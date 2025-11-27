Humberto Suazo es homenajeado por Monterrey con una calle a su nombre

Humberto "el chupete" Suazo recibió un extenso homenaje dentro de la institución para enmarcar su trayectoría y aporte al club. Crédito: X/ @Rayados

Rayados de Monterrey rindió un homenaje histórico a Humberto “Chupete” Suazo, inaugurando el Muro de Leyendas del Estadio BBVA y bautizando con su nombre la vialidad principal de acceso al recinto.

El acto se realizó el 26 de noviembre de 2025, dentro del marco de celebración del 80 aniversario del club y previo al partido de Cuartos de Final contra América.

La calle “Humberto Suazo” se ubicará en el acceso principal del “Gigante de Acero”, el camino más transitado por la afición en cada partido. Con ello, el club pretende que el nombre del delantero chileno acompañe a los seguidores en su recorrido cotidiano, reforzando su presencia en la memoria colectiva.

"Una placa, una historia, un legado.💙 " - Humberto Suazo inaugura oficialmente el Muro de Leyendas del Club de Futbol Monterrey dentro del Estadio BBVA. Crédito: X/ @Rayados

Cómo se vivió el homenaje a Humberto Suazo en Monterrey

Con este evento, Suazo se convirtió en el primer jugador en ser inmortalizado en este espacio conmemorativo, consolidando su lugar como ídolo eterno de la institución. La ceremonia contó con la presencia de directivos como Pedro Esquivel y José Antonio Noriega, además de su esposa Gretel y sus hijos André y Jesús, quienes lo acompañaron en un momento cargado de emoción y simbolismo.

En este sentido, el homenaje coincidió con dos momentos clave: el reciente retiro oficial de Suazo y las celebraciones por este aniversario institucional. Ambos factores reforzaron el carácter histórico del evento, que fue compartido ampliamente en redes sociales por la institución y celebrado por la afición.

Se inauguró la Calle Humberto Suazo dentro las instalaciones del Estadio BBVA de Monterrey. Crédito: X/ @Rayados

El legado de Humberto Suazo con Monterrey

Suazo llegó a Monterrey en 2007 y rápidamente se convirtió en referente ofensivo. Con su capacidad goleadora y liderazgo, marcó una época dorada bajo la dirección técnica de Víctor Manuel Vucetich, consolidándolo como uno de los mayores referentes del club en su historia al ocupar el segundo lugar histórico de goleadores de Monterrey, sólo por detrás de Rogelio Funes Mori:

Goles oficiales: 121 con Rayados, de los cuales 92 fueron en Liga MX.

Títulos de Liga MX: Apertura 2009 y Apertura 2010.

Concachampions: Tricampeón consecutivo en 2011, 2012 y 2013.

Participaciones internacionales: Representó al club en el Mundial de Clubes, siendo protagonista en la edición de 2012.

El Chupete Suazo anunció su retiro del futbol, fue figura con Rayados de Monterrey. Foto: Cuartoscuro

Importancia del homenaje a Humberto Suazo en el Gigante de Hierro

El homenaje a Suazo no se limita a cifras, sino al peso de sus goles en títulos y al vínculo emocional con la afición. Su nombre en la vialidad principal del estadio y en el Muro de Leyendas simboliza la gratitud de un club y una ciudad hacia el jugador que llevó a Rayados a la élite nacional e internacional.

Con un plantel lleno de figuras internacionales y con un cierre de torneo regular que dejó insatisfechos a los aficionados, el reconocimiento al “Chupete” funciona como recordatorio de la grandeza alcanzada y como inspiración para una institución que enfrenta el reto de demostrar que puede recuperar la solidez competitiva que lo caracterizó en épocas doradas.