Tatiana Flores celebra el título con Tigres Femenil y recibe críticas en redes: “Tú no hiciste nada”

La futbolista celebró el séptimo título del club y recibió respuestas divididas por parte de los aficionados.

El festejo de Tigres Femenil por la obtención del título del Apertura 2025 dejó escenas de alegría, euforia y orgullo tras imponerse al América con marcador global de 4-3, resultado que selló el séptimo campeonato en la historia del club dentro de la Liga MX Femenil. La emoción se extendió tanto en la cancha como en las gradas, donde la afición celebró junto a las jugadoras un nuevo capítulo dorado para las Amazonas.

Como parte de la ceremonia posterior al triunfo, no solo participaron las futbolistas protagonistas de la final, sino también aquellas que estuvieron fuera por lesión o que tuvieron menos minutos durante el semestre. Entre ellas apareció la delantera mexicocanadiense Tatiana Flores, quien, pese a no haber sido constante en las alineaciones de la escuadra regiomontana, subió al estrado y recibió la medalla correspondiente al campeonato junto al resto del plantel.

Las Amazonas se coronaron con el séptimo título (X/ @TigresFemenil)

Horas después del encuentro, la propia jugadora publicó en sus redes sociales una serie de fotografías del partido decisivo y de los festejos que se realizaron al término del compromiso. En la galería se le observa rodeada de sus compañeras y con evidente emoción por el logro alcanzado con Tigres. A dichas imágenes las acompañó un mensaje con el que reafirmó su sentir tras la coronación: “A veces ser campeona no es solo 1 día, es el trabajo de cada día. Buenas noches al club más grande de México. VAMOS CAMPEONAS”, escribió en su cuenta de Instagram.

Aunque varias aficionadas y compañeros reconocieron su esfuerzo y la felicitaron por formar parte del grupo campeón, la reacción generalizada en redes sociales fue de fuerte crítica hacia la futbolista. Para muchos seguidores, su falta de actividad durante el torneo no justificaba que se mostrara celebrando con tanto protagonismo.

Fotos del festejo y un mensaje personal bastaron para que la jugadora fuera tema de conversación en redes sociales.

En los comentarios comenzaron a multiplicarse mensajes donde se cuestionaba su rol dentro del equipo. Expresiones como “La que no juega”, “La que no hace nada y pasa con 10”, “Imagina tener uno de los mejores sueldos de la femenil, no jugar nada, que lo único que sabes hacer es subir mil historias y te paguen”, así como “Como cuando hacen todo el trabajo por ti y tú solo te presentas a recibir el premio” y “¿Por qué no jugó madrina?”, fueron parte de las respuestas más recurrentes bajo su publicación.

A pesar de la ola de críticas, varias integrantes del plantel auriazul aparecieron en la sección de comentarios para mostrar su respaldo hacia Flores. Jugadoras de distintas posiciones le enviaron mensajes de cariño y reconocimiento, recordando que todas las integrantes del equipo, sin importar los minutos disputados, forman parte esencial del proyecto deportivo.

En medio del debate, la celebración continúa para Tigres Femenil, que suma un nuevo campeonato a su exitosa trayectoria y mantiene su hegemonía en la liga nacional, mientras la conversación en torno a Tatiana Flores sigue activa en redes.