Parrilla completa: estos son los pilotos a los que Checo Pérez enfrentará en la Fórmula 1 en 2026

Sergio “Checo” Pérez iniciará una nueva etapa en Fórmula 1 como piloto de Cadillac a partir de 2026. (EFE/EPA/ALI HAIDER)

La temporada 2026 de la Fórmula 1 tomó forma definitiva con la confirmación de todos los pilotos que integrarán la nueva parrilla, un año marcado por el cambio de reglamento técnico y por la incorporación de Cadillac como la undécima escudería del campeonato.

Con los anuncios recientes de Alpine y Red Bull, la grilla quedó totalmente definida, incluyendo la dupla del nuevo equipo estadounidense encabezada por Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas.

A continuación, el repaso de cómo quedó conformado el listado de pilotos que competirán el próximo año, con base en los comunicados oficiales de cada escudería.

Red Bull y Racing Bulls completan su estructura para 2026

Isack Hadjar ascenderá desde Racing Bulls y será el compañero de Max Verstappen en Red Bull Racing desde 2026 (Oficial Red Bull)

Con la continuidad de Franco Colapinto confirmada por Alpine, el último movimiento pendiente se encontraba en la estructura de Red Bull. A pocos días del Gran Premio de Abu Dhabi, el equipo anunció la promoción de Isack Hadjar como compañero de Max Verstappen para 2026.

Además, Arvid Lindblad, piloto del programa de desarrollo, se integrará a Racing Bulls junto a Liam Lawson, mientras que Yuki Tsunoda dejará su asiento después de siete temporadas, aunque seguirá dentro de la organización como piloto de pruebas y reserva, según el comunicado del equipo.

Escuderías establecidas: duplas confirmadas rumbo al cambio técnico

(REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa)

Los bicampeones McLaren mantendrán a Lando Norris y Oscar Piastri, ambos involucrados en la pelea por el título de 2025.

Ferrari, por su parte, afrontará la nueva etapa con Charles Leclerc y Lewis Hamilton, quien logró la única victoria de la Scudería este año en la Sprint del GP de China, además de los podios del monegasco.

Aston Martin apostará nuevamente por Fernando Alonso y Lance Stroll.

En tanto, Haas continuará con Oliver Bearman y Esteban Ocon, mientras que Williams repetirá alineación con Alexander Albon y Carlos Sainz, tras su destacado cierre de temporada.

Audi (actual Sauber) mantendrá a Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto en su transición hacia la marca alemana, mientras que Alpine seguirá con Pierre Gasly y Franco Colapinto.

Cadillac entra a la F1: la nueva casa de Checo Pérez

(Cadillac)

La parrilla de 2026 tendrá como gran novedad la llegada de Cadillac, equipo que debutará como la undécima escudería del campeonato y que apostó por una dupla experimentada: Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas, de acuerdo con la información confirmada por la estructura estadounidense.

Pérez competirá así en un año decisivo en el que las nuevas regulaciones podrían modificar por completo el orden competitivo. Cadillac hará su debut oficial el 8 de marzo, durante el Gran Premio de Australia, fecha inaugural de la campaña 2026.