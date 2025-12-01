México Deportes

Rommel Pacheco responde a Paola Espinosa tras acusarlo de un supuesto despojo de una casa en Mérida

El director de la CONADE aseguró que su declaración patrimonial está en orden y está en “absoluta transparencia”

Rommel Pacheco, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), encaró las acusaciones que realizó Paola Espinosa, ex clavadista, en días recientes, la medallista olímpica acusó a su ex compañero de trampolín de haberle despojado de una supuesta propiedad que ambos adquirieron años atrás.

Tras los cuestionamientos en la conferencia matutina a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, sobre la declaración patrimonial de Rommel Pacheco, el director de la CONADE se encargó de compartir una postura al respecto de los rumores.

A través de sus redes sociales oficiales indicó que su declaración patrimonial está en orden y en total transparencia, por lo que calificó de “chismes” las acusaciones en su contra. Y es que, el señalamiento de Paola Espinosa se dio en una entrevista con Proceso, donde reveló detalles de cómo le despojaron de una casa en Mérida.

Rommel Pacheco pide no difundir “chismes”

Por medio de un comunicado oficial, Rommel Pacheco precisó que los señalamientos en su contra no lo van a distraer de su objetivo en el deporte mexicano.

“Ante las recientes notas, especulaciones y comentarios difundidos en distintos medios y redes sociales, considero importante aclarar con serenidad y transparencia algunos puntos, siempre con respeto a quienes han formado parte de mi vida y a la ciudadanía que merece información veraz”, se lee en su postura.

Sin referirse directamente a Paola Espina, aceptó que no tiene algo que agregar y se mostró agradecido con esa etapa de su vida, pues cabe recordar que los dos ex clavadistas sostuvieron una relación personal.

“Sobre declaraciones de terceros, no tengo nada que comentar. Yo siempre voy a respetar a quien formó parte de una etapa de mi vida. Recuerdo esa etapa con cariño y con la madurez de saber que todos crecemos y seguimos caminos distintos”, agregó.

Sin embargo, solicitó respeto a su familia, pidió que se deje de prestar atención a los rumores. “Lo único que pido es el mismo respeto para mi esposa, para mi hijo y para mi familia […] México enfrenta retos importantes y es momento de enfocarnos en construir, no en alimentar chismes o narrativas que no aportan", sentenció.

Por último, dejó en claro que su declaración patrimonial está en orden. “Todo mi patrimonio está en orden, declarado y en absoluta transparencia”, agregó.

Paola Espinosa acusó a Rommel Pacheco de quitarle una propiedad

Paola Espinosa relató a Proceso que Rommel Pacheco le ofreció aproximadamente 600 mil pesos a cambio de que ella cediera la totalidad de la vivienda ubicada en la capital de Yucatán. Como parte de la negociación, la atleta debía renunciar a su participación en otras dos propiedades que ambos adquirieron durante su relación y en las que figuraban como copropietarios. La deportista afirmó que el conflicto no se limitó a cuestiones económicas, sino que estuvo marcado por un ambiente de hostigamiento constante, en el que su expareja utilizó advertencias legales para ejercer presión.

Entre las amenazas que Espinosa denunció se encuentra la posibilidad de que Pacheco iniciara un proceso por concubinato. Según la clavadista, esta acción la habría dejado en una posición vulnerable, obligándola a asumir responsabilidades económicas en favor de su expareja. Espinosa aseguró que esta advertencia fue utilizada de manera reiterada para mantenerla bajo tensión.

