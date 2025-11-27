Tigres vs Tijuana: a qué hora y dónde ver la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX

El conjunto fronterizo se lleva a la sultana del norte una amplia ventaja que parece muy complicada de remontar. (Jesús Avilés / Infobae México)

Xolos de Tijuana sorprendió en la Liguilla al imponerse 3-0 a Tigres UANL en el partido de ida de los cuartos de final del Apertura 2025, disputado en el Estadio Caliente la noche del miércoles 26 de noviembre.

El resultado otorga al conjunto fronterizo una ventaja considerable en la serie y lo acerca a las semifinales de la Liga MX, en una noche marcada por el protagonismo de los jugadores mexicanos en la alineación titular.

El encuentro, que comenzó a las 23:00 horas (centro de México), mostró desde el inicio la determinación de Xolos por tomar la iniciativa. El equipo dirigido por Sebastián Abreu apostó por presión alta y ataques directos, estrategia que pronto dio resultado. Al minuto 27, Kevin Castañeda abrió el marcador con un disparo raso desde fuera del área, tras aprovechar una salida corta de la defensa rival. La anotación premió el mejor momento de los locales y obligó a Tigres a adelantar líneas.

En la segunda mitad, Tijuana amplió la diferencia. Al 54’, Mourad El Ghezouani conectó un cabezazo tras un tiro de esquina ejecutado por Castañeda, colocando el 2-0 en el marcador. Tigres intentó responder con mayor presencia ofensiva, incluyendo el ingreso de André-Pierre Gignac, pero la defensa de Xolos y las intervenciones del portero Antonio Rodríguez mantuvieron el arco en cero.

El golpe definitivo llegó al 71’, cuando Domingo Blanco asistió a Gilberto Mora, quien definió con la zurda desde el centro del área para sellar el 3-0. El equipo visitante, que había recibido solo 16 goles en 17 jornadas del torneo regular, encajó tres en una sola noche, alterando el panorama de la eliminatoria.

El futbolista de Xolos debutó con 15 años y en este Apertura 2025 tuvo su primera experiencia en liguilla. (Foto: IG@gil_morita) IG@xolos

‘El Loco’ apuesta por los mexicanos

Uno de los aspectos más destacados de la victoria de Xolos fue la presencia de ocho futbolistas mexicanos en el once inicial. Sebastián Abreu, técnico del equipo, subrayó la relevancia de este hecho en la conferencia posterior al partido. El entrenador ha depositado su confianza en el talento nacional a lo largo del torneo, y la apuesta ha sido respondida con actuaciones sólidas.

Entre los jugadores nacionales que integraron la alineación titular sobresalieron Ramiro Árciga, Iván Tona, Kevin Castañeda y Gilberto Mora, este último autor de uno de los goles y figura recurrente en el ataque de los fronterizos. La base mexicana se ha consolidado como la columna vertebral del equipo, aportando rendimiento en los momentos clave de la temporada.

La confianza que tiene el uruguayo sobre los futbolistas mexicanos lo ponen con un pie en las semifinales. (Jovani Pérez)

El contexto previo a la serie favorecía a Tigres, que llegó como segundo lugar de la tabla general con 36 puntos y una defensa que solo había permitido 16 goles en la fase regular. Además, los felinos acumulaban cuatro victorias consecutivas sobre Xolos y partían como favoritos en las casas de apuestas. Por su parte, Tijuana clasificó en la séptima posición tras superar a Juárez en el Play In, con un balance de seis victorias, seis empates y cinco derrotas.

El partido de ida se disputó en un horario poco habitual, lo que no impidió que Xolos aprovechara su condición de local para tomar una ventaja significativa. El antecedente inmediato recordaba la eliminación de los fronterizos en la Liguilla anterior, cuando tras golear 3-0 a Cruz Azul en la ida, quedaron fuera en la vuelta. Ahora, el equipo buscará evitar que la historia se repita.

La 'jauría' dio un golpe de autoridad en el Mictlán y esperan concretar la obra en el Volcán de NL. (TW Xolos)

A qué hora y dónde ver el partido de vuelta

La serie se definirá el sábado 29 de noviembre en el Estadio Universitario, conocido como El Volcán, en punto de las 21:10 horas a través de la pantalla de TV Azteca. Tigres está obligado a ganar por al menos tres goles para avanzar a semifinales, mientras que Xolos puede asegurar su pase con un empate, una victoria o incluso una derrota por dos tantos. El desenlace pondrá a prueba la capacidad de reacción de los felinos y la solidez del proyecto de Abreu.

La actuación de Xolos en esta ida de cuartos de final no solo representa un paso firme hacia la siguiente ronda, sino que también resalta el valor de apostar por el talento nacional en el fútbol mexicano, una decisión que ha marcado la diferencia en el terreno de juego.