Antonio Sancho aclara qué pasará con James Rodríguez y su posible acercamiento con Pumas para el Clausura 2026 (Eloisa Sánchez/REUTERS)

Pumas inició la reestructuración interna para el Clausura 2026, este 2 de diciembre presentaron a Antonio Sancho como el nuevo vicepresidente deportivo del club Universidad Nacional, asumirá el cargo que dejó el doctor Miguel Mejía Barón.

Y durante su primera conferencia de prensa aclaró algunos puntos que han generado incertidumbre entre los aficionados, la primera de ellas es que Efraín Juárez, director técnico, seguirá al frente como entrenador de la institución. El siguiente punto que aclaró fue el tema de los fichajes, los cuales le hacen falta a los universitarios.

En días recientes surgió la versión de que Pumas habría mostrado interés en incorporar al mediocampista colombiano James Rodríguez para el torneo Clausura 2026. El futbolista, de 34 años, se encuentra en condición de agente libre tras finalizar su contrato con León y actualmente analiza distintas propuestas para continuar su carrera.

Antonio Sancho es el nuevo vicepresidente de Pumas (X/ @PumasMX)

¿James Rodríguez tiene pláticas con Pumas?

En conferencia de prensa, Antonio Sancho se refirió a la situación de los fichajes y a la posible llegada de James Rodríguez. Sancho explicó que su incorporación al club fue reciente y que aún debe reunirse con el entrenador Efraín Juárez para definir los planes y prioridades del equipo.

“Todo se dio rápido, llegué ayer y estoy presentándome. El equipo no está, primero tengo que hablar con Efraín para ver qué proyectaron, qué ideas tienen”, declaró Sancho ante los medios en relación al tema de los refuerzos. Y es que cuando le cuestionaron sobre los intereses del club por los servicios del colombiano explicó que es muy pronto para hablar al respecto y negó pláticas actuales con el centrocampista.

Antonio Sancho se convirtió en el vicepresidente deportivo de Pumas y explicó los planes que tiene para 2026 con el club. Crédito: X/ @PumasMX

Añadió que el plantel se encuentra de vacaciones y que la próxima semana retomarán actividades para avanzar en la conformación del equipo: “El equipo está de vacaciones, se presenta la siguiente semana. Peticiones como tal no hay, sí sabemos que hay prioridades y que hay gente que ya estuvo trabajando en eso, en el armado. Retomaremos esa parte para que el equipo esté lo más completo posible lo antes posible. Nos enfocaremos en ver qué se puede hacer y qué no”, puntualizó.

James Rodríguez concluyó su vínculo con León después de una temporada en la que su rendimiento fue de mayor a menor y no logró disputar grandes títulos. El mediocampista decidió no renovar su contrato con los Esmeraldas, por lo que ahora negocia con diferentes equipos. Su salida se produce a siete meses del Mundial, en un momento en el que busca un nuevo proyecto deportivo.

Interés de Pumas y panorama de otros clubes

James Rodríguez jugó 45 minutos ante Canadá en el último partido de la fecha FIFA de octubre - crédito FCF

Pipe Sierra, periodista colombiano, declaró en exclusiva para el programa ‘Infiltrados’ de Récord que el club universitario prepara una oferta para el mediocampista. “Estoy en la capacidad de informarles que Pumas lanzará una oferta por James Rodríguez. Su círculo lo ha estado ofreciendo, hay dos clubes mexicanos, no tengo el segundo”, afirmó Sierra en el espacio transmitido por Récord.

El periodista también señaló que, además de Pumas, existen otros equipos interesados en el jugador, incluyendo un club de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

Por ahora, James Rodríguez continúa como agente libre y evalúa las distintas opciones que se le presentan, mientras Pumas y otros clubes mantienen el interés en sumarlo a sus filas. El club universitario aún no ha formalizado una oferta, pero se espera que en las próximas semanas se definan los pasos a seguir en las negociaciones.