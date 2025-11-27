¿Qué necesita el América para avanzar a las Semifinales del Apertura 2025?

América perdió 2 a 0 ante Monterrey y buscará remontar este fin de semana en el Estadio Ciudad de los Deportes (Facebook/Club América)

América perdió contra Monterrey en la ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025 y ahora buscará remontar el marcador para conseguir su pase a las Semifinales. El cuadro dirigido por André Jardine fue superado el día de ayer en el Estadio BBVA luego de que los locales se impusieran 2 goles por 0 gracias a la anotación de Sergio Canales y el autogol de Igor Lichnovsky.

Tras esta derrota, las Águilas están obligadas a modificar su planteamiento, fortalecer su ataque y arriesgar desde el arranque del encuentro. El resultado obtenido en el primer duelo las sitúa ante la difícil disyuntiva de remontar como locales o despedirse de la posibilidad de alcanzar la Semifinal.

¿Qué necesita el América para clasificar a las Semifinales del Apertura 2025?

La manera más directa para que América siga en la competencia consiste en ganar el partido de Vuelta por una diferencia mínima de dos goles. Marcar un 2-0, 3-1, 3-0 o cualquier resultado superior en el global le permitiría dejar fuera a Monterrey. Para lograrlo, el equipo deberá aceptar riesgos, mostrar coraje, presionar en los primeros minutos y enfocarse en un ataque profundo.

¿Cómo han sido las eliminatorias entre América y Monterrey?

Las dos finales más recientes entre Rayados y Águilas en la liguilla repartieron un campeonato por bando. En el Apertura 2019, Monterrey se impuso en la tanda de penales tras igualar en el global, logrando el título después de un 2-1 en la ida y otro 2-1 en la vuelta, mientras que los penales favorecieron a los regiomontanos con marcador de 4-2. Por su parte, en el Apertura 2024, América conquistó la final al vencer 2-1 como local y empatar 1-1 en Monterrey, cerrando la serie con un global de 3-2 a favor del cuadro azulcrema.

En las once confrontaciones históricas dentro de la Liguilla, América ha salido vencedor en seis ocasiones, mientras que Monterrey triunfó en cinco. Cada enfrentamiento ha aportado episodios distintos, como la semifinal de 1971-72, decidida en un tercer partido que el equipo capitalino ganó 3-1 tras intercambiar victorias en los dos juegos previos. En la campaña 1981-82, el equipo de Coapa avanzó sobre Rayados en cuartos de final con un global de 5-3, mientras en 1983-84 consiguió nuevamente el pase tras un empate 1-1 y una victoria mínima de 1-0 como local.

Nelson Deossa festejando el gol que le dio la victoria a los Rayados frente al América en la Jornada 16 de la Liga MX Crédito: Gabriela Pérez Montiel/Cuartoscuro

Monterrey logró su primera eliminación de América en semifinales de 1992-93, tras un cerrado 1-0 global gracias a un triunfo en la ida y un empate sin goles en la vuelta. En cuartos de final del Apertura 2009, los regiomontanos superaron 2-1 en el marcador global, y en semifinales del Clausura 2012 impidieron a las Águilas avanzar con un 2-0 global, definido totalmente en la vuelta.

En contraste, el Clausura 2013 devolvió el pase a los de Coapa con un empate 2-2 como visitantes y un triunfo 2-1 en casa para cerrar 4-3 global. El Apertura 2014 fue dominado por América desde la ida, con goleada 3-0 en Monterrey y empate sin goles en el estadio Azteca. En el Clausura 2016, Rayados remontó la serie en casa, tras caer 1-0 en Coapa y doblegar 4-2 a los capitalinos para avanzar con marcador global de 4-3.

Así se conforma el historial, con seis victorias de América y cinco de Monterrey en eliminatorias directas de la liguilla del fútbol mexicano.

Las Águilas del América le mandaron una playera personalizada al luchador de WWE, El Grande Americano Crédito: Cuenta de X @wweespanol

¿Cuándo es el siguiente partido entre América y Monterrey?

La definición entre las escuadras de América y Monterrey se realizará en el Estadio Ciudad de los Deportes el día 27 de noviembre a partir de las 17:00 horas (hora del centro de México). Los aficionados dispondrán de varias opciones para presenciar el enfrentamiento en tiempo real: la señal abierta de Canal 5, las transmisiones por TUDN, así como las plataformas digitales Vix Premium y el canal de YouTube Lavytime.

De este modo, se cubre tanto la televisión tradicional como los servicios de streaming para la cobertura del esperado duelo.