El ex rival de Canelo Álvarez que fue clave en la carrera de David Benavidez: “Le debo mucho”

David Benavidez siempre ha deseado pelear contra Canelo Álvarez (REUTERS)

El recorrido profesional de David Benavidez ha generado atención tanto por sus logros en el cuadrilátero de las 175 libras como por las controversias surgidas fuera de él, especialmente en relación con Saúl Canelo Álvarez. A pesar de que no se ha concretado un combate entre ambos, el vínculo entre los dos boxeadores se refuerza por la presencia de un rival en común que resultó fundamental en el ascenso deportivo del Monstruo Mexicano.

La trayectoria de Benavidez ha combinado victorias importantes y desafíos mediáticos, manteniéndolo en el centro del debate en el mundo del boxeo internacional. En repetidas ocasiones, la expectativa de un duelo directo entre Benavidez y Álvarez ha captado el interés de fanáticos y expertos; sin embargo, hasta ahora el enfrentamiento no se ha realizado.

Gennady Golovkin: la clave en la carrera de David Benavidez

En entrevista con Fight Hub TV, David Benavidez aseguró que le debe a Gennady Golovkin el peleador que es ahora. Durante la charla, el mexicoamericano destacó que las sesiones de sparring que hacía con el kazajo le hicieron elevar su IQ boxístico y ser mejor boxeador.

“Honestamente, le doy todo el crédito que se merece a Gennady Golovkin porque él es la razón por la que soy el peleador que soy hoy. Cuando me tocaba hacer sparring con él, no eran simples sesiones. Eran peleas reales, y él lanzaba cada golpe con todo, me obligaba a aprender más, a elevar mi IQ boxístico solo para poder estar allí con él. Aprendí mucho con él, le debo mucho, soy el peleador que soy hoy por esas sesiones de sparring que tuve con él. Estuve haciéndolo desde los 15 hasta los 19 años”, concluyó el campeón de las 175 libras.

Cabe señalar que Canelo y Golovkin se enfrentaron hasta en tres ocasiones, la primera terminó con un polémico empate, mientras que la segunda y la tercera terminaron a favor del mexicano.

¿Por qué no se dio la pelea entre Canelo Álvarez y David Benavidez?

Tras varios intentos fallidos de pactar una pelea con Saúl Álvarez, el boxeador estadounidense de origen mexicano David Benavidez optó por buscar nuevas oportunidades en la división semipesada. Durante más de dos años, El Bandera Roja figuró como el retador obligatorio de Álvarez en los supermedianos, pero el campeón mexicano priorizó a otros contrincantes en distintas ocasiones.

El prolongado estancamiento en las pláticas llevó a Benavidez a incursionar en la categoría de 175 libras (alrededor de 79,3 kilogramos). Su salto de división tuvo un impacto inmediato: el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) lo reconoció como campeón semipesado, debido a que no logró acordar una pelea con Dmitry Bivol, quien rechazó la oferta.

Boxing - David Benavidez v Anthony Yarde - WBC Light Heavyweight Championship - ANB Arena, Riyadh, Saudi Arabia - November 23, 2025 David Benavidez celebrates after winning his fight against Anthony Yarde by way of technical knockout REUTERS/Hamad I Mohammed

¿Qué sigue para Canelo Álvarez y David Benavidez?

Luego de la dolorosa derrota que sufrió ante Terence Crawford el pasado 13 de septiembre y tras someterse a una operación en el codo, Canelo Álvarez finalmente ha dado señales sobre su futuro en el boxeo internacional. En una publicación realizada ayer por Prota y Azteca Deportes, se afirmó que el boxeador tapatío buscará una revancha inmediata frente al estadounidense, con la intención de recuperar su campeonato indiscutido de las 168 libras (76,2 kilogramos).

Además, el púgil mexicano aún debe completar dos peleas estipuladas en su contrato millonario con el jeque árabe Turki Al-Alshikh, quien ha gestionado los combates más relevantes del boxeo mundial en fechas recientes.

Al término de la pelea Canelo vs Munguía, el tapatío lanzó un gesto a David Benavidez Crédito:X/ @BoxAzteca7

Por su parte, aunque David Benavidez todavía no anuncia quién será su próximo rival, todo indica que se subirá al ring a pelear contra Gilberto “Zurdo” Ramírez en mayo de 2026. Cabe señalar que el Bandera Roja ganó de manera contundente por nocaut técnico en el séptimo asalto el fin de semana pasado cuando venció a Anthony Yarde.