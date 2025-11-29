De qué murió Emilio, hijo de Fernando Navarro, exfutbolista mexicano del León

Aunque la familia celebró que el menor había recibido el órgano y que incluso logró salir del hospital después de una larga estancia, su recuperación presentó recaídas que finalmente resultaron imposibles de superar.
El procedimiento se realizó y, durante semanas, la recuperación pareció avanzar lentamente. En la campaña de apoyo, la familia compartió mensajes con la voz del propio Emilio, quien explicaba que ya tenía un nuevo hígado, pero que seguía hospitalizado debido a la gravedad de su estado. Aunque el avance inicial generó esperanza, los costos médicos superaron rápidamente la cobertura del seguro y los gastos siguieron acumulándose mientras el niño continuaba en cuidados intensivos.
