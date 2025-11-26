Kansas City Chiefs vs Dallas Cowboys: horario y dónde ver en México el duelo de la Semana 13

Dallas llega con impulso tras dos victorias seguidas, mientras que Kansas City pelea por mantenerse en puestos de postemporada. (AP Foto/Tony Gutierrez)

Kansas City Chiefs y Dallas Cowboys se enfrentarán en el juego estelar del Día de Acción de Gracias, un encuentro que llega con impacto directo en la lucha por los playoffs de la NFL.

El partido, protagonizado por Dak Prescott y Patrick Mahomes, reúne a dos equipos en momentos distintos, pero con la necesidad de sostener su lugar en la carrera rumbo a la postemporada. La combinación de ofensivas explosivas y defensas en evolución convierte a este duelo en uno de los ejes del Thanksgiving 2025.

Cómo llegan a la Semana 13

(Denny Medley-Imagn Images)

Dallas arriba con marca de 5-5-1 y dos victorias consecutivas que revitalizaron su panorama en la NFC. En la Semana 12, los Cowboys remontaron con 24 puntos sin respuesta frente a Philadelphia, apoyados en una ofensiva más eficiente y una defensa que volvió a generar presión en momentos decisivos.

El impulso reciente se explica por el impacto del frente defensivo, reforzado tras la fecha límite de cambios. Quinnen Williams, Osa Odighizuwa y Kenny Clark han logrado presión constante y control interior, una combinación que buscará incomodar a Mahomes desde las primeras series. Con ese soporte, el plan ofensivo de Prescott apunta a sostener posesiones largas y evitar pérdidas de balón en un partido que suele definirse en detalles.

Kansas City, por su parte, llega con marca de 6-5, luego de una remontada frente a Indianapolis que lo mantuvo dentro de la pelea en la AFC. En ese encuentro, Mahomes lideró una segunda mitad productiva en la que los Chiefs cerraron con tres series de anotación en sus últimas cuatro posesiones, un cierre que elevó sus posibilidades de postemporada y ajustó el tono del tramo final de campaña.

En el aspecto físico, el equipo mantiene la duda del guardia Trey Smith, afectado por un esguince de tobillo, una baja sensible considerando la presión interior que Dallas genera. Para los Chiefs, ganar como visitantes en Arlington representaría consolidarse en la pelea por los comodines y recortar distancia con los equipos que hoy ocupan los primeros sitios de la conferencia.

Horario y sede del partido

(Kevin Jairaj-Imagn Images)

El encuentro entre Kansas City Chiefs y Dallas Cowboys se disputará el jueves 27 de noviembre de 2025 en el AT&T Stadium, en Arlington, Texas.

El kickoff está programado para las 15:30 horas (tiempo del centro de México) como parte de la tradicional jornada de Thanksgiving.

Dónde ver en vivo en México: canales y plataformas

Para México, el duelo podrá verse en vivo a través de: TUDN, ViX, Fox Sports y DAZN / NFL Game Pass, plataformas con derechos vigentes de temporada regular de la NFL.