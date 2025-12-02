México Deportes

Cómo le ha ido a México enfrentando a Portugal a lo largo de la historia

A lo largo de la historia, la selección mexicana nunca ha podido ganarle a los lusitanos con un saldo de dos derrotas y un empate

La selección mexicana inaugurará el
La selección mexicana inaugurará el Estadio Banorte ante Cristiano Ronaldo. (Ilustración: Jesús Aviles)

La Selección Mexicana anunció que disputará un partido amistoso frente a Portugal el 28 de marzo de 2026, en la reinauguración del Estadio Banorte tras sus remodelaciones para la Copa del Mundo.

Este emblemático recinto recibirá a la selección lusitana el 28 de marzo con la esperada participación de Cristiano Ronaldo, uno de los mejores futbolistas de la historia, generando una gran expectativa entre la afición por ver a uno de sus ídolos.

A continuación, se presenta el historial general entre México y Portugal a lo largo de su trayectoria, que incluye enfrentamientos en Copas del Mundo y Confederaciones.

Historial de enfrentamientos entre México y Portugal

Chicharito le anota gol a
Chicharito le anota gol a Portugal en la Copa Confederaciones Rusia 2017. (AP Photo/Sergei Grits)

El primero de ellos tuvo lugar durante la fase de grupos del Mundial Alemania 2006 en el Veltins Arena de Gelsenkirchen ante 50.000 espectadores. Después de irse con desventaja de dos goles, México intentó reaccionar con una anotación de Francisco Fonseca pero no pudo evitar la derrota del tricolor por marcador de 1-2.

Sin embargo, a pesar del resultado adverso, México avanzó a la siguiente ronda como segundo lugar del Grupo D, donde fueron eliminados por Argentina.

Durante la Copa Confederaciones de Rusia 2017, México y Portugal debutaron con un vibrante empate 2-2 el 17 de junio en Kazán. Los lusos, ya con Cristiano Ronaldo como figura estelar, se adelantaron temprano, pero México igualó con goles de Javier Hernández y de Héctor Moreno sobre el final del encuentro.

En esa misma edición, ambas selecciones volvieron a enfrentarse en el duelo por el tercer lugar, donde Portugal venció a la selección mexicana por marcador de 2-1.

En el Torneo Esperanzas de Toulon de 2005, Portugal superó a México por la mínima con un marcador de 1-0, en un duelo táctico donde la solidez defensiva lusa y un gol oportuno marcaron la diferencia, destacando la disciplina portuguesa en las juveniles.​

Ocho años después, en la edición 2013 del mismo certamen, las selecciones Sub-20 protagonizaron un espectáculo goleador que culminó en un vibrante empate 3-3.

El tercer enfrentamiento fue en el Mundial Sub-20 de 2007, donde México logró imponerse 2-1 a la selección lusitana.

Hace un par de meses, ambas escuadras sostuvieron su primer encuentro en una Copa del Mundo, donde Portugal le pasó por encima a México con un resultado contundente de 5-0.

Sin duda, el historial no ha sido favorable para el cuadro tricolor pero buscan cambiar la historia de cara a lo que será la Copa del Mundo en casa.

