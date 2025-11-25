Juárez vs Toluca: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo la Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025

El arranque de los Cuartos de Final promete un choque cerrado entre un Juárez en ritmo y un Toluca líder del torneo. (Jesús Avilés / Infobae México)

La Liguilla de la Liga MX comienza este miércoles con el duelo entre FC Juárez y Toluca, correspondiente a la ida de los Cuartos de Final.

El encuentro llega marcado por el contraste entre el ritmo competitivo del conjunto fronterizo, que obtuvo su pase desde el Play-in, y el descanso acumulado por los Diablos, clasificados de forma directa al terminar como líderes de la fase regular.El primer capítulo de la serie definirá el tono de una eliminatoria que se anticipa cerrada.

Juárez llega impulsado por su clasificación en el Play-in

Juárez inicia la Liguilla con el impulso obtenido en el Play-in rumbo a un duelo de alto riesgo ante Toluca. (Vincent Carchietta-Imagn Images)

Juárez afronta este partido tras derrotar 2-1 a Pachuca en el último compromiso del Play-in, resultado que le otorgó el último boleto a la Liguilla. El encuentro estuvo marcado por polémica y tensión, factores que el cuadro fronterizo aprovechó para imponerse en casa.

Con ese impulso, el equipo buscará sacar ventaja en la ida ante Toluca, consciente de que necesitará un resultado favorable para competir ante el líder y vigente campeón del futbol mexicano. Esta será la primera prueba de la serie, en la que Juárez deberá recurrir a su ritmo reciente y a la solidez mostrada en su último partido.

Toluca enfrenta la ida tras su clasificación directa

Toluca regresa a la actividad tras su clasificación directa y busca imponer condiciones desde la ida. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Toluca llega a esta eliminatoria tras varios días sin actividad oficial, producto de su acceso directo a los Cuartos de Final al cerrar como líder del torneo.

Su debut en la Liguilla será ante Los Bravos, con la intención de tomar ventaja en la ida y cerrar la eliminatoria en casa.

Aunque el descanso podría otorgarle frescura, el plantel enfrentará a un rival con actividad reciente y con una inercia competitiva favorable. La serie se perfila como un reto para el equipo escarlata, que buscará mantener el nivel que lo llevó a encabezar la tabla general.

Antecedentes parejos y detalles del encuentro

(X/ @LigaBBVAMX)

El historial entre ambas escuadras refleja equilibrio: 14 enfrentamientos, con cinco victorias para Juárez, cinco para Los Diablos Rojos y cuatro empates. Pese a la paridad en los números, los Diablos parten como favoritos por su condición de líderes; sin embargo, Juárez intentará sorprender en una eliminatoria que se perfila ajustada.

Además de esta serie, los Cuartos de Final se completan con los duelos Tigres vs. Tijuana, América vs. Monterrey y Cruz Azul vs. Chivas. La Liguilla comenzará oficialmente con el choque entre FC Juárez y Toluca, que marcará el inicio de la fase final del torneo.

¿Cuándo y dónde ver el Juárez vs Toluca?

La escuadra fronteriza recibe al conjunto escarlata este miércoles 26 de noviembre a las 19:00 horas (tiempo de la CDMX). El partido será transmitido en vivo por Azteca 7, así como en el sitio y la app de TV Azteca Deportes.