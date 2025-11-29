México Deportes

De qué murió Emilio, hijo de Fernando Navarro, exfutbolista mexicano del León

El Club León confirmó el deceso del menor, quien luchó por su vida tras una grave enfermedad

A pesar del apoyo masivo y de haber recibido un órgano nuevo, el pequeño no sobrevivió las complicaciones posteriores.

Aunque la familia celebró que el menor había recibido el órgano y que incluso logró salir del hospital después de una larga estancia, su recuperación presentó recaídas que finalmente resultaron imposibles de superar.

El evento de subasta de playeras usadas busca generar recursos económicos para un trasplante de hígado urgente.

El procedimiento se realizó y, durante semanas, la recuperación pareció avanzar lentamente. En la campaña de apoyo, la familia compartió mensajes con la voz del propio Emilio, quien explicaba que ya tenía un nuevo hígado, pero que seguía hospitalizado debido a la gravedad de su estado. Aunque el avance inicial generó esperanza, los costos médicos superaron rápidamente la cobertura del seguro y los gastos siguieron acumulándose mientras el niño continuaba en cuidados intensivos.

Club León envía un mensaje a la familia de Fernando Navarro tras el fallecimiento de su hijo, Emilio Canales. Crédito: X/ @clubleonfc
"¡Una nueva fiera en la familia! 👶🏽 Fernando Navarro y su esposa Karen se convirtieron esta mañana en papás." -Así recibía el Club León el nacimiento del hijo de Fernando Navarro. Crédito: X/ @clubleonfc

