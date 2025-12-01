Cómo quedaron las semifinales del Apertura 2025 tras la clasificación de Cruz Azul

Cómo quedaron las semifinales (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Los cuatro equipos que disputarán las semifinales Liga MX del torneo Apertura 2025 ya están definidos: Toluca, Tigres, Cruz Azul y Monterrey buscarán el pase a la gran final en una fase que promete duelos de alto voltaje. Los cruces quedaron establecidos y las fechas tentativas para los partidos de ida y vuelta serán entre el miércoles 3 y el domingo 7 de diciembre, aunque los horarios oficiales se confirmarán próximamente, según información de la Liga MX y la Liga BBVA MX.

De acuerdo con la Liga MX, los enfrentamientos de semifinales serán Toluca contra Monterrey y Tigres frente a Cruz Azul. La Liga BBVA MX detalla que los partidos de ida se celebrarán el miércoles 3 y jueves 4 de diciembre, mientras que los de vuelta tendrán lugar el sábado 6 y domingo 7 de diciembre. Toluca, como líder general, tendrá la preferencia para elegir si juega primero, una ventaja que le otorga su posición en la tabla, según la Liga BBVA MX.

En cuanto a las sedes, la serie entre Toluca vy Monterrey iniciará en el Estadio BBVA de Monterrey y concluirá en el Estadio Nemesio Diez de Toluca. Por su parte, Tigres y Cruz Azul abrirán la eliminatoria en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México y la cerrarán en el Estadio Universitario de Nuevo León, conforme a lo reportado por la Liga BBVA MX.

Así llegan los cuatro clubes a semifinales

Toluca, vigente campeón y líder del torneo, avanzó a semifinales tras superar sin complicaciones a FC Juárez (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Toluca, vigente campeón y líder del torneo, avanzó a semifinales tras superar sin complicaciones a FC Juárez. Los Diablos Rojos aseguraron su lugar entre los cuatro mejores, según la Liga MX. Monterrey, por su parte, vivió una eliminatoria dramática ante América, logrando el pase con un gol en el último minuto que selló un marcador global de 3-2.

Tigres, sublíder del certamen, protagonizó una remontada notable ante Xolos. El equipo dirigido por Guido Pizarro revirtió un 3-0 adverso y terminó imponiéndose 5-0 en el Estadio Universitario, para un global de 5-3, lo que le permitió acceder a la siguiente ronda. Cruz Azul, bajo la dirección de Nicolás Larcamón, eliminó a Chivas en una serie marcada por un penal fallado por Javier Hernández. La Máquina celeste se impuso 3-2 en el global y selló su pase a semifinales en el primer torneo de Larcamón al frente del equipo, según la Liga MX.

El reglamento de la Liga MX establece que los partidos de semifinales deben disputarse en días distintos, con la ida y la vuelta repartidas en dos jornadas cada una. “Los partidos de Semifinales se jugarán en miércoles - sábado y en jueves - domingo, eligiendo siempre el Club que haya quedado mejor ubicado dentro de la Tabla de Posición de Fase Final, el día y el horario para la celebración de su partido como local”, señala la Liga MX. Esto significa que Toluca, como primer lugar, podrá decidir el día y horario de su partido como local.

( REUTERS/Daniel Becerril)

Definición de horarios para semifinales

La preferencia en la elección de horarios representa una ventaja estratégica para el mejor posicionado, mientras que los horarios y días definitivos se confirmarán tras la reunión de directivos, según la Liga BBVA MX.

La Liga BBVA MX confirma que la serie entre Toluca y Monterrey comenzará en el Estadio BBVA y concluirá en el Nemesio Diez, mientras que la eliminatoria entre Tigres y Cruz Azul arrancará en el Estadio Olímpico Universitario y finalizará en el Estadio Universitario de Nuevo León. Las fechas tentativas para los partidos de ida son el miércoles 3 y jueves 4 de diciembre, y para la vuelta, el sábado 6 y domingo 7 de diciembre, a la espera de la confirmación oficial de los horarios.

(REUTERS/Raquel Cunha)

En cumplimiento del reglamento, cada encuentro de semifinales se disputará en un día distinto, tanto en la ida como en la vuelta, lo que garantiza máxima visibilidad y descanso para los equipos en esta fase decisiva.