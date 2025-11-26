México Deportes

Golpe para América: Saint‑Maximin no estará en los Cuartos de Final

El francés quedó fuera por cuadro viral y América afrontará la Liguilla sin su refuerzo estelar

El Club América pierde a
El Club América pierde a Allan Saint-Maximin por un cuadro viral antes del partido de ida de Cuartos de Final del Apertura 2025. REUTERS/Eloisa Sanchez

El Club América sufrió un golpe inesperado en la antesala de la Liguilla del Apertura 2025. Su refuerzo estrella, el francés Allan Saint‑Maximin, quedó fuera del partido de ida de los Cuartos de Final ante Monterrey debido a un cuadro viral que lo obligó a permanecer en la Ciudad de México.

La noticia fue confirmada horas antes del viaje del equipo al norte del país, generando preocupación en la afición azulcrema. El atacante europeo se había convertido en pieza clave del esquema de André Jardine, aportando desequilibrio ofensivo y experiencia internacional.

De acuerdo con información del reportero León Lecanda (ESPN), el jugador presentó fiebre e infección viral, motivo por el cual el cuerpo médico decidió apartarlo de la convocatoria para evitar riesgos de contagio y priorizar su recuperación.

La baja de un refuerzo estelar

La ausencia de Saint-Maximin representa
La ausencia de Saint-Maximin representa un duro golpe para la ofensiva azulcrema en la Liguilla del Apertura 2025. REUTERS/Eloisa Sanchez

Saint‑Maximin llegó al América en verano de 2025 procedente del Al‑Ahli SFC de Arabia Saudita, tras su paso por el Newcastle United en la Premier League. Su fichaje fue considerado uno de los más mediáticos del torneo, y en apenas 12 partidos ya había registrado 3 goles y 2 asistencias.

Su ausencia representa un duro golpe para las Águilas, que además enfrentan un panorama complejo: Henry Martín apenas regresa de una lesión, mientras que "La Pantera" Zúñiga también vuelve tras un periodo de recuperación. La buena noticia es que Alejandro Zendejas ya está disponible y listo para la Liguilla, lo que ofrece una alternativa ofensiva importante.

El contexto de la Liguilla

El fichaje de Allan Saint-Maximin,
El fichaje de Allan Saint-Maximin, procedente del Al-Ahli SFC, había generado gran expectativa en la Liga MX. REUTERS/Eloisa Sanchez

El partido de ida se disputará en el Estadio BBVA de Monterrey, donde América intentará sacar ventaja pese a las bajas. El equipo capitalino recuperaba a algunos elementos tras la Fecha FIFA y el Play‑In, pero la ausencia de Saint‑Maximin y el regreso apenas reciente de jugadores clave como Martín y Zúñiga obligan a ajustar la estrategia ofensiva.

La Liguilla del Apertura 2025 promete ser una de las más competitivas de los últimos años, y América sabe que cada detalle puede marcar la diferencia. El partido de vuelta se jugará en el Estadio Ciudad de los Deportes, lo que añade un matiz especial: el club definirá la serie en un escenario distinto a su casa histórica.

Lo que significa para América

El partido de vuelta se
El partido de vuelta se disputará en el Estadio Ciudad de los Deportes, añadiendo un matiz especial a la serie. Ilustración de Jesús Aviles / Infobae México

Más allá del impacto deportivo, la ausencia de Saint‑Maximin también afecta el aspecto mediático del club. Su llegada había generado expectativa internacional y reforzado la imagen de América como uno de los equipos más atractivos de la Liga MX.

El francés deberá enfocarse en su recuperación para estar disponible en el partido de vuelta, mientras América tendrá que demostrar que puede competir sin su fichaje estrella y con un ataque que apenas recupera piezas tras lesiones recientes. La exigencia será máxima, y el margen de error mínimo.

Club AméricaAllan Saint-MaximinLiga MXCuartos de FinalClub MonterreyApertura 2025mexico-deportes

