrontarse personalmente.

Willie González reta a Faitelson a un enfrentamiento con golpes

Faitelson discutió con Willie González (X/ @rg690)

Durante su programa de radio, Willie González se tomó un tiempo para dedicar un mensaje a Faitelson y se mostró molesto con la actitud del periodista de TUDN. Por ello, fue firme en indicarle que se vean para arreglar sus asuntos.

“Espérame. ¿Qué onda, David? Soy Willy González de Multimedios. Oye, buenos días. Estoy viendo un video, y te lo voy a hacer llegar ahorita en unos instantes a tu WhatsApp, en donde estás diciendo tú, públicamente en la zona de prensa, David... Dices textualmente: ‘P**che Willie, lo voy a agarrar a mad**zos’”, sentenció en su transmisión en vivo.

Además, Willie González insistió que le haría llegar a Faitelson el video polémico para que haya evidencia de las amenazas. “Aquí estoy. Aquí estoy para servirte, en el terreno que quieras... Me calenté. Dame el video, mándame el video para mandárselo... No, ya párale. O sea, aquí se está agarrando, me está bulleando”.

¿Qué dijo David Faitelson de las amenazas de Willie González?

(X/ @DavidFaitelson_)

En un mensaje publicado a través de su cuenta de X, Faitelson cuestionó la actitud de Willie González y aseguró que prefiere “utilizar la cabeza antes que las manos”, aunque reconoció sentirse en una posición ventajosa ante su colega en ese aspecto.

Sin titubeos, Faitelson se lanzó contra su colega y afirmó: “Veo que quieres hacer un ‘circo’ de esto… Mira, prefiero utilizar la cabeza antes que las manos, pero entiendo que, tú, ahí, estás en clara desventaja conmigo. Ahora, miedo no te tengo. Ya te buscaré personalmente cuando vaya a Monterrey para aclarar las cosas. Tú sigue en tu plan de porrista, vendido, acosador de menores, entre otras cosas… Todo eso se te da muy bien… Eres cualquier cosa menos un periodista”.