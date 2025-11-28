Claudia Sheinbaum entrega el Premio Nacional del Deporte 2025 en el 50 aniversario del galardón

Las y los galardonados recibieron el Premio Nacional del Deporte. (Presidencia)

En el marco del 50 aniversario del Premio Nacional del Deporte, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este 28 de noviembre la ceremonia de reconocimiento a las y los atletas que destacaron durante 2025.

Acompañada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y por el titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Rommel Pacheco, la mandataria federal otorgó el galardón a los deportistas seleccionados en las distintas categorías.

Autoridades reconocen a las y los atletas premiados

Rommel Pacheco dirigió un mensaje a las y los deportistas galardonados durante el evento. (Presidencia)

Durante el evento estuvieron presentes las y los galardonados Maya Becerra (Tiro con arco), María Lorena Ramírez Nahueachi (Atletismo – Ultramaratones), Isaac Del Toro (Ciclismo), Osiris Aneth Machado Plata (Paratletismo), Luis Carlos López Valenzuela (Paratletismo) y la entrenadora de clavados Ma Jin.

La mandataria, Claudia Sheinbaum felicitó a los atletas premiados y afirmó que representan “un orgullo para México”. También dirigió un mensaje a las y los deportistas al señalar: “Cada vez que participen en una competencia, tengan en mente lo grandioso que es México”.

Por su parte, Rommel Pacheco destacó el mérito de las y los ganadores. “Merecen todo el reconocimiento; ustedes son los mejores referentes de lo trascendente que es el deporte en la sociedad”, expresó. Añadió además: “Ustedes son la historia del deporte de México, felicidades”.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, reiteró el compromiso de su administración con el impulso al deporte. “Queremos que el deporte se fortalezca y para ello tenemos que apoyar como gobiernos, tanto en infraestructura como a los propios deportistas”, indicó.

Asimismo, reconoció a las personas premiadas y afirmó que “el deporte es una poderosa herramienta de transformación social”.

¿Quiénes fueron reconocidos con el Premio Nacional del Deporte 2025?

(Presidencia)

Deporte no profesional:

Andrea Maya Becerra Arizaga (Tiro con arco)

Alegna Aryday González Muñoz (Atletismo)

Uziel Aarón Muñoz Galarza (Atletismo)

Osmar Olvera Ibarra (Clavados)

Deporte profesional:

Isaac Del Toro Romero (Ciclismo)

Deporte paralímpico:

Luis Carlos López Valenzuela (Paratletismo)

Osiris Aneth Machado Plata (Paratletismo)

Entrenadores:

Alejandro Laberdesque Vázquez (Atletismo)

Karen Selene Montellano Ruvalcaba (Tiro con arco)

Jueces/Árbitros:

Araceli Ornelas Caballero (Taekwondo)

Leslie Selene Velasco González (Parapowerlifting)

Trayectoria destacada en el deporte mexicano:

Gabriela Belem Agúndez García (Clavados)

Donovan Daniel Carrillo Suazo (Patinaje sobre hielo)

José Arnulfo Castorena Vélez (Paranatación)

María Lorena Ramírez Nahueachi (Atletismo – Ultramaratones)

Fomento al deporte:

Mirna Beatriz De la Cruz Álvarez

La ceremonia por el 50 aniversario del Premio Nacional del Deporte cerró con la entrega de las distinciones a las y los atletas seleccionados en cada categoría.