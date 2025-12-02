México Deportes

Grupo Orlegi niega venta del club Atlas a la escudería McLaren de la Fórmula 1

Los aún propietarios del conjunto rojinegro aclararon cómo va el proceso de venta

Guardar
Grupo Orlegi niega venta del
Grupo Orlegi niega venta del club Atlas a la escudería McLaren de la Fórmula 1 (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Luego de que trascendió el reporte de que Grupo Orlegi ya tendría arreglada la venta del club Atlas para el siguiente torneo de la Liga MX, el propio grupo deportivo salió a desmentir los supuestos vínculos que habría con McLaren Group, empresa deportiva ligada a la Fórmula 1.

A través de un comunicado explicó que no existe un acuerdo o acercamiento para que la escudería del gran circo adquiera a los rojinegros e inicie inversiones de cara al siguiente torneo en la Liga MX. Por medio de un comunicado explicaron la situación en la que se encuentran con la venta del Atlas.

“Orlegi Sports comunica que el fondo Bahrain Mumtalakat Holding Company B.S.C., así como ninguna empresa de su propiedad o participada, ha tenido contacto con nuestro grupo ni forma parte del proceso de transacción de Atlas F.C.”, se lee en el comunicado.

Atlas sigue en venta, pero no con McLaren Group

Grupo Orlegi aclaró la venta
Grupo Orlegi aclaró la venta de Atlas (X/ @AtlasFC)

De acuerdo con lo que explicó Grupo Orlegi, la venta del club Atlas sigue en curso, pero negaron rotundamente que haya algún tipo de relación con McLaren Group, por lo que aseguraron que seguirá el proceso para acabar con la multipropiedad en el futbol mexicano.

“A pregunta expresa, Orlegi Sports desmintió esta información a su autor, antes de que fuera publicada en sus perfiles de redes sociales”, precisaron en su comunicado.

Por otra parte, en cuanto a la venta del equipo aseguraron que sigue en curso, y darán a conocer detalles de la venta cuando tengan una oferta concreta. “Esta operación, anunciada el pasado 15 de julio, continúa a su ritmo. Existen diversos grupos que sí están participando activamente en ella. Orlegi Sports informará de sus resultados una vez haya concluido este proceso”, finalizó el boletín.

Grupo Orlegi desmiente venta de
Grupo Orlegi desmiente venta de Atlas a McLaren Group (X/ @Orlegi_Sports)

Así surgió el reporte de McLaren con club Atlas

Según información difundida por el periodista Pedro Antonio Flores, el conglomerado británico, vinculado al actual Campeón de Constructores de la Fórmula 1, habría sido el principal interesado en adquirir al Atlas, equipo que atraviesa una etapa de transición estructural tras la decisión de la Liga MX de eliminar la multipropiedad.

El proceso de cambio en la propiedad del club tapatío se remonta a mayo, cuando la Asamblea de Dueños de la Liga MX acordó poner fin a la multipropiedad. En respuesta a esta disposición, Grupo Orlegi, propietario tanto de Atlas como de Santos, anunció en julio el inicio de un proceso para explorar una transición planificada en la operación del equipo rojinegro.

Desde entonces, el Atlas se encuentra en una fase de análisis para definir a su nuevo inversionista, en cumplimiento con las nuevas reglas del fútbol mexicano. De acuerdo con la información proporcionada por Pedro Antonio Flores, McLaren Group, cuya propiedad mayoritaria corresponde al Fondo Soberano de Bahréin Mumtalakat, encabeza la lista de posibles compradores.

Temas Relacionados

club AtlasAtlasLiga MXGrupo Orlegimultipropiedadmexico-deportes

Más Noticias

Chicharito Hernández no renovaría con Chivas; ¿Qué pasará con el histórico delantero?

El exjugador del Galaxy no seguirá en el Rebaño Sagrado y buscará nuevos retos en el fútbol internacional

Chicharito Hernández no renovaría con

Rommel Pacheco responde a Paola Espinosa tras acusarlo de un supuesto despojo de una casa en Mérida

El director de la CONADE aseguró que su declaración patrimonial está en orden y está en “absoluta transparencia”

Rommel Pacheco responde a Paola

Miguel Mejía Barón y Eduardo Saracho dejan Pumas; así lo confirmó la directiva

El conjunto universitario inició con la reestructura interna tras los resultados que obtuvieron en el Apertura 2025

Miguel Mejía Barón y Eduardo

José Ramón Fernández arremete contra Chicharito Hernández tras partido vs Cruz Azul: “Era su momento de redención y falló”

A diferencia de otros personajes, el periodista deportivo no dudó en destacar las fallas del exdelantero del Manchester United

José Ramón Fernández arremete contra

Toluca buscará igualar a Chivas en títulos de Liga MX si conquista el Apertura 2025

El equipo mexiquense afrontará una semifinal exigente ante Monterrey, que suma cinco títulos en primera división

Toluca buscará igualar a Chivas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Adelantan fecha para la sentencia

Adelantan fecha para la sentencia de Ismael El Mayo Zambada en Brooklyn, Nueva York

Este sería el motivo por el que Joaquín “El Güero” Guzmán habría entrado al mundo del narcotráfico

“Narcotraficante”: así se presentó Joaquín Guzmán López ante una jueza de EEUU durante su declaración de culpabilidad

Sacado por una ventana y con abrazaderas: así fue el secuestro del Mayo Zambada orquestado por Joaquín Guzmán López

Cuántos años podría permanecer en la cárcel “El Hijo del Chapo” y por qué su condena sería menor

ENTRETENIMIENTO

Muere Fernando Meza, fundador de

Muere Fernando Meza, fundador de ‘HuevoCartoon’ y voz de varios personajes del estudio de animación mexicano

Rubén Cerda revela que La Güereja podría perder su patrimonio por paracaidistas: “Le invadieron el terreno”

Tunden a Karla Berman por decir que jóvenes ‘deberían pagar por trabajar’ y así se defendió la tiburona de Shark Tank

Jean Gabriel Aguilera, hijo menor de Juan Gabriel, regresa a Ciudad Juárez y se lanza como cantante con cover del divo

Miss Universo Fátima Bosch regresa a Tabasco para saludar a sus paisanos: “La reina del Edén”

DEPORTES

Chicharito Hernández no renovaría con

Chicharito Hernández no renovaría con Chivas; ¿Qué pasará con el histórico delantero?

Rommel Pacheco responde a Paola Espinosa tras acusarlo de un supuesto despojo de una casa en Mérida

Miguel Mejía Barón y Eduardo Saracho dejan Pumas; así lo confirmó la directiva

José Ramón Fernández arremete contra Chicharito Hernández tras partido vs Cruz Azul: “Era su momento de redención y falló”

Toluca buscará igualar a Chivas en títulos de Liga MX si conquista el Apertura 2025