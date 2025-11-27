Después de su salida de Pumas, Dani Alves es captado en su nueva faceta como predicador

El exfutbolista fue captado en su nueva faceta como predicador en una iglesia de Girona. (REUTERS/Henry Romero)

El exfutbolista brasileño Dani Alves fue captado en un video predicando en una iglesia evangélica en Girona, España, lo que generó gran sorpresa y debate en redes sociales.

La grabación, difundida el 26 de noviembre de 2025, muestra al exjugador del FC Barcelona y Pumas de la UNAM con micrófono y Biblia en mano, compartiendo mensajes religiosos con los asistentes.

La aparición pública de Alves marca un giro radical en su vida, después de haber enfrentado un proceso judicial mediático y de haber pasado más de un año en prisión preventiva en Barcelona. Su nueva faceta como predicador evangélico se convirtió en tema de conversación global, especialmente en México, donde fue cuestionado por su desempeño en la Liga MX y las circunstancias de su salida.

El brasileño ha manifestado con anterioridad su nueva convicción, que se halla en la palabra de Dios. -(Imagen Ilustrativa Infobae)

En qué circunstancias abandonó Alves a Pumas

La reaparición de Alves ocurre meses después de su absolución judicial. En marzo de 2025, una apelación anuló la condena inicial de cuatro años y medio por agresión sexual, tras haber estado 15 meses en prisión preventiva. Durante ese tiempo, se volcó al cristianismo evangélico, lo que marcó un cambio profundo en su vida.

Su paso por México también explica el interés local en este video. El exlateral jugó con los Pumas de la UNAM en 2022, pero se desvincularon tras su detención en España, cuando el club rescindió su contrato de inmediato por incumplimiento de cláusulas de conducta. Posteriormente, el club ganó una disputa legal en el Tribunal Arbitral del Deporte, que obligó al brasileño a pagar una indemnización millonaria.

Alves disputó pocos encuentros con el cuadro universitario, dejando un paso discreto y una salida abrupta tras acusaciones de agresión sexual. REUTERS/Henry Romero/File Photo

El suceso recuerda la situación de Aaron Ramsey, quien vivió una historia similar en cuanto a su desenlace negativo para el equipo. El mediocampista galés llegó como refuerzo de lujo en 2025, pero su paso fue breve y accidentado. Problemas personales, como la pérdida de su mascota en el país, derivaron en su baja oficial en noviembre de 2025. La Liga MX registró su salida como la primera baja de Pumas rumbo al Clausura 2026.

Cómo reaccionaron los aficionados al video de Dani Alves como predicador

La difusión del video generó reacciones divididas. Algunos usuarios celebraron su mensaje como un testimonio de fe y redención, mientras otros lo interpretaron como una estrategia para reconstruir su imagen pública. La polarización alimentó la viralidad del clip, que rápidamente acumuló millones de reproducciones en plataformas como X y Facebook.

En el video, Alves pronuncia frases que reflejan su conversión religiosa, como: “No penséis que el Dios que está ahí está lejos de ustedes. El Dios de allá es el mismo Dios de aquí”. Con anterioridad el brasileño ya había declarado haber hecho un pacto con Dios durante su tiempo en prisión, lo que posiblemente refuerce la narrativa de redención que acompaña su discurso.

En el video, el exfutbolista pronuncia frases que reflejan su conversión religiosa. (Captura X/ @maglocd)

En este sentido, el ambiente en la iglesia se muestra íntimo y solemne, con fieles escuchándolo atentamente. La imagen actual del exfutbolista en el estrado contrasta con la que millones recuerdan de él en las canchas, levantando trofeos y celebrando goles.

La aparición de Dani Alves como predicador en Girona lo presenta como alguien en la búsqueda de un nuevo propósito espiritual, además revive la memoria de su abrupta salida de Pumas, paralela a la de Aaron Ramsey.

Ambos casos resuenan en la actualidad del conjunto universitario al convertirse en fichajes de talla mundial que llegaron con grandes expectativas y no concluyeron en nada, dejando huella en la historia reciente del club que, después de varios resultados adversos, no se encuentran en su mejor momento.