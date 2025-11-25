México Deportes

Juárez vs Toluca: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo la Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025

Juárez llega con ritmo tras avanzar desde el Play-in ante Pachuca, mientras Toluca debutará en la fase final después de clasificar como líder del torneo

Guardar
El arranque de los Cuartos
El arranque de los Cuartos de Final promete un choque cerrado entre un Juárez en ritmo y un Toluca líder del torneo. (Jesús Avilés / Infobae México)

La Liguilla de la Liga MX comienza este miércoles con el duelo entre FC Juárez y Toluca, correspondiente a la ida de los Cuartos de Final.

El encuentro llega marcado por el contraste entre el ritmo competitivo del conjunto fronterizo, que obtuvo su pase desde el Play-in, y el descanso acumulado por los Diablos, clasificados de forma directa al terminar como líderes de la fase regular.El primer capítulo de la serie definirá el tono de una eliminatoria que se anticipa cerrada.

Juárez llega impulsado por su clasificación en el Play-in

Juárez inicia la Liguilla con
Juárez inicia la Liguilla con el impulso obtenido en el Play-in rumbo a un duelo de alto riesgo ante Toluca. (Vincent Carchietta-Imagn Images)

Juárez afronta este partido tras derrotar 2-1 a Pachuca en el último compromiso del Play-in, resultado que le otorgó el último boleto a la Liguilla. El encuentro estuvo marcado por polémica y tensión, factores que el cuadro fronterizo aprovechó para imponerse en casa.

Con ese impulso, el equipo buscará sacar ventaja en la ida ante Toluca, consciente de que necesitará un resultado favorable para competir ante el líder y vigente campeón del futbol mexicano. Esta será la primera prueba de la serie, en la que Juárez deberá recurrir a su ritmo reciente y a la solidez mostrada en su último partido.

Toluca enfrenta la ida tras su clasificación directa

Toluca regresa a la actividad
Toluca regresa a la actividad tras su clasificación directa y busca imponer condiciones desde la ida. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Toluca llega a esta eliminatoria tras varios días sin actividad oficial, producto de su acceso directo a los Cuartos de Final al cerrar como líder del torneo.

Su debut en la Liguilla será ante Los Bravos, con la intención de tomar ventaja en la ida y cerrar la eliminatoria en casa.

Aunque el descanso podría otorgarle frescura, el plantel enfrentará a un rival con actividad reciente y con una inercia competitiva favorable. La serie se perfila como un reto para el equipo escarlata, que buscará mantener el nivel que lo llevó a encabezar la tabla general.

Antecedentes parejos y detalles del encuentro

(X/ @LigaBBVAMX)
(X/ @LigaBBVAMX)

El historial entre ambas escuadras refleja equilibrio: 14 enfrentamientos, con cinco victorias para Juárez, cinco para Los Diablos Rojos y cuatro empates. Pese a la paridad en los números, los Diablos parten como favoritos por su condición de líderes; sin embargo, Juárez intentará sorprender en una eliminatoria que se perfila ajustada.

Además de esta serie, los Cuartos de Final se completan con los duelos Tigres vs. Tijuana, América vs. Monterrey y Cruz Azul vs. Chivas. La Liguilla comenzará oficialmente con el choque entre FC Juárez y Toluca, que marcará el inicio de la fase final del torneo.

¿Cuándo y dónde ver el Juárez vs Toluca?

La escuadra fronteriza recibe al conjunto escarlata este miércoles 26 de noviembre a las 19:00 horas (tiempo de la CDMX). El partido será transmitido en vivo por Azteca 7, así como en el sitio y la app de TV Azteca Deportes.

Temas Relacionados

FC JuárezToluca FCLiguillaCuartos de FinalLiga MXApertura 2025mexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Checo Pérez manda nueva indirecta a Red Bull: “A Horner le dije gracias y lo siento mucho por el que venga”

El mexicano continúa mostrando su molestia por salir repentinamente de la escudería más importante actualmente

Checo Pérez manda nueva indirecta

Entre caos y rumores, Mazatlán responde con ironía a su posible venta

Con humor, el club mazatleco reaccionó en X tras varios días de silencio

Entre caos y rumores, Mazatlán

WWE define nueva etapa para AAA con una televisora como su casa oficial

La empresa anunció que sus funciones, eventos especiales y transmisiones premium tendrán un nuevo destino televisivo

WWE define nueva etapa para

Saint-Maximin admite no estar en su mejor versión de cara a la Liguilla

El francés admitió dificultades de adaptación al futbol mexicano

Saint-Maximin admite no estar en

Penta Zero Miedo sufre lesión en el hombre en WWE Raw y se queda sin oportunidad de enfrentar a John Cena

El luchador mexicano quedó eliminado del Torneo ‘The Last Time Is Now’ tras una lesión en su hombro izquierdo

Penta Zero Miedo sufre lesión
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen cuatro policías estatales de

Caen cuatro policías estatales de San Luis Potosí, los acusan de tirar 7 cadáveres cerca de Zacatecas

Quién es “El Maya”, expolicía municipal de Ecatepec acusado de homicidio y huachicol de agua en Edomex

Asesinato de Carlos Manzo ventila cómo los anexos son “semilleros” de sicarios para el CJNG

Cayó el líder de “Los Mayas” por huachicolear agua en el Edomex

Cayeron 2 presuntos delincuentes por el asesinato del policía Brandon López en la CDMX

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy 25 de noviembre: Teo vence a Eleazar y se convierte en capaz

Comportamiento errático de Alejandro Fernández en palenque de Querétaro desata polémica |Video

Fátima Bosch reacciona a mensajes de odio tras ganar Miss Universo 2025: “Ningún ataque hará que me arrodille”

Ángela Aguilar pone a la venta objetos que nacieron del hate y de los memes que la persiguen

Angélica Vale reacciona a video viral de Fátima Bosch en La Fea Más Bella: “Era la modelo más guapa”

DEPORTES

Chivas y Cruz Azul se

Chivas y Cruz Azul se enfrentan por un lugar en las semifinales de la Liga Mx, cuándo y dónde ver el partido

Juárez vs Toluca: dónde y cuándo ver el inicio de la Liguilla

Checo Pérez manda nueva indirecta a Red Bull: “A Horner le dije gracias y lo siento mucho por el que venga”

Entre caos y rumores, Mazatlán responde con ironía a su posible venta

WWE define nueva etapa para AAA con una televisora como su casa oficial